Удар армії РФ по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 32

Внаслідок російського удару по Кривому Рогу 32 людини дістали поранення, зокрема двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"До 32 зросла кількість постраждалих від удару, з них 2 дітей", - розповів він.

За його даними, у лікарнях перебувають 12 людей, серед них одна дитина.

"Двоє дорослих у тяжкому стані. Всім надається вся необхідна допомога", - зазначив Вілкул.

Нагадаємо, 21 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу.

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