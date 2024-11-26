Україна має право бити по легітимних військових цілях в РФ, - резолюція ПА НАТО
Парламентська асамблея НАТО висловилася за право України завдавати по військових цілях вглиб РФ задля самооборони.
Про це йдеться у документі, який підтримали під час засідання 25 листопада у канадському Монреалі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Як зазначається, резолюцію запропонував політичний комітет Парламентської асамблеї НАТО. Значна її частина стосується підтримки України і заходів тиску на Росію.
Резолюція закликає союзників до наступного саміту НАТО у Нідерландах розробити спільну стратегію щодо Росії з фокусом на спроможність Альянсу стримувати і протидіяти загрозам з боку РФ, а паралельно працювати над зменшенням спроможності Росії вести війну, зокрема забезпечуючи повне дотримання санкцій.
У цьому ж пункті визнають право України завдавати ударів по легітимних військових цілях на території країни-агресора згідно з принципом про право на самооборону, що передбачено ст. 51 Статуту ООН.
Заклик до збільшення допомоги Україні
У документі закликають зберігати та збільшувати військову та іншу підтримку для України, забезпечуючи своєчасне постачання зброї та боєприпасів, "зокрема ППО, далекобійної високоточної зброї та багатоцільових бойових літаків", та використовувати потенціал усіх інструментів і форматів співпраці НАТО з Україною.
В одному з пунктів закликають "посилити політичні й практичні зусилля з метою допомогти Україні отримати запрошення і якнайшвидше стати 33-м членом НАТО".
Санкційний тиск на Росію
Також закликають посилити санкційний тиск на Росію і КНДР, яка поглиблює підтримку РФ у війні проти України, та "надати Україні усі засоби, включно з ракетами середньої дальності, для самозахисту і стримування майбутньої агресії".
Окрім того, закликають задіяти політичні та економічні важелі впливу на Китай, щоб стримати його від підтримки Росії у війні.
Підтримка "Плану перемоги"
У резолюції закликають підтримати Україну у досягненні цілей "формули миру" і "плану перемоги" та висловлюють підтримку принципу "нічого про Україну без України".
Ще один пункт закликає підтримати роботу над забезпеченням відповідальності російських військових і посадовців за усі злочини, скоєні російською стороною під час війни проти України, та злочин агресії.
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А чим відрізняється "легітимна військова ціль" від "не легітимної військової цілі"?
- так що пити можно, чи ні?
- можно, тільки з Головою
А вот да. Это коллизия.
За 2,5 км найден обломок ракеты с деталями Made in USA ото в Гааге будут репу чесать. Чия это была ракета?
а ось коли військова ціль не легетимна оце питання. в основі слова "військова" вже закладена легитимність.
Байден після програшу посмілів. Чи то демократи зхрозуміли, що вікно на 8 років закривається.
"Ці дні надзвичайно важливі для України та усього демократичного світу. У Монреалі відбулась 70-та сесія Парламентської асамблеї НАТО, яка проходить у надзвичайно критичний час.
Ми тут, щоб згуртувати друзів, переконати скептиків та об'єднатися перед новими загрозами, які несе російська агресія. Зустрічі із Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, заступником Генсека НАТО Борисом Руге, колишнім міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавошоглу та багато інших не менш важливих перемовин - усі вони мають одну мету. Переконати країни НАТО, що декларації щодо «відкритих дверей» для членства України в Альянсі мають стати реальністю.
Головний компонент нашої Перемоги - це членство України в Північноатлантичному Альянсі. Це мають усвідомити усі. Ми можемо виграти цю війну лише одним підписом - під запрошенням України до НАТО.
Працюючи на Парламентській асамблеї, я побачив, що дедалі більше делегатів із країн-членів НАТО стають прихильниками України в питанні членства, надання допомоги та озброєння. А скептиків стає все менше - приємно, що в тому числі і завдяки нашій роботі. Так і має бути.
Чітким сигналом підтримки стала прийнята резолюція, в якій ПА НАТО підтримала право України бити по військових цілях у тилу росії й закликала Альянс надати Україні для цього далекобійні високоточні ракетні системи. Можу привітати із важливим рішенням.
Кожного дня ми працюємо над посиленням та розширенням допомоги. Демократичний світ має бути одностайним і безкомпромісним у підтримці України".
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