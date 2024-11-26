Украина имеет право бить по легитимным военным целям в РФ, - резолюция ПА НАТО
Парламентская ассамблея НАТО высказалась за право Украины наносить по военным целям вглубь РФ для самообороны.
Об этом говорится в документе, который поддержали во время заседания 25 ноября в канадском Монреале, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Как отмечается, резолюцию предложил политический комитет Парламентской ассамблеи НАТО. Значительная ее часть касается поддержки Украины и мер давления на Россию.
Резолюция призывает союзников к следующему саммиту НАТО в Нидерландах разработать общую стратегию в отношении России с фокусом на способность Альянса сдерживать и противодействовать угрозам со стороны РФ, а параллельно работать над уменьшением способности России вести войну, в частности обеспечивая полное соблюдение санкций.
В этом же пункте признают право Украины наносить удары по легитимным военным целям на территории страны-агрессора согласно принципу о праве на самооборону, что предусмотрено ст. 51 Устава ООН.
Призыв к увеличению помощи Украине
В документе призывают сохранять и увеличивать военную и другую поддержку для Украины, обеспечивая своевременные поставки оружия и боеприпасов, "в частности ПВО, дальнобойного высокоточного оружия и многоцелевых боевых самолетов", и использовать потенциал всех инструментов и форматов сотрудничества НАТО с Украиной.
В одном из пунктов призывают "усилить политические и практические усилия с целью помочь Украине получить приглашение и как можно быстрее стать 33-м членом НАТО".
Санкционное давление на Россию
Также призывают усилить санкционное давление на Россию и КНДР, которая углубляет поддержку РФ в войне против Украины, и "предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности, для самозащиты и сдерживания будущей агрессии".
Кроме того, призывают задействовать политические и экономические рычаги влияния на Китай, чтобы сдержать его от поддержки России в войне.
Поддержка "Плана победы"
В резолюции призывают поддержать Украину в достижении целей "формулы мира" и "плана победы" и выражают поддержку принципа "ничего об Украине без Украины".
Еще один пункт призывает поддержать работу над обеспечением ответственности российских военных и должностных лиц за все преступления, совершенные российской стороной во время войны против Украины, и преступление агрессии.
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А чим відрізняється "легітимна військова ціль" від "не легітимної військової цілі"?
- так що пити можно, чи ні?
- можно, тільки з Головою
А вот да. Это коллизия.
За 2,5 км найден обломок ракеты с деталями Made in USA ото в Гааге будут репу чесать. Чия это была ракета?
а ось коли військова ціль не легетимна оце питання. в основі слова "військова" вже закладена легитимність.
Байден після програшу посмілів. Чи то демократи зхрозуміли, що вікно на 8 років закривається.
"Ці дні надзвичайно важливі для України та усього демократичного світу. У Монреалі відбулась 70-та сесія Парламентської асамблеї НАТО, яка проходить у надзвичайно критичний час.
Ми тут, щоб згуртувати друзів, переконати скептиків та об'єднатися перед новими загрозами, які несе російська агресія. Зустрічі із Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, заступником Генсека НАТО Борисом Руге, колишнім міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавошоглу та багато інших не менш важливих перемовин - усі вони мають одну мету. Переконати країни НАТО, що декларації щодо «відкритих дверей» для членства України в Альянсі мають стати реальністю.
Головний компонент нашої Перемоги - це членство України в Північноатлантичному Альянсі. Це мають усвідомити усі. Ми можемо виграти цю війну лише одним підписом - під запрошенням України до НАТО.
Працюючи на Парламентській асамблеї, я побачив, що дедалі більше делегатів із країн-членів НАТО стають прихильниками України в питанні членства, надання допомоги та озброєння. А скептиків стає все менше - приємно, що в тому числі і завдяки нашій роботі. Так і має бути.
Чітким сигналом підтримки стала прийнята резолюція, в якій ПА НАТО підтримала право України бити по військових цілях у тилу росії й закликала Альянс надати Україні для цього далекобійні високоточні ракетні системи. Можу привітати із важливим рішенням.
Кожного дня ми працюємо над посиленням та розширенням допомоги. Демократичний світ має бути одностайним і безкомпромісним у підтримці України".
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