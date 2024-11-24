"Мирна ініціатива" Китаю та Бразилії навряд чи втілиться після повернення Трампа в Білий дім, - посол Мельник

Посол України в Бразилії Андрій Мельник вважає, що так звана "мирна ініціатива" КНР та Бразилії не має шансів на втілення після повернення новообраного президента США Дональда Трампа в Білий дім.

Про це дипломат заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Мельника, Трамп сфокусується на швидкому вирішенні російсько-української війни.

"Ми повинні ці слова сприймати серйозно. І тому зараз шукати якихось посередників там чи згадувати тих, на кого ми сподівалися раніше, і тих, хто зіграли певну роль… то я не бачу нікого, крім нового президента Сполучених Штатів, який зможе дійсно кардинально змінити ситуацію",- заявив Мельник.

Дипломат вважає, що не варто очікувати від американського президента бажання ділити роль миротворця з іноземними партнерами, а тим паче з Китаєм чи Бразилією.

Мельник заявив, що Україна має зосередити усі свої зусилля, зокрема, дипломатичні навколо наступних вісьмох тижнів, до інавгурації Трампа 20 січня.

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"Тобто в нас є дуже мало часу – фактично 20 січня інавгурація, уже менше як два місяці залишається. Всі можливі канали, які є – дипломатичні, політичні, сімейні, суспільні, релігійні, які завгодно – потрібно для того, щоб наша дипломатія працювала не лише у Вашингтоні, але насамперед в Мар-а-Лаго, у Флориді (там розташований маєток Трампа, - ред.) – там, де більшу частину часу проводить новообраний президент – для того, щоб справді порушити те, що ми очікуємо, пропрацювати там кілька сценаріїв, як це може бути. Бо найгірше буде те, що справді якісь рішення будуть Україні нав'язані через нашу голову", - заявив посол.

Дипломат вважає, що "наступні вісім тижнів будуть найбільш відповідальними і складними в історії України після 1991 року".

"Тобто зараз треба вирішувати. Коли прийде день інавгурації, боюся, до того часу вже буде рішення ухвалене і тоді нам буде складніше",- додав Мельник.

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Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

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