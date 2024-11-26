"Шахеды" атаковали Киевщину: из-за падения обломков повреждены дома и 2 многоэтажки (обновлено). ФОТОрепортаж
В ночь на вторник, 26 ноября 2024 года, войска РФ в очередной раз атаковали ударными дронами территорию Киевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сегодня ночью тревога продолжалась более 7 часов.
В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.
"Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в 4 районах", - говорится в сообщении.
Последствия атаки
По данным ОВА, обломками сбитых "Шахедов" повреждены 4 частных дома, 2 жилые многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль.
Повреждения домов незначительные - выбиты окна, двери, посеченные фасады.
Также в одном из населенных пунктов повреждена линия электросети.
Дроновая атака ночью 26 ноября
Как сообщалось, вечером 25 ноября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". На утро стало известно, что враг ударил по энергетической инфраструктуре в Тернополе.
Напомним, ночью в Киеве ПВО работала по "шахедам". В КГВА сообщили, что РФ атаковала Киев шахедами: воздушная тревога длилась более 5 часов, ПВО уничтожила более десятка российских БпЛА. В Черкасской области тревога длилась более 7 часов, взрывной волной поврежден грузовик.
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Работать в таком интенсивном режиме - даже не знаю ,где они берут силы
Благодарность всем надзвичайникам
Каждый день как на пожаре - это какие надо иметь нервы
Интересно - как оплачивается труд всех этих людей?
Они тоже после работы лежат на диванах с деньгами?