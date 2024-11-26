"Шахеды" атаковали Киевщину: из-за падения обломков повреждены дома и 2 многоэтажки (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на вторник, 26 ноября 2024 года, войска РФ в очередной раз атаковали ударными дронами территорию Киевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня ночью тревога продолжалась более 7 часов.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

"Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в 4 районах", - говорится в сообщении.

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Последствия атаки

По данным ОВА, обломками сбитых "Шахедов" повреждены 4 частных дома, 2 жилые многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль.

Повреждения домов незначительные - выбиты окна, двери, посеченные фасады.

Также в одном из населенных пунктов повреждена линия электросети.











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Дроновая атака ночью 26 ноября

Как сообщалось, вечером 25 ноября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". На утро стало известно, что враг ударил по энергетической инфраструктуре в Тернополе.

Напомним, ночью в Киеве ПВО работала по "шахедам". В КГВА сообщили, что РФ атаковала Киев шахедами: воздушная тревога длилась более 5 часов, ПВО уничтожила более десятка российских БпЛА. В Черкасской области тревога длилась более 7 часов, взрывной волной поврежден грузовик.