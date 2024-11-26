Информация о наступлении россиян на Казачью Лопань не соответствует действительности. Силы обороны полностью контролируют приграничье, - ЦПД

По состоянию на 26 ноября 2024 года информация о наступлении войск РФ на Казачью Лопань на Харьковщине не соответствует действительности.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас информация о наступлении россиян на Казачью Лопань, что на Харьковщине, которую распространяют их паблики, не соответствует действительности. Силы обороны полностью контролируют приграничье", - отметил он.

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Накануне председатель Дергачевской ГВА Задоренко информировал, что ночью 25 ноября вражеская ДРГ пыталась прорваться на Харьковщину в районе КПП Гоптовка - Нехотеевка. Часть диверсантов ликвидирована, другие отступили.