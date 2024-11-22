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Удар армії РФ по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 32

Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині 21 листопада

Внаслідок російського удару по Кривому Рогу 32 людини дістали поранення, зокрема двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"До 32 зросла кількість постраждалих від удару, з них 2 дітей", - розповів він.

За його даними, у лікарнях перебувають 12 людей, серед них одна дитина.

"Двоє дорослих у тяжкому стані. Всім надається вся необхідна допомога", - зазначив Вілкул.

Нагадаємо, 21 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу.

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Автор: 

Кривий Ріг (1351) обстріл (28284)


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Путін, звісно, хотів, щоб його повідомлення було «доставлено», а не «збито» - і це також причина, через яку ця ракета (або ракети) націлилася на менш захищений Дніпро, а не на добре захищений Київ.
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22.11.2024 09:37 Відповісти
 
 