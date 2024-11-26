Доба на Харківщині: ракетний удар по центру Харкова та обстріли 2 районів. Є постраждалі і пошкодження

Минулої доби, 25 листопада 2024 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Харкова та області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що вчора о 8:34 під удар потрапив Київський район Харкова. Внаслідок обстрілу С-400 пошкоджено понад 40 будівель, 5 автівок. Постраждали 26 людей.

26 листопада о 01:05 у Харківському районі, поблизу с.Докучаєва, у полі на відкритій місцевості виявили фрагменти збитого БПЛА "Шахеда".

Обстріли Харківщини за добу:

19:08 Харківський р-н, Безлюдівська ТГ, с.Котляри. Внаслідок удару ворожого БПЛА горіла будівля шиномонтажу.

15:20 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Пошкоджено 3 приватних домоволодіння.

10:10 Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Великий Бурлук. Влучання КАБу в будівлю закладу освіти та 1 влучання КАБу за межами населеного пункту у відкриту територію. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 житлові будинки та 1 адміністративну будівлю.

08:40 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп'янськ. Влучання БПЛА поруч із закладом освіти. Постраждав 66-річний чоловік, госпіталізований до лікарні.

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Удар по Харкову

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 25 листопада ворог ударив по Київському району Харкова. Є пожежа та постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 23. Також у ОВА показали наслідки ворожого удару по центру Харкова.