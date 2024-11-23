Большие прорывы на фронте невозможны до 2027 года, - Залужный

Посол Украины в Британии, бывший главком ВСУ Валерий Залужный считает, что глубокие прорывы на фронте сейчас невозможны из-за технически-эволюционного процесса, который должен завершиться в 2027 году.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Сторона, которая наступает, теряет возможности выполнения оперативных задач.

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Что это за задача? Это продвижение на глубину 150-200 км, как заложено в советских нормативах. Когда на поле боя начали массово появляться роботы, они сделали невозможным любое перемещение солдат на поле боя. Невозможность бороться с роботами привела к тому, что появился ступор. Мы не могли двигаться на россиян, россияне, соответственно, не могли так же двигаться.

Эта тенденция сохраняется и сейчас, потому что не видим возможности россиян выполнять такие задачи, как например, за неделю продавить 150-200 километров.

По моей теории, когда завершится этот технически-эволюционный процесс, и со временем произойдет накопление технологических материалов, возможность для продавливания восстановится.

По моим подсчетам, это может случиться где-то после 2027 года. Но еще не факт, что именно в 2027 году, с учетом экономической и демографической ситуации, и что кто-то будет претендовать на войны такого масштаба, как преодоление территории противника", - отметил Залужный.

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Однако, считает Залужный, скорее всего, это будет тактика, которую Россия сейчас применяет в Украине - так называемая тактика "измора", которая приводит к "уничтожению, прежде всего, экономического и морального состояния".

"Мы сейчас видим на поле боя, что нет глубоких прорывов противника. А видим постепенное выдавливание нас с позиций. Это дается им очень и очень большими потерями. Происходит и нанесение ударов по нашей экономике, и нанесение ударов по гражданским объектам. В том числе планирование пролета их ракетных систем таким образом, чтобы средства, которые перехватывают ракеты, все равно наносили поражение нашим живым объектам", - сказал он.

Залужный добавил, что также россияне запустили информационную кампанию, которая направлена на уничтожение мобилизации в Украине.

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"Сюда же и когнитивные действия, направленные на то, чтобы изменить отношение украинцев к войне. Как следствие, мы имеем проблемы с личным составом, который на переднем крае. Это в конце концов приводит к тому, что мы постепенно теряем позиции", - добавил он.

В то же время, по его мнению, россияне на сегодня не готовы делать глубокие вбросы для того, чтобы расширять свой фронт, что потребует огромных ресурсов, которых у россиян уже также нет.