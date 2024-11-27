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Официальных данных, сколько людей вернулось на оккупированные территории, нет и быть не может, - Верещук

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в телеэфире заявила, что статистических данных относительно количества людей, которые вернулись на ВОТ, нет и не может быть. Она призвала политиков не манипулировать сознанием наших граждан и не распространять ложь.

Об этом Ирина Верещук заявила в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть данные пограничной службы, СБУ, Службы внешней разведки, СНБО - всех тех органов, которые подтверждают, что официальных данных, сколько людей переехали на ВОТ с подконтрольной правительству территории, нет и быть не может. У нас закрыты границы с Российской Федерацией, действует только один гуманитарный коридор на въезд в Украину, через который люди из России и ВОТ могут въехать в Украину, но никак не выехать", - рассказала Верещук.

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Она пояснила, что единственный пункт, через который граждане Украины могут попасть в РФ - это аэропорт "Шереметьево".

"Люди покупают билет, который стоит больших денег, кстати. Мы это знаем, потому что возвращаем депортированных Россией детей и ищем финансы для опекунов, которые едут за этими детьми. Это большие деньги, надо иметь около тысячи долларов, ехать через три страны, пройти фильтрацию, все пункты досмотра..." - сказала Верещук.

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Она подчеркнула, что именно поэтому информацию о количестве граждан Украины, которые якобы вернулись на ВОТ, назвала ложью и хайпом и попросила не комментировать вещи, которые на самом деле нельзя доказать ни источниками из официальных органов, ни другими источниками.

Ранее, народный депутат "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории, в частности, до 70 тысяч - во временно оккупированный Мариуполь. Позже Ткаченко опроверг свои слова.

Автор: 

Верещук Ирина (504) ВПЛ (23)


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Топ комментарии
+19
Хоч би один повернувся - ти маєш вже вдавитись на своїх колготах, курва з парасолькою…
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27.11.2024 17:49
+18
офіційних даних про суму, вкрадену 5-6 ефективними менеджерами також нема.

то виходить, шо вони нічого не вкрали ?
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27.11.2024 17:55
+15
Это брехня
Даже при Сталине
Когда любую статистику скрывали
По косвенным данным можно было понять все про режим
А сегодня ,в эпоху интернета - отследить можно перемещение любого человека
Можно практически точно назвать ЦИФРЫ ПОГИБШИХ В МАРИУПОЛЕ
ЦИФРЫ ПОГИБШИХ НА ФРОНТЕ
И цифры украинцев с оккупированных территорий ,которых бросила украинская власть без поддержки
И эти цифры настолько страшные
Что власть их будет отрицать их до последнего
За эти цифры пожизненное полагается
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27.11.2024 17:52
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27.11.2024 17:47 Ответить
офіційних даних про суму, вкрадену 5-6 ефективними менеджерами також нема.

то виходить, шо вони нічого не вкрали ?
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27.11.2024 17:55 Ответить
Хоч би один повернувся - ти маєш вже вдавитись на своїх колготах, курва з парасолькою…
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27.11.2024 17:49 Ответить
то це каже та ку... підстилка Зеленського що разом знімали міни з Чонгару і планували будувати разом з орками мирні хаби. хвойдо подивися на "свої" мирні хаби і зроби що пропонував попередник а можеж застрілитися доступ до зборї маєш.
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27.11.2024 19:51 Ответить
Это брехня
Даже при Сталине
Когда любую статистику скрывали
По косвенным данным можно было понять все про режим
А сегодня ,в эпоху интернета - отследить можно перемещение любого человека
Можно практически точно назвать ЦИФРЫ ПОГИБШИХ В МАРИУПОЛЕ
ЦИФРЫ ПОГИБШИХ НА ФРОНТЕ
И цифры украинцев с оккупированных территорий ,которых бросила украинская власть без поддержки
И эти цифры настолько страшные
Что власть их будет отрицать их до последнего
За эти цифры пожизненное полагается
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27.11.2024 17:52 Ответить
і у всіх знайшлось 1000 $ на квиток через Шереметьєво ?
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27.11.2024 17:58 Ответить
В кого це - "у всіх"? Ви про кого саме - цитата?
Вам не здається що це питання треба задавати отому зеленому патякалу (Максиму Ткаченко) що воно розповідало про те "що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, до 70 тисяч - у тимчасово окупований Маріуполь"?
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27.11.2024 18:32 Ответить
вона права ,а по Ткаченко СБУ плаче
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27.11.2024 17:56 Ответить
А по верещучці?
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27.11.2024 18:03 Ответить
ФСБ
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27.11.2024 18:05 Ответить
По них усіх мотузка плаче.
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27.11.2024 18:19 Ответить
бо якби ці дані були, то оцінка ступеню ненависті до зелених від пересічного піпла ще сильніше впала б...
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27.11.2024 18:03 Ответить
ткаченко написав б звідкіля у нього ці дані
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27.11.2024 18:07 Ответить
маленька брехня породжує велику недовіру
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27.11.2024 18:08 Ответить
одне питання - кудой вони переходили фронт
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27.11.2024 18:09 Ответить
заїхали через Білорусь , наприклад
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27.11.2024 19:34 Ответить
Є людина цифра - є проблема, нема людини цифри - нема проблеми.
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27.11.2024 18:13 Ответить
дура дурой...
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27.11.2024 18:15 Ответить
Зеленый поц пзданул, зеленая курица кудахтнула... На выходе зеленый и вонючий пшик... Нюхайте, 73% зебиратели. Эти ароматы предназначенны для вас.
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27.11.2024 18:17 Ответить
Це сєпаратня з Засрашки повертається! Українці ніколи не повернуться в окупацію!
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27.11.2024 18:19 Ответить
вона навіть не розуміє, про що йде мова...
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27.11.2024 18:26 Ответить
А є офіційні данні про розмінування Чонгару? А хто розміновував акваторію Азовського моря?
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27.11.2024 18:27 Ответить
Їдуть через Польщу -Білорусь, без жодного шереметтева. То Верещук бреше
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27.11.2024 18:30 Ответить
Едут в основном Польша-Белорусь-Шереметьево т.к. билет Минск-Шереметьево самый дешевый. Можно и с других стран, но обязаны заехать в рашу через Шереметьево.
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27.11.2024 19:14 Ответить
Бл, та зрозуміло що мудаки які їдуть з Польщі в **********, потім точно не в Україну їдуть.
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27.11.2024 19:42 Ответить
понятно, но если в рашу ехать, то шереметьево обязательно
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27.11.2024 19:48 Ответить
У кого російський паспорт не обязательно
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27.11.2024 20:24 Ответить
Да, я знаю. И даже знаю людей, которые туда уже мотались за красной книжкой...
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27.11.2024 20:51 Ответить
Попрошу зафиксировать. Это те кто не имеет паспорта РФ
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27.11.2024 19:50 Ответить
***** крашатая
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27.11.2024 18:31 Ответить
Знову косять під дурнів. Подивитись базу РФ отриманних паспортіві порівняйте з данними на наших громодян які мешкали на ТОТ. Розкрадати розм є, а працювати на користь держави не висточає.
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27.11.2024 18:33 Ответить
Немає офіційних данних тих, де "зелена влада" завалила свою роботу.
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27.11.2024 19:25 Ответить
І це каже та курка, що «не манипулировала общественньім сознанием» та за день горорила «войньі не будет».
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27.11.2024 19:35 Ответить
Тобто вони не знають скільки звідти виїхало, скільки поїхало за кордон, а скільки отримують допомогу або просто зареєстровані? І скільки "українців" поїхали з Польщі у ворожу ********** , польські митники також не знають? Пора тобі вже давно висіти і без парасольки.
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27.11.2024 19:40 Ответить
Сама назва
"Офіційних даних, скільки людей повернулися на окуповані території, немає і бути не може, - Верещук"
звучить як
"Я ніфіга не робила, не роблю й робити не збираюсь. А за що мені скажені гроші виплачуються- то не ваше діло!- Верещук".
Чудова ілюстрація ЗЕрового рівня відповідальності та "проєвропейського курсу" влади. І текст лише підсилює це враження.
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27.11.2024 19:49 Ответить
Цю гниду просунув в депутати Тарас Козак, друган Медведчука
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27.11.2024 19:59 Ответить
Яких ще "властивих органів"? Вона й справді так висловлюється? Свойствєнньіх кому?
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27.11.2024 20:45 Ответить
А "вартує великих грошей" - це типу стоїть на стрємє?
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27.11.2024 20:47 Ответить
..... може відправити її продавати на базар ,бо важлива робота їй дається не легко...
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27.11.2024 21:35 Ответить
Мы ничего не знаем
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27.11.2024 21:44 Ответить
Пересрали Зельониє, що спливла цифра скільки людей пішло під Кацацію, бо банально не мають де жити під чуйним керівництвом Офісно-Пересидентською системою.
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28.11.2024 00:00 Ответить
 
 