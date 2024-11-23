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Генералы должны быть в окопах, - Зеленский об изменении подходов к управлению в ВСУ

Зеленський про управління армією

Президент Владимир Зеленский высказался относительно изменения подходов к управлению в ВСУ. Эти изменения должны уменьшить забюрократизированность в армии.

Об этом глава государства сказал во время III Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что сейчас у главнокомандующего ВСУ Александра Сырского есть "главная задача", которая заключается в уменьшении бюрократии в армии.

Также Зеленский отметил, что "моральное состояние военного - самое важное".

"И если, но это уже решать военным, если переход к системе на "корпус-бригада", которую они предлагают на сегодня, - это уменьшение вот этого расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так", - заявил глава государства.

Кроме этого, президент заявил, что офицер должен видеть солдата. Зеленский сказал, что для него лично "генерал, который не был в окопе, - не генерал, несмотря на опыт".

Читайте также: Украинская армия перейдет на систему "корпус-бригада", которая должна сэкономить человеческий ресурс, - СМИ

"И это очень важно. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня - не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении, сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", - сказал президент.

Напомним, что 19 ноября президент Владимир Зеленский презентовал в Раде "План устойчивости" Украины, который состоит из 10 пунктов. Во втором пункте этого плана предусмотрено изменение подходов к управлению в армии.

Читайте также: Результаты онлайн-перевода в армии будет контролировать Генштаб ВСУ, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) ВСУ (6558)


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Топ комментарии
+67
А чотирикратні ухилянти - в буцегарні..
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23.11.2024 18:26
+41
На нари ішака обкуреного!
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23.11.2024 18:29
+35
Чому людина, якщо потрапляє на керівну посаду, не маючи відповідної освіти, досвіду роботи, відразу вважає себе таким, що має право когось навчати, або навіть радити. Мало того, що призначення у війну проводить по відданості собі коханому, так ще і заважає військовим робити свою роботу. Генерал в окопі, це додаткові смерті військових. Оскільки за ним почнеться полювання супротивника. Зроби лицо простіше і окрім прохання до ЄС і так далі, про постачання озброєння, не лізь в справи військових.
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23.11.2024 19:29
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ну и президент в окопы, олигархи и депутатов с собой
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23.11.2024 19:03 Ответить
У них ця тема відпрацьована, пошлють одного помічника, або кого не жаль, ближче до передової, дадуть їм список себе коханих, поставлять початку і усі стануть учасниками війни, і відповідно відразу оформлять пільги, і нагороди. А на параді будуть у перших рядах. А бо казати захисникам, після війни, на їх просьби, що я вас туда не посилав.
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23.11.2024 19:40 Ответить
3,14здобол гундосний.
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23.11.2024 19:05 Ответить
Які там генерали, комбати сидять по хатах за 15-20 км від окопів
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23.11.2024 19:11 Ответить
Бо це правило ведення війни... Якого б... генерала чи навіть комбата можна відпустити до 0??? Це державна зрада чистої води... У них, як мінімум точні дані про базування своєї бригади і бригад сусідів...
Вони вміють показати це на карті. При попаданні такої особи в полон потрібно міняти дислокацію ОКП, КП, ЗКП, ПУБатальйонів як мінімум на лінії до 50 кілометрів фронту вздовж і вглиб.
Скажіть скільки треба смальцю в голові щоб це зрозуміти???
Ми зараз наближаємось до моменту коли військових зроблять винними у програші.
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23.11.2024 19:19 Ответить
Ї..ть ту люсю... Ну все панове генерали льотчики... Артилеристи, ППО... Військово морські сили... Сили спеціальних операцій...
Ви тепер не генерали... Бо не втік так вирішив... Ідіть тепер і доводьте, що ваш літак чи корабель в окоп не поміститься... Оскільки артилеристи і ППО ще з Богом пополам свій хімарс чи петріот закопають...
Ссо ще простіше, зайдуть в тил до ворога і окопи вириють...
Це вже Слава Україні, чи ще ні?
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23.11.2024 19:15 Ответить
Генерали в окопах??? Хіба що на пляжах Ніцци та Ріміні...
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23.11.2024 19:17 Ответить
..думаєш ..як Президент!!??
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23.11.2024 19:23 Ответить
А для мене *******, який зі сцени насміхався над Україною, Майданом, обіймався з лугандонськими колаборантами, зруйнувавший, за три роки обороноздатність країни, ніколи не стане Президентом…
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23.11.2024 19:19 Ответить
Чому людина, якщо потрапляє на керівну посаду, не маючи відповідної освіти, досвіду роботи, відразу вважає себе таким, що має право когось навчати, або навіть радити. Мало того, що призначення у війну проводить по відданості собі коханому, так ще і заважає військовим робити свою роботу. Генерал в окопі, це додаткові смерті військових. Оскільки за ним почнеться полювання супротивника. Зроби лицо простіше і окрім прохання до ЄС і так далі, про постачання озброєння, не лізь в справи військових.
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23.11.2024 19:29 Ответить
То ефект Даннінга-Крюґера
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25.11.2024 12:39 Ответить
... а клоуны - в цирке
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23.11.2024 19:31 Ответить
Генерали мають бути в окопах?
Мозки в деяких мають бути в голові!
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24.11.2024 02:38 Ответить
А верховний хрипатий гівномет - вєсь в бєлам на бєлам канє вазглавляєт штурм!
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23.11.2024 19:34 Ответить
На белом дроне.
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24.11.2024 10:12 Ответить
Совсем буру понёс! именно генералы в окопе то и не нужны. Слишком дешёвое заявление. Старая беда нас жрёт уже 34 г. У власти во всех структурах абсолютно половина, кто таскал партбилеты кпсс. Упоротые совки и политруки по призванию. Может конечно в 91--99гг проводить полную люстрацию не вышло бы, но в оранжевую эпоху стоило обязательно всех таких убрать. Прибалты так и сделали даже в 92--94гг. Всех комуняк убрали вчистую. У нас даже разговоров не было почти. Теперь хлебаем.
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23.11.2024 19:38 Ответить
Ну все чекаємо поток фото з генералами в окопах
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23.11.2024 19:43 Ответить
Так окопи біля Києва певно будуть)
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23.11.2024 22:38 Ответить
🤡 рідкисна людина у формі говнокомандуючого ...від столу не відповзає ...по дорозі на нулі ,у своєї голові ...поки не ********* , все шо йому дермак... підсуне
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23.11.2024 19:47 Ответить
Зеля..может все таки начнем с друга Кошевого..морда у него здоровая медаль получил из рук верховного пора и послужить ...
И паскуда пусть в окопе расскажет как он там ...а я в армию не пойду я не дурак.....
Лучше бы оно убежала ....куда-нибудь со своими слугами .и опой ярмака
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23.11.2024 19:49 Ответить
Ждем зелю, ермака и 6 менеджОров на "0" .
Мозг уже не воспринимает этого идиотизма...
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23.11.2024 19:53 Ответить
Вже пішов шостий рік, а я все ще не можу повірити що цей пісюніст - очільник держави. Маячня якась
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23.11.2024 19:58 Ответить
Популізм чистої води, в ******** війнах всі по бункерах в тилу тому що є високоточна далекобійна зброя, яка здатна за 2-3 години вибити все управління якщо вони будуть знаходитись близько до лінії бойових дій.

Далеко ходити не потрібно навіть бункери не рятуюють, останній удар по раші.
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23.11.2024 19:58 Ответить
" Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна, буде хаос"
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23.11.2024 20:00 Ответить
Відчувається потужність
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23.11.2024 20:06 Ответить
Планова маячня не здатен керувати а тільки щоки надувати то йди дай професійним людям керувати бойовими діями а то тільки відосики та нарцисизм я я я а на самому ділі порожнеча
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23.11.2024 20:11 Ответить
Подайте йому коня...він має керувати битвою
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23.11.2024 20:17 Ответить
.. Генералісімус вова біля Вугледару?
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23.11.2024 21:26 Ответить
Кожного разу думаєш-ну це повний і максимальний пц. А потім лідор бере ще одну висоту...
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23.11.2024 20:26 Ответить
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23.11.2024 20:33 Ответить
Гарно шатаємо Україну: економіка в нуль (гетьманцев рехформи), політика в нуль (демократія від офісу), армію в нуль (Залужного з генералами однодумцями всторону), а стійкОсть по плану: брехня, корупція, популізм, все похерим та й вся стійкість. Ницість-невіглас "руліт". Кєк бл.
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23.11.2024 20:36 Ответить
Оманський план в дії..."Дії"..)))
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23.11.2024 22:01 Ответить
министрам и ко тоже бы не помешало - глядишь и появится то что нужно, вовремя и без хатынок в монаках и кровавых распилов
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23.11.2024 20:42 Ответить
А де мають бути ''наполеон'' 🤡 Зеленський зі своєю бандою - єрмаком, татаровим, арахамією, федоровим, гетьманцевим, свином Стефанчуком, Юзіком, шефіром, лисим кошовим...
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23.11.2024 20:51 Ответить
Брехав, бреше і буде брехати! Весь час і скрізь. Мабуть бере приклад з пуйла. Отаке.
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23.11.2024 21:01 Ответить
Чує дзвін, та не знає, звідки він.
Нарешті дослухався до розумних порад. Треба ж похвалитись і прокоментувати, ну а вийшло як завжди. Трохи перестарався.
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23.11.2024 21:01 Ответить
Но не сказано когда, после войны.
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23.11.2024 21:03 Ответить
на якому ще передньому краї ? На нулі чи на першій? Якщо так, то який з них там толк, які задачі вони там будуть виконувати? Я просто не розумію, що пан верзе. Ну просто ситуація, ми на позиції з генералом, що він там робити буде, командувати? Я просто не розумію суті такого "посилення". КП робити поближче до лбз... ну ... таке..
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23.11.2024 21:07 Ответить
Хочет уничтожить еще и генералитет.
Увольнение боевых генералов оказалось пуйлу мало.
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23.11.2024 21:16 Ответить
Ну і хто з цим ******* буде говорити серйозно? Це ж тупий, відірваний від реальності скоморох, не більше
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23.11.2024 21:16 Ответить
Зеленский, ты сначала своих квартальщиков загони в окопы.
Пусть понюхают в окопах запахи пороха и своего дерьма.
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23.11.2024 21:19 Ответить
Так, щоб кожен рядовий міг побачити поруч генепальску пику.
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23.11.2024 21:36 Ответить
Оце він видав хіт..!😁😁😁🎉
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23.11.2024 21:59 Ответить
Толерантне ставлення до п'ятої колони за умов війни є актом національного суїциду.
Щодо України, то історія не знає іншої держави, де п'ята колона під час війни мала б такі ідеальні умови для своєї діяльності.
Заарештовувати агентуру кремля: регіоналів, комуняк, ветренківців, медведчуківців, рпц.
4200 колишніх ОПЗЖ, які зараз змінили назву та знаходяться в обласних, міських, районних радах.
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23.11.2024 22:06 Ответить
хто би говорив за генералів....
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23.11.2024 22:07 Ответить
А де повинен бути некомпетентний президент?
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23.11.2024 22:18 Ответить
Борислав Береза:
Я не знаю чи текст про "генералів в окопах" написали Зеленському спічрайтери, чи він вирішив видати експромт, але в обох випадках він погодився це сказати. Сказати, незважаючи на його чотириразове ухилянтство.І це говорить про нього, як про довбойоба. Фейеричного.
https://t.me/BerezaJuice/50429
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23.11.2024 22:23 Ответить
Це цей самий Береза чи якийсь інший?

Екс-нардеп Борислав Береза проігнорував повістку до військкомату
https://zaxid.net/eks_nardep_borislav_bereza_proignoruvav_povistku_do_viyskkomatu_n1540729
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23.11.2024 22:27 Ответить
На той час в нього на руках була інша попередня повістка, з рекрутингового центру.
А це його тоді хотіли просто "послати в солдати" за те, що щеняв твоє улюблене ЕрЗе.
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24.11.2024 00:47 Ответить
Так от, якби ти не був дебілом - то таки б знав, що Береза таки й воював, недовго, щоправда, бо його комісували. десь під через рік. на початку весни 2023року.
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24.11.2024 22:41 Ответить
Це він про баканова і тому подібних натякає чи так ...... в муку пернув, чим робити такі заяви краще як Єльцин зроби подарунок народу.
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23.11.2024 22:26 Ответить
95квартал теж має бути в окопах
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23.11.2024 22:32 Ответить
Генералы должны быть в штабах,в окопы отправь полицаев,податкивцев,таможенников,прокуроришек и прочих сотни тысяч забронированных держслужбовцев.
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23.11.2024 22:51 Ответить
З генералами розібрались. Але в Україні ще є шість штук адміралів. Їх куди ?
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23.11.2024 23:00 Ответить
у човни
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24.11.2024 01:41 Ответить
А також депутати, прокурори, мусора і 95-й квартал!!!
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23.11.2024 23:03 Ответить
Прикритий жопою хероя кошового з зонтиком хероя пікалова ****** по траншеї ... спидженого бабла твоїх вірно підданих. Западло???
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24.11.2024 00:20 Ответить
Поруч з тими генералами має бути гімнянийкомандувач.... моральний стан військового - найважливіший"......це зменшення ось цієї відстані від гімняногокомандувача до генерала, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так" ........При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Гімнянийкомандувач разом з генералами повинні бути в окопах. Ось така війна
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24.11.2024 00:34 Ответить
... і кулю в лоб візьміть
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24.11.2024 06:04 Ответить
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24.11.2024 06:19 Ответить
Клоун у нас военный стратег!!! Мышление уровня Петьки,и Чапаева!
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24.11.2024 07:07 Ответить
Генерал повинен бути президентом.От цього він і лякається.
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24.11.2024 07:08 Ответить
вова . а для мене президент який ухилявся від служби в ЗСУ різними способами . хто як ти думаєш??? я як твій ..колега.. президент скажу тобі якщо підберу для тебе цензурне слово
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24.11.2024 07:40 Ответить
"Генерали повинні бути в окопах " зробіть щось із цим придурком а то воно армію України розхандохає вкнець. ОП - дурень на дурні сидить і дурнем поганяється.
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24.11.2024 07:48 Ответить
тільки не дурень, а зрадень, а далі все вірно - про сидить і погоняє!
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30.11.2024 01:56 Ответить
думаю генерали швиденько розберуться з найвеличнішою гнидою ********** перетворивши Україну в країну навіть не 3-го світу, а відразу 4-го.
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24.11.2024 07:51 Ответить
А ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ В БУНКЕРІ !?)
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24.11.2024 09:15 Ответить
ЧТО Ж ТЫ ПРИ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ РУЧКУ ЕМУ ВГЛАЗ НЕ ЗАСУНУЛ !?
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24.11.2024 09:17 Ответить
А зелені зрадники -на нарах!
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24.11.2024 09:18 Ответить
Дивно...а я гадав що генерали мають бути в захищеному командному пункті...
Але ж найпотужніший наполеон врахував нові реалії війни і вирішив правильно...генерали мають бути в окопах, а на командних пунктах та штабах мають бути ефективні бізнесмени чий бізнес підтримує нову зелену команду...
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24.11.2024 09:20 Ответить
********** идея,а командоват кто будет если убьют за *****
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24.11.2024 09:34 Ответить
якраз, гєнєрали зелёной карьєри будут сидіть в окопах, на купі європалєт, саме той случай.
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24.11.2024 09:38 Ответить
ермак та татаров теж, і кощовий з портновою
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24.11.2024 09:39 Ответить
як гундосий турбується про звичайних бійців- їх виводять поза щтат з зп 500 700 грн . у місяц. потужна потужність

https://www.youtube.com/watch?v=xpHtZOcibqQ
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24.11.2024 09:42 Ответить
Якщо розмова ні про що, значить розмова про гроші. Можеш загнати весь Генштаб у окопи - результат буде у стилі слуг народу - тобто від'ємний.
Підвищте грошове забезпечення - всім, незалежно від місця служби, дозвольте укладати короткотермінові контракти і нещадна боротьба з пияцтвом та наркоманією у війську.
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24.11.2024 09:54 Ответить
Вот мы тут считаем шо ЗЕ все вытворяет потому шо он дибил,но это далеко не так,все он делает осознанно,плюс рейтинг для него превыше всего.Это очень опасный враг,пиарщик на крови это хуже диктатора.
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24.11.2024 10:08 Ответить
Цікаво!
Виходить що президент який не має ніякого відношення до політики теж не президент?...
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24.11.2024 10:31 Ответить
насправди корпус-бригада це вимога союзникив украины за стандартами нато, а не план йшака та його секс-партнерив, тому йому це так пече у дупи вид французькой булки макрона. крутить и вертить.
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24.11.2024 11:28 Ответить
...ага ! А ... верховный говнокомандующий должен быть на нуле, в посадках...
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24.11.2024 11:56 Ответить
Ну так давай Зезулька, звільни кацапського зрадника України сирка і признач на його місце генерала з окопу Прокопенка. Тобі ніхто не заважатиме і ніхто не буде проти окрім твого радного пупкінського кремля.
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24.11.2024 15:25 Ответить
Але для початку там буде "верховнимй" говнокомандувач, заслуженийм членограй, тричі ухилянотм - Зеленський, всі члени команди КВК "Квартал - 95", і особливо Олена Кравець, Арістович, Плантовська і т. д. !!
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24.11.2024 15:43 Ответить
дайте кролику барабан
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24.11.2024 19:14 Ответить
Як верховний говнокомандувач перший піде мабуть
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24.11.2024 21:21 Ответить
Найсумніше , що він це зробить , бо зедовбні виконують всі його забаганки ..((
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24.11.2024 21:49 Ответить
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