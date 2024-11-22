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Удар армии РФ по Кривому Рогу: количество раненых возросло до 32

Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині 21 листопада

В результате российского удара по Кривому Рогу 32 человека получили ранения, в том числе - двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"До 32 возросло количество пострадавших от удара, из них - 2 детей", - рассказал он.

По его данным, в больницах  12 человек, среди них один ребенок.

"Двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая помощь", - отметил Вилкул.

Напомним, 21 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому кварталу Кривого Рога.

Также смотрите: Удар РФ на Днепропетровщине: 31 пострадавший в Кривом Роге, трое – в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27093)


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Путін, звісно, хотів, щоб його повідомлення було «доставлено», а не «збито» - і це також причина, через яку ця ракета (або ракети) націлилася на менш захищений Дніпро, а не на добре захищений Київ.
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22.11.2024 09:37 Ответить
 
 