Генералы должны быть в окопах, - Зеленский об изменении подходов к управлению в ВСУ

Президент Владимир Зеленский высказался относительно изменения подходов к управлению в ВСУ. Эти изменения должны уменьшить забюрократизированность в армии.

Об этом глава государства сказал во время III Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что сейчас у главнокомандующего ВСУ Александра Сырского есть "главная задача", которая заключается в уменьшении бюрократии в армии.

Также Зеленский отметил, что "моральное состояние военного - самое важное".

"И если, но это уже решать военным, если переход к системе на "корпус-бригада", которую они предлагают на сегодня, - это уменьшение вот этого расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так", - заявил глава государства.

Кроме этого, президент заявил, что офицер должен видеть солдата. Зеленский сказал, что для него лично "генерал, который не был в окопе, - не генерал, несмотря на опыт".

Читайте также: Украинская армия перейдет на систему "корпус-бригада", которая должна сэкономить человеческий ресурс, - СМИ

"И это очень важно. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня - не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении, сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", - сказал президент.

Напомним, что 19 ноября президент Владимир Зеленский презентовал в Раде "План устойчивости" Украины, который состоит из 10 пунктов. Во втором пункте этого плана предусмотрено изменение подходов к управлению в армии.

Читайте также: Результаты онлайн-перевода в армии будет контролировать Генштаб ВСУ, - СМИ