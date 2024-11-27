Официальных данных, сколько людей вернулось на оккупированные территории, нет и быть не может, - Верещук

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в телеэфире заявила, что статистических данных относительно количества людей, которые вернулись на ВОТ, нет и не может быть. Она призвала политиков не манипулировать сознанием наших граждан и не распространять ложь.

Об этом Ирина Верещук заявила в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть данные пограничной службы, СБУ, Службы внешней разведки, СНБО - всех тех органов, которые подтверждают, что официальных данных, сколько людей переехали на ВОТ с подконтрольной правительству территории, нет и быть не может. У нас закрыты границы с Российской Федерацией, действует только один гуманитарный коридор на въезд в Украину, через который люди из России и ВОТ могут въехать в Украину, но никак не выехать", - рассказала Верещук.

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Она пояснила, что единственный пункт, через который граждане Украины могут попасть в РФ - это аэропорт "Шереметьево".

"Люди покупают билет, который стоит больших денег, кстати. Мы это знаем, потому что возвращаем депортированных Россией детей и ищем финансы для опекунов, которые едут за этими детьми. Это большие деньги, надо иметь около тысячи долларов, ехать через три страны, пройти фильтрацию, все пункты досмотра..." - сказала Верещук.

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Она подчеркнула, что именно поэтому информацию о количестве граждан Украины, которые якобы вернулись на ВОТ, назвала ложью и хайпом и попросила не комментировать вещи, которые на самом деле нельзя доказать ни источниками из официальных органов, ни другими источниками.

Ранее, народный депутат "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории, в частности, до 70 тысяч - во временно оккупированный Мариуполь. Позже Ткаченко опроверг свои слова.