Інформація про наступ росіян на Козачу Лопань не відповідає дійсності. Сили оборони повністю контролюють прикордоння, - ЦПД

Станом на 26 листопада 2024 року інформація про наступ військ РФ на Козачу Лопань на Харківщині не відповідає дійсності.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз інформація про наступ росіян на Козачу Лопань, що на Харківщині, яку ширять їх пабліки, не відповідає дійсності. Сили оборони повністю контролюють прикордоння", - зауважив він.

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Напередодні голова Дергачівської МВА Задоренко інформував, що вночі 25 листопада ворожа ДРГ намагалася прорватися на Харківщину у районі КПП Гоптівка - Нєхотєєвка. Частина диверсантів ліквідована, інші відступили.