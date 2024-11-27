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Офіційних даних, скільки людей повернулися на окуповані території, немає і бути не може, - Верещук

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук у телеефірі заявила, що статистичних даних щодо кількості людей, які повернулися на ТОТ, немає і не може бути. Вона закликала політиків не маніпулювати свідомістю наших громадян і не поширювати брехню.

Про це Ірина Верещук заявила у телеефірі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас є дані прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, РНБО - усіх тих властивих органів, які підтверджують, що офіційних даних, скільки людей переїхали на ТОТ з підконтрольної урядові території, немає і бути не може. У нас закриті кордони з Російською Федерацією, діє лише один гуманітарний коридор на в’їзд в Україну, через який люди з Росії та ТОТ можуть в’їхати в Україну, але аж ніяк не виїхати", - розповіла Верещук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Ткаченко спростував заяву про кількість ВПО, які повертаються на окуповані території

Вона пояснила, що єдиний пункт, через який громадяни України можуть потрапити в РФ - це аеропорт "Шереметьєво".

"Люди купують квиток, який вартує великих грошей, до речі. Ми це знаємо, бо повертаємо депортованих Росією дітей і шукаємо фінанси для опікунів, які їдуть за цими дітьми. Це великі гроші, треба мати близько тисячі доларів, їхати через три країни, пройти фільтрацію, всі пункти догляду..." - сказала Верещук.

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Вона підкреслила, що саме через це інформацію про кількість громадян України, які нібито повернулися на ТОТ, назвала брехнею і хайпом і попросила не коментувати речі, які насправді не можна довести ані джерелами з офіційних органів, ані іншими джерелами.

Раніше, народний депутат "Слуги народу" Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, до 70 тисяч - у тимчасово окупований Маріуполь. Пізніше Ткаченко спростував свої слова.

Автор: 

Верещук (683) ВПО (74)


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Топ коментарі
+19
Хоч би один повернувся - ти маєш вже вдавитись на своїх колготах, курва з парасолькою…
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27.11.2024 17:49
+18
офіційних даних про суму, вкрадену 5-6 ефективними менеджерами також нема.

то виходить, шо вони нічого не вкрали ?
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27.11.2024 17:55
+15
Это брехня
Даже при Сталине
Когда любую статистику скрывали
По косвенным данным можно было понять все про режим
А сегодня ,в эпоху интернета - отследить можно перемещение любого человека
Можно практически точно назвать ЦИФРЫ ПОГИБШИХ В МАРИУПОЛЕ
ЦИФРЫ ПОГИБШИХ НА ФРОНТЕ
И цифры украинцев с оккупированных территорий ,которых бросила украинская власть без поддержки
И эти цифры настолько страшные
Что власть их будет отрицать их до последнего
За эти цифры пожизненное полагается
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27.11.2024 17:52
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27.11.2024 17:47 Відповісти
офіційних даних про суму, вкрадену 5-6 ефективними менеджерами також нема.

то виходить, шо вони нічого не вкрали ?
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27.11.2024 17:55 Відповісти
Хоч би один повернувся - ти маєш вже вдавитись на своїх колготах, курва з парасолькою…
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27.11.2024 17:49 Відповісти
то це каже та ку... підстилка Зеленського що разом знімали міни з Чонгару і планували будувати разом з орками мирні хаби. хвойдо подивися на "свої" мирні хаби і зроби що пропонував попередник а можеж застрілитися доступ до зборї маєш.
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27.11.2024 19:51 Відповісти
Это брехня
Даже при Сталине
Когда любую статистику скрывали
По косвенным данным можно было понять все про режим
А сегодня ,в эпоху интернета - отследить можно перемещение любого человека
Можно практически точно назвать ЦИФРЫ ПОГИБШИХ В МАРИУПОЛЕ
ЦИФРЫ ПОГИБШИХ НА ФРОНТЕ
И цифры украинцев с оккупированных территорий ,которых бросила украинская власть без поддержки
И эти цифры настолько страшные
Что власть их будет отрицать их до последнего
За эти цифры пожизненное полагается
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27.11.2024 17:52 Відповісти
і у всіх знайшлось 1000 $ на квиток через Шереметьєво ?
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27.11.2024 17:58 Відповісти
В кого це - "у всіх"? Ви про кого саме - цитата?
Вам не здається що це питання треба задавати отому зеленому патякалу (Максиму Ткаченко) що воно розповідало про те "що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, до 70 тисяч - у тимчасово окупований Маріуполь"?
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27.11.2024 18:32 Відповісти
вона права ,а по Ткаченко СБУ плаче
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27.11.2024 17:56 Відповісти
А по верещучці?
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27.11.2024 18:03 Відповісти
ФСБ
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27.11.2024 18:05 Відповісти
По них усіх мотузка плаче.
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27.11.2024 18:19 Відповісти
бо якби ці дані були, то оцінка ступеню ненависті до зелених від пересічного піпла ще сильніше впала б...
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27.11.2024 18:03 Відповісти
ткаченко написав б звідкіля у нього ці дані
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27.11.2024 18:07 Відповісти
маленька брехня породжує велику недовіру
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27.11.2024 18:08 Відповісти
одне питання - кудой вони переходили фронт
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27.11.2024 18:09 Відповісти
заїхали через Білорусь , наприклад
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27.11.2024 19:34 Відповісти
Є людина цифра - є проблема, нема людини цифри - нема проблеми.
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27.11.2024 18:13 Відповісти
дура дурой...
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27.11.2024 18:15 Відповісти
Зеленый поц пзданул, зеленая курица кудахтнула... На выходе зеленый и вонючий пшик... Нюхайте, 73% зебиратели. Эти ароматы предназначенны для вас.
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27.11.2024 18:17 Відповісти
Це сєпаратня з Засрашки повертається! Українці ніколи не повернуться в окупацію!
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27.11.2024 18:19 Відповісти
вона навіть не розуміє, про що йде мова...
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27.11.2024 18:26 Відповісти
А є офіційні данні про розмінування Чонгару? А хто розміновував акваторію Азовського моря?
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27.11.2024 18:27 Відповісти
Їдуть через Польщу -Білорусь, без жодного шереметтева. То Верещук бреше
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27.11.2024 18:30 Відповісти
Едут в основном Польша-Белорусь-Шереметьево т.к. билет Минск-Шереметьево самый дешевый. Можно и с других стран, но обязаны заехать в рашу через Шереметьево.
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27.11.2024 19:14 Відповісти
Бл, та зрозуміло що мудаки які їдуть з Польщі в **********, потім точно не в Україну їдуть.
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27.11.2024 19:42 Відповісти
понятно, но если в рашу ехать, то шереметьево обязательно
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27.11.2024 19:48 Відповісти
У кого російський паспорт не обязательно
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27.11.2024 20:24 Відповісти
Да, я знаю. И даже знаю людей, которые туда уже мотались за красной книжкой...
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27.11.2024 20:51 Відповісти
Попрошу зафиксировать. Это те кто не имеет паспорта РФ
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27.11.2024 19:50 Відповісти
***** крашатая
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27.11.2024 18:31 Відповісти
Знову косять під дурнів. Подивитись базу РФ отриманних паспортіві порівняйте з данними на наших громодян які мешкали на ТОТ. Розкрадати розм є, а працювати на користь держави не висточає.
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27.11.2024 18:33 Відповісти
Немає офіційних данних тих, де "зелена влада" завалила свою роботу.
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27.11.2024 19:25 Відповісти
І це каже та курка, що «не манипулировала общественньім сознанием» та за день горорила «войньі не будет».
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27.11.2024 19:35 Відповісти
Тобто вони не знають скільки звідти виїхало, скільки поїхало за кордон, а скільки отримують допомогу або просто зареєстровані? І скільки "українців" поїхали з Польщі у ворожу ********** , польські митники також не знають? Пора тобі вже давно висіти і без парасольки.
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27.11.2024 19:40 Відповісти
Сама назва
"Офіційних даних, скільки людей повернулися на окуповані території, немає і бути не може, - Верещук"
звучить як
"Я ніфіга не робила, не роблю й робити не збираюсь. А за що мені скажені гроші виплачуються- то не ваше діло!- Верещук".
Чудова ілюстрація ЗЕрового рівня відповідальності та "проєвропейського курсу" влади. І текст лише підсилює це враження.
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27.11.2024 19:49 Відповісти
Цю гниду просунув в депутати Тарас Козак, друган Медведчука
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27.11.2024 19:59 Відповісти
Яких ще "властивих органів"? Вона й справді так висловлюється? Свойствєнньіх кому?
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27.11.2024 20:45 Відповісти
А "вартує великих грошей" - це типу стоїть на стрємє?
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27.11.2024 20:47 Відповісти
..... може відправити її продавати на базар ,бо важлива робота їй дається не легко...
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27.11.2024 21:35 Відповісти
Мы ничего не знаем
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27.11.2024 21:44 Відповісти
Пересрали Зельониє, що спливла цифра скільки людей пішло під Кацацію, бо банально не мають де жити під чуйним керівництвом Офісно-Пересидентською системою.
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28.11.2024 00:00 Відповісти
 
 