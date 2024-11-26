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Украина имеет право бить по легитимным военным целям в РФ, - резолюция ПА НАТО

Парламентська асамблея НАТО

Парламентская ассамблея НАТО высказалась за право Украины наносить по военным целям вглубь РФ для самообороны.

Об этом говорится в документе, который поддержали во время заседания 25 ноября в канадском Монреале, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Как отмечается, резолюцию предложил политический комитет Парламентской ассамблеи НАТО. Значительная ее часть касается поддержки Украины и мер давления на Россию.

Резолюция призывает союзников к следующему саммиту НАТО в Нидерландах разработать общую стратегию в отношении России с фокусом на способность Альянса сдерживать и противодействовать угрозам со стороны РФ, а параллельно работать над уменьшением способности России вести войну, в частности обеспечивая полное соблюдение санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентская ассамблея НАТО призвала передать Украине ракеты средней дальности, которые бьют до 5500 км

В этом же пункте признают право Украины наносить удары по легитимным военным целям на территории страны-агрессора согласно принципу о праве на самооборону, что предусмотрено ст. 51 Устава ООН.

Призыв к увеличению помощи Украине

В документе призывают сохранять и увеличивать военную и другую поддержку для Украины, обеспечивая своевременные поставки оружия и боеприпасов, "в частности ПВО, дальнобойного высокоточного оружия и многоцелевых боевых самолетов", и использовать потенциал всех инструментов и форматов сотрудничества НАТО с Украиной.

В одном из пунктов призывают "усилить политические и практические усилия с целью помочь Украине получить приглашение и как можно быстрее стать 33-м членом НАТО".

Санкционное давление на Россию

Также призывают усилить санкционное давление на Россию и КНДР, которая углубляет поддержку РФ в войне против Украины, и "предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности, для самозащиты и сдерживания будущей агрессии".

Кроме того, призывают задействовать политические и экономические рычаги влияния на Китай, чтобы сдержать его от поддержки России в войне.

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Поддержка "Плана победы"

В резолюции призывают поддержать Украину в достижении целей "формулы мира" и "плана победы" и выражают поддержку принципа "ничего об Украине без Украины".

Еще один пункт призывает поддержать работу над обеспечением ответственности российских военных и должностных лиц за все преступления, совершенные российской стороной во время войны против Украины, и преступление агрессии.

Автор: 

НАТО (9970) разрешение (149) россия (95441)


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Топ комментарии
+3
"легітимних військових цілях "

А чим відрізняється "легітимна військова ціль" від "не легітимної військової цілі"?
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26.11.2024 14:29
+3
як чим - тим, що, на їх думку, на відміну від нелегітимної цілі вона є легітимна
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26.11.2024 14:33
+3
та невже, дякуємо стало легше
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26.11.2024 15:00
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"легітимних військових цілях "

А чим відрізняється "легітимна військова ціль" від "не легітимної військової цілі"?
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26.11.2024 14:29 Ответить
як чим - тим, що, на їх думку, на відміну від нелегітимної цілі вона є легітимна
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26.11.2024 14:33 Ответить
... то стріляти можна чи - ні?
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26.11.2024 14:44 Ответить
Ні, бо це ескалація
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26.11.2024 14:45 Ответить
Механизаторы, выслушав лекцию о вреде алкоголя, спрашивают председателя.
- так що пити можно, чи ні?
- можно, тільки з Головою
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26.11.2024 15:08 Ответить
Читал что все что находится в радиусе более 2-х км. от легитимной цели, считается не легитимной. Они просят бить по точней
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26.11.2024 14:46 Ответить
А, якщо, то арсенал з бомбами-ракетами і при детонації розліт більше 2 км.... то вже стріляти не можна?
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26.11.2024 14:49 Ответить
++++
А вот да. Это коллизия.
За 2,5 км найден обломок ракеты с деталями Made in USA ото в Гааге будут репу чесать. Чия это была ракета?
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26.11.2024 15:52 Ответить
цивілка - не військова ціль.
а ось коли військова ціль не легетимна оце питання. в основі слова "військова" вже закладена легитимність.
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26.11.2024 15:15 Ответить
І я про це ж. Але в "партнерів" не все так легко...
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26.11.2024 15:18 Ответить
There is no such thing as "illegitimate military target." The whole expression "legitimate military target" is redundant IMO, just like the phrase "free gift". Just like the latter attracts customers and improves sales with its wording, the former emphasizes the inherent legitimacy of striking military targets to the target audience of NATO's media and public relations outreach, pardon the pun.
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26.11.2024 22:08 Ответить
Я радий, що ти англійську знаєш.
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26.11.2024 22:57 Ответить
то вже можна чи ще нє? у цих імпотентів то одне то другє
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26.11.2024 14:39 Ответить
Ця ПА НАТО, як Ген. асамблея ООН - не має ніякого впливу на прийняття рішень від слова зовсім. Тому може що завгодно приймати на користь України
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26.11.2024 14:48 Ответить
Я за томагавки! Топори полетять на кацапію, це буде.
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26.11.2024 14:45 Ответить
Резолюція - це добре. Але нам потрібні ще практичні кроки НАТО. Давайте все, що літає. Аж до Владивостоку, якщо з Аляски бити не навчились. По морській піхоті Тихого океану та північнокорейським самовбивцям.
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26.11.2024 14:52 Ответить
Тобто , по військовим заводам можна , бо це є легітимний військовий об'єкт !!!! А скільки їх у них , і де ?
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26.11.2024 14:58 Ответить
та невже, дякуємо стало легше
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26.11.2024 15:00 Ответить
Було б чим бити...
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26.11.2024 18:43 Ответить
Поміняли сцикливого Столтенберга і стало краще і веселіше.
Байден після програшу посмілів. Чи то демократи зхрозуміли, що вікно на 8 років закривається.
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26.11.2024 20:11 Ответить
Там, на сесії ПА НАТО в Монреалі проводить роботу в інтересах України Петро Порошенко:
"Ці дні надзвичайно важливі для України та усього демократичного світу. У Монреалі відбулась 70-та сесія Парламентської асамблеї НАТО, яка проходить у надзвичайно критичний час.
Ми тут, щоб згуртувати друзів, переконати скептиків та об'єднатися перед новими загрозами, які несе російська агресія. Зустрічі із Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, заступником Генсека НАТО Борисом Руге, колишнім міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавошоглу та багато інших не менш важливих перемовин - усі вони мають одну мету. Переконати країни НАТО, що декларації щодо «відкритих дверей» для членства України в Альянсі мають стати реальністю.
Головний компонент нашої Перемоги - це членство України в Північноатлантичному Альянсі. Це мають усвідомити усі. Ми можемо виграти цю війну лише одним підписом - під запрошенням України до НАТО.
Працюючи на Парламентській асамблеї, я побачив, що дедалі більше делегатів із країн-членів НАТО стають прихильниками України в питанні членства, надання допомоги та озброєння. А скептиків стає все менше - приємно, що в тому числі і завдяки нашій роботі. Так і має бути.
Чітким сигналом підтримки стала прийнята резолюція, в якій ПА НАТО підтримала право України бити по військових цілях у тилу росії й закликала Альянс надати Україні для цього далекобійні високоточні ракетні системи. Можу привітати із важливим рішенням.
Кожного дня ми працюємо над посиленням та розширенням допомоги. Демократичний світ має бути одностайним і безкомпромісним у підтримці України".
https://t.me/PresidentPoroshenko/11419
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26.11.2024 22:28 Ответить
 
 