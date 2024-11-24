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Новости Война
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"Мирная инициатива" Китая и Бразилии вряд ли воплотится после возвращения Трампа в Белый дом, - посол Мельник

Мельник про ініціативу КНР та Бразилії

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник считает, что так называемая "мирная инициатива" КНР и Бразилии не имеет шансов на воплощение после возвращения новоизбранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом дипломат заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Мельника, Трамп сфокусируется на быстром решении российско-украинской войны.

"Мы должны эти слова воспринимать серьезно. И поэтому сейчас искать каких-то посредников там или вспоминать тех, на кого мы надеялись раньше, и тех, кто сыграли определенную роль... то я не вижу никого, кроме нового президента Соединенных Штатов, который сможет действительно кардинально изменить ситуацию",- заявил Мельник.

Дипломат считает, что не стоит ожидать от американского президента желания делить роль миротворца с иностранными партнерами, а тем более с Китаем или Бразилией.

Мельник заявил, что Украина должна сосредоточить все свои усилия, в частности, дипломатические вокруг следующих восьми недель, до инаугурации Трампа 20 января.

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"То есть у нас есть очень мало времени - фактически 20 января инаугурация, уже меньше двух месяцев остается. Все возможные каналы, которые есть - дипломатические, политические, семейные, общественные, религиозные, какие угодно - нужно для того, чтобы наша дипломатия работала не только в Вашингтоне, но прежде всего в Мар-а-Лаго, во Флориде (там расположено имение Трампа, - ред.) - там, где большую часть времени проводит новоизбранный президент - для того, чтобы действительно нарушить то, что мы ожидаем, проработать там несколько сценариев, как это может быть. Потому что хуже всего будет то, что действительно какие-то решения будут Украине навязаны через нашу голову", - заявил посол.

Дипломат считает, что "следующие восемь недель будут наиболее ответственными и сложными в истории Украины после 1991 года".

"То есть сейчас надо решать. Когда придет день инаугурации, боюсь, к тому времени уже будет решение принято и тогда нам будет сложнее",- добавил Мельник.

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Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

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Автор: 

Бразилия (304) Китай (2946) Мельник Андрей (228) Трамп Дональд (5139)


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Топ комментарии
+11
Бразилия идет накуй после того как Украину опустили на саммите G20. Так же как и Венгрия. Ети твари наглядно доказали что не собираются слушать аргументы и пожелания Украины, а просто впаривают хотелки *****.
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24.11.2024 18:30
+4
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24.11.2024 18:33
+3
ПШНХЙ, кацапський пітор. Путін *****.
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24.11.2024 18:35
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Це план капiтуляцii
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24.11.2024 18:26 Ответить
Знову із якоюсь метою, Єрмак ротом якогось посла вкидує в інфопростір щось провокативне.
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24.11.2024 18:26 Ответить
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24.11.2024 18:33 Ответить
Бразилия идет накуй после того как Украину опустили на саммите G20. Так же как и Венгрия. Ети твари наглядно доказали что не собираются слушать аргументы и пожелания Украины, а просто впаривают хотелки *****.
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24.11.2024 18:30 Ответить
ПШНХЙ, кацапський пітор. Путін *****.
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24.11.2024 18:35 Ответить
Абісні?
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24.11.2024 18:37 Ответить
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24.11.2024 18:38 Ответить
Де Бразилія , де Китай!? WTF is going on in this world!?
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24.11.2024 18:34 Ответить
Так це вже вирішувати не Україні і Зєлі ,а США і Трампу як закінчувати війну, і не Мельнику ,якого виперли з Німечччини і відправили в Бразилію.
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24.11.2024 18:39 Ответить
Трамп, звичайно, не допустить щоб Китай йому втер носа - тому який би не був Китайський план - Трамп зробить інакше до нього.
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24.11.2024 19:07 Ответить
Трамп щось зробив Китаю у попередній термін?
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24.11.2024 19:10 Ответить
а що він мав зробити Китаю у попередній термін?
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25.11.2024 00:39 Ответить
не допустити щоб Китай йому втер носа
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25.11.2024 10:01 Ответить
а хіба Китай втер йому носа?
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25.11.2024 10:08 Ответить
Що він такого зробив для для Китаю, що не не зробив Байден? Наче нічого не змінилося...
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25.11.2024 10:26 Ответить
та певна річ, що нічого не змінилося. і навіть при Байдені змінилося в гіршу сторону для тих комуняк, коли стало очевидно, що комуняки разом із кацапами хочуть змінити світовий порядок.. однак ніт. нікуя у них не вийде. комуняцька економіка невдовзі приєднається до цапської... у світі панує правило, де покупець завжди правий. ну а комуняки собі возомнили, що правий продавець і почали гнути свої пальці. шо робить в такому випадку покупець? правильно, шукає нового продавця. питання часу. і невдовзі весь той китайський ширпотреб замінять товари з Індії, В'єтнаму, Індонезії та інших країн.
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25.11.2024 10:49 Ответить
А куди поділась новина, що сирський з блогерами обговорив ситуацію на фронті?
ще б на базарі з бабцями обговорив
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24.11.2024 19:10 Ответить
Навряд... Можливо... На мою думку... І тд. Що за битва екстрасенсів.
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24.11.2024 19:25 Ответить
 
 