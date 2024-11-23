Генералы должны быть в окопах, - Зеленский об изменении подходов к управлению в ВСУ
Президент Владимир Зеленский высказался относительно изменения подходов к управлению в ВСУ. Эти изменения должны уменьшить забюрократизированность в армии.
Об этом глава государства сказал во время III Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Президент отметил, что сейчас у главнокомандующего ВСУ Александра Сырского есть "главная задача", которая заключается в уменьшении бюрократии в армии.
Также Зеленский отметил, что "моральное состояние военного - самое важное".
"И если, но это уже решать военным, если переход к системе на "корпус-бригада", которую они предлагают на сегодня, - это уменьшение вот этого расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так", - заявил глава государства.
Кроме этого, президент заявил, что офицер должен видеть солдата. Зеленский сказал, что для него лично "генерал, который не был в окопе, - не генерал, несмотря на опыт".
"И это очень важно. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня - не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении, сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", - сказал президент.
Напомним, что 19 ноября президент Владимир Зеленский презентовал в Раде "План устойчивости" Украины, который состоит из 10 пунктов. Во втором пункте этого плана предусмотрено изменение подходов к управлению в армии.
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Вони вміють показати це на карті. При попаданні такої особи в полон потрібно міняти дислокацію ОКП, КП, ЗКП, ПУБатальйонів як мінімум на лінії до 50 кілометрів фронту вздовж і вглиб.
Скажіть скільки треба смальцю в голові щоб це зрозуміти???
Ми зараз наближаємось до моменту коли військових зроблять винними у програші.
Ви тепер не генерали... Бо не втік так вирішив... Ідіть тепер і доводьте, що ваш літак чи корабель в окоп не поміститься... Оскільки артилеристи і ППО ще з Богом пополам свій хімарс чи петріот закопають...
Ссо ще простіше, зайдуть в тил до ворога і окопи вириють...
Це вже Слава Україні, чи ще ні?
Мозки в деяких мають бути в голові!
И паскуда пусть в окопе расскажет как он там ...а я в армию не пойду я не дурак.....
Лучше бы оно убежала ....куда-нибудь со своими слугами .и опой ярмака
Мозг уже не воспринимает этого идиотизма...
Далеко ходити не потрібно навіть бункери не рятуюють, останній удар по раші.
Нарешті дослухався до розумних порад. Треба ж похвалитись і прокоментувати, ну а вийшло як завжди. Трохи перестарався.
Увольнение боевых генералов оказалось пуйлу мало.
Пусть понюхают в окопах запахи пороха и своего дерьма.
Щодо України, то історія не знає іншої держави, де п'ята колона під час війни мала б такі ідеальні умови для своєї діяльності.
Заарештовувати агентуру кремля: регіоналів, комуняк, ветренківців, медведчуківців, рпц.
4200 колишніх ОПЗЖ, які зараз змінили назву та знаходяться в обласних, міських, районних радах.
Я не знаю чи текст про "генералів в окопах" написали Зеленському спічрайтери, чи він вирішив видати експромт, але в обох випадках він погодився це сказати. Сказати, незважаючи на його чотириразове ухилянтство.І це говорить про нього, як про довбойоба. Фейеричного.
https://t.me/BerezaJuice/50429
Екс-нардеп Борислав Береза проігнорував повістку до військкомату
https://zaxid.net/eks_nardep_borislav_bereza_proignoruvav_povistku_do_viyskkomatu_n1540729
А це його тоді хотіли просто "послати в солдати" за те, що щеняв твоє улюблене ЕрЗе.
Але ж найпотужніший наполеон врахував нові реалії війни і вирішив правильно...генерали мають бути в окопах, а на командних пунктах та штабах мають бути ефективні бізнесмени чий бізнес підтримує нову зелену команду...
https://www.youtube.com/watch?v=xpHtZOcibqQ
Підвищте грошове забезпечення - всім, незалежно від місця служби, дозвольте укладати короткотермінові контракти і нещадна боротьба з пияцтвом та наркоманією у війську.
Виходить що президент який не має ніякого відношення до політики теж не президент?...