Удар армии РФ по Кривому Рогу: количество раненых возросло до 32
В результате российского удара по Кривому Рогу 32 человека получили ранения, в том числе - двое детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"До 32 возросло количество пострадавших от удара, из них - 2 детей", - рассказал он.
По его данным, в больницах 12 человек, среди них один ребенок.
"Двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая помощь", - отметил Вилкул.
Напомним, 21 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому кварталу Кривого Рога.
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показать весь комментарий22.11.2024 09:37 Ответить Мне нравится 1
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