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Новости Война
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Большие прорывы на фронте невозможны до 2027 года, - Залужный

Посол України у Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний

Посол Украины в Британии, бывший главком ВСУ Валерий Залужный считает, что глубокие прорывы на фронте сейчас невозможны из-за технически-эволюционного процесса, который должен завершиться в 2027 году.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Сторона, которая наступает, теряет возможности выполнения оперативных задач.

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Что это за задача? Это продвижение на глубину 150-200 км, как заложено в советских нормативах. Когда на поле боя начали массово появляться роботы, они сделали невозможным любое перемещение солдат на поле боя. Невозможность бороться с роботами привела к тому, что появился ступор. Мы не могли двигаться на россиян, россияне, соответственно, не могли так же двигаться.

Эта тенденция сохраняется и сейчас, потому что не видим возможности россиян выполнять такие задачи, как например, за неделю продавить 150-200 километров.

По моей теории, когда завершится этот технически-эволюционный процесс, и со временем произойдет накопление технологических материалов, возможность для продавливания восстановится.

По моим подсчетам, это может случиться где-то после 2027 года. Но еще не факт, что именно в 2027 году, с учетом экономической и демографической ситуации, и что кто-то будет претендовать на войны такого масштаба, как преодоление территории противника", - отметил Залужный.

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Однако, считает Залужный, скорее всего, это будет тактика, которую Россия сейчас применяет в Украине - так называемая тактика "измора", которая приводит к "уничтожению, прежде всего, экономического и морального состояния".

"Мы сейчас видим на поле боя, что нет глубоких прорывов противника. А видим постепенное выдавливание нас с позиций. Это дается им очень и очень большими потерями. Происходит и нанесение ударов по нашей экономике, и нанесение ударов по гражданским объектам. В том числе планирование пролета их ракетных систем таким образом, чтобы средства, которые перехватывают ракеты, все равно наносили поражение нашим живым объектам", - сказал он.

Залужный добавил, что также россияне запустили информационную кампанию, которая направлена на уничтожение мобилизации в Украине.

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"Сюда же и когнитивные действия, направленные на то, чтобы изменить отношение украинцев к войне. Как следствие, мы имеем проблемы с личным составом, который на переднем крае. Это в конце концов приводит к тому, что мы постепенно теряем позиции", - добавил он.

В то же время, по его мнению, россияне на сегодня не готовы делать глубокие вбросы для того, чтобы расширять свой фронт, что потребует огромных ресурсов, которых у россиян уже также нет.

Автор: 

Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+17
Чого це в кацапів немає ресурсів? - вони ше мобілізацію не робили і в них пупси на підхваті
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23.11.2024 21:01
+15
Зараз набіже зелена ботня, кидати лайном в Залужного
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23.11.2024 21:07
+12
А на дипломатичному фронті, коли прорив буде?
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23.11.2024 21:24
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Страница 2 из 2
"кандидатура".... Мой вопрос был про тех, кто УЖЕ был командующим.
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25.11.2024 18:19 Ответить
Мокрий порох не стріляє, тому його утилізують, тим більше якщо він кацапський
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25.11.2024 23:24 Ответить
Точно! Надо было 25 февраля расстрелять всех, кто был в советской армии, и тогда бы взяли Маскву за 3 дня!
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26.11.2024 09:53 Ответить
Не розстріляти, а обнулити у званнях до рядового всіх хєнєралів савєской армії за некомпетентність і держзраду ще з часів порошенківського "АТО" і мобілізувати нарівні з усіма бійцями ЗСУ
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26.11.2024 18:55 Ответить
И главным назначить Зеленского. Уловил.
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27.11.2024 11:20 Ответить
Немає жодного сумніву що весь прокремлівський тролячий шлак на цьому сайті за фінпідтримки сивочолого хєроя є приховані махрові зеленофіли й українофоби.
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27.11.2024 17:03 Ответить
"за фінпідтримки сивочолого хєроя є приховані махрові зеленофіли" - какая глубокая мысль!
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27.11.2024 18:33 Ответить
Так то воно так пан залужний, але трошечки не так. Бо ви мислите, як мислять два бійця в спарингу, а треба мислити як мислити як в бійці за життя. І тут працюють інші механізми. Не до стійки, не до коректного пересування.
Є країна, що напала, яка в багато разів більше, зі зброєю в багато разів більше, з відсутньою мораллю і з метою забити до смерті. І тут чи є вилка в разі чи табурет, треба гатити.
Пох підписані конвенції. Якщо все треба засипати мінами - засипати!
Використання хімії - використовувати!
Біологічної зброї - теж саме! Ми то використовуєм в себе в дома, в хаті. Ми не ліземо з цим до інших. ЯЗ - всі будуть тільки ради! Мова йде про виживання. Бути чи не бути в наступному майбутньому світі! А нє програли або виграли як на рінгу. Ми в себе в дома. І правила тут наші.
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24.11.2024 19:41 Ответить
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