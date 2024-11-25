Удар по Харкову із ЗРК С-400: кількість постраждалих зросла до 23. ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 23 осіб після ранкового ракетного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генпрокурора.

Російська армія 25 листопада завдала ракетного удару по Київському району Харкова. За попередніми даними слідства, ракета С-400 влучила в землю в районі щільної житлової забудови.

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"Також від вибуху були пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення та автомобілі. Про це повідомляє Київська окружна прокуратура, яка розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив по Київському району Харкова. Є пожежа та постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру