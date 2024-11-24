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Новини Війна
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"Мирна ініціатива" Китаю та Бразилії навряд чи втілиться після повернення Трампа в Білий дім, - посол Мельник

Мельник про ініціативу КНР та Бразилії

Посол України в Бразилії Андрій Мельник вважає, що так звана "мирна ініціатива" КНР та Бразилії не має шансів на втілення після повернення новообраного президента США Дональда Трампа в Білий дім.

Про це дипломат заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Мельника, Трамп сфокусується на швидкому вирішенні російсько-української війни.

"Ми повинні ці слова сприймати серйозно. І тому зараз шукати якихось посередників там чи згадувати тих, на кого ми сподівалися раніше, і тих, хто зіграли певну роль… то я не бачу нікого, крім нового президента Сполучених Штатів, який зможе дійсно кардинально змінити ситуацію",- заявив Мельник.

Дипломат вважає, що не варто очікувати від американського президента бажання ділити роль миротворця з іноземними партнерами, а тим паче з Китаєм чи Бразилією.

Мельник заявив, що Україна має зосередити усі свої зусилля, зокрема, дипломатичні навколо наступних вісьмох тижнів, до інавгурації Трампа 20 січня.

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"Тобто в нас є дуже мало часу – фактично 20 січня інавгурація, уже менше як два місяці залишається. Всі можливі канали, які є – дипломатичні, політичні, сімейні, суспільні, релігійні, які завгодно – потрібно для того, щоб наша дипломатія працювала не лише у Вашингтоні, але насамперед в Мар-а-Лаго, у Флориді (там розташований маєток Трампа, - ред.) – там, де більшу частину часу проводить новообраний президент – для того, щоб справді порушити те, що ми очікуємо, пропрацювати там кілька сценаріїв, як це може бути. Бо найгірше буде те, що справді якісь рішення будуть Україні нав'язані через нашу голову", - заявив посол.

Дипломат вважає, що "наступні вісім тижнів будуть найбільш відповідальними і складними в історії України після 1991 року".

"Тобто зараз треба вирішувати. Коли прийде день інавгурації, боюся, до того часу вже буде рішення ухвалене і тоді нам буде складніше",- додав Мельник.

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Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

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Автор: 

Бразилія (279) Китай (4582) Мельник Андрій (233) Трамп Дональд (5607)


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Топ коментарі
+11
Бразилия идет накуй после того как Украину опустили на саммите G20. Так же как и Венгрия. Ети твари наглядно доказали что не собираются слушать аргументы и пожелания Украины, а просто впаривают хотелки *****.
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24.11.2024 18:30
+4
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24.11.2024 18:33
+3
ПШНХЙ, кацапський пітор. Путін *****.
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24.11.2024 18:35
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Це план капiтуляцii
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24.11.2024 18:26 Відповісти
Знову із якоюсь метою, Єрмак ротом якогось посла вкидує в інфопростір щось провокативне.
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24.11.2024 18:26 Відповісти
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24.11.2024 18:33 Відповісти
Бразилия идет накуй после того как Украину опустили на саммите G20. Так же как и Венгрия. Ети твари наглядно доказали что не собираются слушать аргументы и пожелания Украины, а просто впаривают хотелки *****.
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24.11.2024 18:30 Відповісти
ПШНХЙ, кацапський пітор. Путін *****.
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24.11.2024 18:35 Відповісти
Абісні?
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24.11.2024 18:37 Відповісти
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24.11.2024 18:38 Відповісти
Де Бразилія , де Китай!? WTF is going on in this world!?
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24.11.2024 18:34 Відповісти
Так це вже вирішувати не Україні і Зєлі ,а США і Трампу як закінчувати війну, і не Мельнику ,якого виперли з Німечччини і відправили в Бразилію.
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24.11.2024 18:39 Відповісти
Трамп, звичайно, не допустить щоб Китай йому втер носа - тому який би не був Китайський план - Трамп зробить інакше до нього.
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24.11.2024 19:07 Відповісти
Трамп щось зробив Китаю у попередній термін?
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24.11.2024 19:10 Відповісти
а що він мав зробити Китаю у попередній термін?
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25.11.2024 00:39 Відповісти
не допустити щоб Китай йому втер носа
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25.11.2024 10:01 Відповісти
а хіба Китай втер йому носа?
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25.11.2024 10:08 Відповісти
Що він такого зробив для для Китаю, що не не зробив Байден? Наче нічого не змінилося...
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25.11.2024 10:26 Відповісти
та певна річ, що нічого не змінилося. і навіть при Байдені змінилося в гіршу сторону для тих комуняк, коли стало очевидно, що комуняки разом із кацапами хочуть змінити світовий порядок.. однак ніт. нікуя у них не вийде. комуняцька економіка невдовзі приєднається до цапської... у світі панує правило, де покупець завжди правий. ну а комуняки собі возомнили, що правий продавець і почали гнути свої пальці. шо робить в такому випадку покупець? правильно, шукає нового продавця. питання часу. і невдовзі весь той китайський ширпотреб замінять товари з Індії, В'єтнаму, Індонезії та інших країн.
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25.11.2024 10:49 Відповісти
А куди поділась новина, що сирський з блогерами обговорив ситуацію на фронті?
ще б на базарі з бабцями обговорив
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24.11.2024 19:10 Відповісти
Навряд... Можливо... На мою думку... І тд. Що за битва екстрасенсів.
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24.11.2024 19:25 Відповісти
 
 