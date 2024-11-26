Сутки на Харьковщине: ракетный удар по центру Харькова и обстрелы двух районов. Есть пострадавшие и повреждения

За прошедшие сутки, 25 ноября 2024 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Харькова и области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что вчера в 8:34 под удар попал Киевский район Харькова. В результате обстрела С-400 повреждено более 40 зданий, 5 автомобилей. Пострадали 26 человек.

26 ноября в 01:05 в Харьковском районе, вблизи с.Докучаева, в поле на открытой местности обнаружили фрагменты сбитого БПЛА "Шахед".

Обстрелы Харьковщины за сутки:

19:08 Харьковский р-н, Безлюдовская ТГ, с.Котляры. Вследствие удара вражеского БПЛА горело здание шиномонтажа.

15:20 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Слатино. Повреждены 3 частных домовладения.

10:10 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Великий Бурлук. Попадание КАБа в здание учебного заведения и 1 попадание КАБа за пределами населенного пункта в открытую территорию. В результате обстрела повреждены 4 жилых дома и 1 административное здание.

08:40 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. Попадание БПЛА рядом с учебным заведением. Пострадал 66-летний мужчина, госпитализирован в больницу.

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Удар по Харькову

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 25 ноября враг ударил по Киевскому району Харькова. Есть пожар и пострадавшие, повреждена гражданская инфраструктура. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 23. Также в ОВА показали последствия вражеского удара по центру Харькова.