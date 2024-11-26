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Новини
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Україна має право бити по легітимних військових цілях в РФ, - резолюція ПА НАТО

Парламентська асамблея НАТО

Парламентська асамблея НАТО висловилася за право України завдавати по військових цілях вглиб РФ задля самооборони.

Про це йдеться у документі, який підтримали під час засідання 25 листопада у канадському Монреалі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Як зазначається, резолюцію запропонував політичний комітет Парламентської асамблеї НАТО. Значна її частина стосується підтримки України і заходів тиску на Росію.

Резолюція закликає союзників до наступного саміту НАТО у Нідерландах розробити спільну стратегію щодо Росії з фокусом на спроможність Альянсу стримувати і протидіяти загрозам з боку РФ, а паралельно працювати над зменшенням спроможності Росії вести війну, зокрема забезпечуючи повне дотримання санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентська асамблея НАТО закликала передати Україні ракети середньої дальності, які б’ють до 5500 км

У цьому ж пункті визнають право України завдавати ударів по легітимних військових цілях на території країни-агресора згідно з принципом про право на самооборону, що передбачено ст. 51 Статуту ООН.

Заклик до збільшення допомоги Україні

У документі закликають зберігати та збільшувати військову та іншу підтримку для України, забезпечуючи своєчасне постачання зброї та боєприпасів, "зокрема ППО, далекобійної високоточної зброї та багатоцільових бойових літаків", та використовувати потенціал усіх інструментів і форматів співпраці НАТО з Україною.

В одному з пунктів закликають "посилити політичні й практичні зусилля з метою допомогти Україні отримати запрошення і якнайшвидше стати 33-м членом НАТО".

Санкційний тиск на Росію

Також закликають посилити санкційний тиск на Росію і КНДР, яка поглиблює підтримку РФ у війні проти України, та "надати Україні усі засоби, включно з ракетами середньої дальності, для самозахисту і стримування майбутньої агресії".

Окрім того, закликають задіяти політичні та економічні важелі впливу на Китай, щоб стримати його від підтримки Росії у війні.

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Підтримка "Плану перемоги"

У резолюції закликають підтримати Україну у досягненні цілей "формули миру" і "плану перемоги" та висловлюють підтримку принципу "нічого про Україну без України".

Ще один пункт закликає підтримати роботу над забезпеченням відповідальності російських військових і посадовців за усі злочини, скоєні російською стороною під час війни проти України, та злочин агресії.

Автор: 

НАТО (6395) дозвіл (289) росія (64871)


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Топ коментарі
+3
"легітимних військових цілях "

А чим відрізняється "легітимна військова ціль" від "не легітимної військової цілі"?
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26.11.2024 14:29
+3
як чим - тим, що, на їх думку, на відміну від нелегітимної цілі вона є легітимна
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26.11.2024 14:33
+3
та невже, дякуємо стало легше
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26.11.2024 15:00
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"легітимних військових цілях "

А чим відрізняється "легітимна військова ціль" від "не легітимної військової цілі"?
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26.11.2024 14:29 Відповісти
як чим - тим, що, на їх думку, на відміну від нелегітимної цілі вона є легітимна
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26.11.2024 14:33 Відповісти
... то стріляти можна чи - ні?
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26.11.2024 14:44 Відповісти
Ні, бо це ескалація
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26.11.2024 14:45 Відповісти
Механизаторы, выслушав лекцию о вреде алкоголя, спрашивают председателя.
- так що пити можно, чи ні?
- можно, тільки з Головою
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26.11.2024 15:08 Відповісти
Читал что все что находится в радиусе более 2-х км. от легитимной цели, считается не легитимной. Они просят бить по точней
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26.11.2024 14:46 Відповісти
А, якщо, то арсенал з бомбами-ракетами і при детонації розліт більше 2 км.... то вже стріляти не можна?
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26.11.2024 14:49 Відповісти
++++
А вот да. Это коллизия.
За 2,5 км найден обломок ракеты с деталями Made in USA ото в Гааге будут репу чесать. Чия это была ракета?
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26.11.2024 15:52 Відповісти
цивілка - не військова ціль.
а ось коли військова ціль не легетимна оце питання. в основі слова "військова" вже закладена легитимність.
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26.11.2024 15:15 Відповісти
І я про це ж. Але в "партнерів" не все так легко...
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26.11.2024 15:18 Відповісти
There is no such thing as "illegitimate military target." The whole expression "legitimate military target" is redundant IMO, just like the phrase "free gift". Just like the latter attracts customers and improves sales with its wording, the former emphasizes the inherent legitimacy of striking military targets to the target audience of NATO's media and public relations outreach, pardon the pun.
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26.11.2024 22:08 Відповісти
Я радий, що ти англійську знаєш.
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26.11.2024 22:57 Відповісти
то вже можна чи ще нє? у цих імпотентів то одне то другє
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26.11.2024 14:39 Відповісти
Ця ПА НАТО, як Ген. асамблея ООН - не має ніякого впливу на прийняття рішень від слова зовсім. Тому може що завгодно приймати на користь України
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26.11.2024 14:48 Відповісти
Я за томагавки! Топори полетять на кацапію, це буде.
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26.11.2024 14:45 Відповісти
Резолюція - це добре. Але нам потрібні ще практичні кроки НАТО. Давайте все, що літає. Аж до Владивостоку, якщо з Аляски бити не навчились. По морській піхоті Тихого океану та північнокорейським самовбивцям.
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26.11.2024 14:52 Відповісти
Тобто , по військовим заводам можна , бо це є легітимний військовий об'єкт !!!! А скільки їх у них , і де ?
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26.11.2024 14:58 Відповісти
та невже, дякуємо стало легше
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26.11.2024 15:00 Відповісти
Було б чим бити...
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26.11.2024 18:43 Відповісти
Поміняли сцикливого Столтенберга і стало краще і веселіше.
Байден після програшу посмілів. Чи то демократи зхрозуміли, що вікно на 8 років закривається.
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26.11.2024 20:11 Відповісти
Там, на сесії ПА НАТО в Монреалі проводить роботу в інтересах України Петро Порошенко:
"Ці дні надзвичайно важливі для України та усього демократичного світу. У Монреалі відбулась 70-та сесія Парламентської асамблеї НАТО, яка проходить у надзвичайно критичний час.
Ми тут, щоб згуртувати друзів, переконати скептиків та об'єднатися перед новими загрозами, які несе російська агресія. Зустрічі із Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, заступником Генсека НАТО Борисом Руге, колишнім міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавошоглу та багато інших не менш важливих перемовин - усі вони мають одну мету. Переконати країни НАТО, що декларації щодо «відкритих дверей» для членства України в Альянсі мають стати реальністю.
Головний компонент нашої Перемоги - це членство України в Північноатлантичному Альянсі. Це мають усвідомити усі. Ми можемо виграти цю війну лише одним підписом - під запрошенням України до НАТО.
Працюючи на Парламентській асамблеї, я побачив, що дедалі більше делегатів із країн-членів НАТО стають прихильниками України в питанні членства, надання допомоги та озброєння. А скептиків стає все менше - приємно, що в тому числі і завдяки нашій роботі. Так і має бути.
Чітким сигналом підтримки стала прийнята резолюція, в якій ПА НАТО підтримала право України бити по військових цілях у тилу росії й закликала Альянс надати Україні для цього далекобійні високоточні ракетні системи. Можу привітати із важливим рішенням.
Кожного дня ми працюємо над посиленням та розширенням допомоги. Демократичний світ має бути одностайним і безкомпромісним у підтримці України".
https://t.me/PresidentPoroshenko/11419
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26.11.2024 22:28 Відповісти
 
 