Офіційних даних, скільки людей повернулися на окуповані території, немає і бути не може, - Верещук
Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук у телеефірі заявила, що статистичних даних щодо кількості людей, які повернулися на ТОТ, немає і не може бути. Вона закликала політиків не маніпулювати свідомістю наших громадян і не поширювати брехню.
Про це Ірина Верещук заявила у телеефірі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У нас є дані прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, РНБО - усіх тих властивих органів, які підтверджують, що офіційних даних, скільки людей переїхали на ТОТ з підконтрольної урядові території, немає і бути не може. У нас закриті кордони з Російською Федерацією, діє лише один гуманітарний коридор на в’їзд в Україну, через який люди з Росії та ТОТ можуть в’їхати в Україну, але аж ніяк не виїхати", - розповіла Верещук.
Вона пояснила, що єдиний пункт, через який громадяни України можуть потрапити в РФ - це аеропорт "Шереметьєво".
"Люди купують квиток, який вартує великих грошей, до речі. Ми це знаємо, бо повертаємо депортованих Росією дітей і шукаємо фінанси для опікунів, які їдуть за цими дітьми. Це великі гроші, треба мати близько тисячі доларів, їхати через три країни, пройти фільтрацію, всі пункти догляду..." - сказала Верещук.
Вона підкреслила, що саме через це інформацію про кількість громадян України, які нібито повернулися на ТОТ, назвала брехнею і хайпом і попросила не коментувати речі, які насправді не можна довести ані джерелами з офіційних органів, ані іншими джерелами.
Раніше, народний депутат "Слуги народу" Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, до 70 тисяч - у тимчасово окупований Маріуполь. Пізніше Ткаченко спростував свої слова.
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то виходить, шо вони нічого не вкрали ?
Даже при Сталине
Когда любую статистику скрывали
По косвенным данным можно было понять все про режим
А сегодня ,в эпоху интернета - отследить можно перемещение любого человека
Можно практически точно назвать ЦИФРЫ ПОГИБШИХ В МАРИУПОЛЕ
ЦИФРЫ ПОГИБШИХ НА ФРОНТЕ
И цифры украинцев с оккупированных территорий ,которых бросила украинская власть без поддержки
И эти цифры настолько страшные
Что власть их будет отрицать их до последнего
За эти цифры пожизненное полагается
Вам не здається що це питання треба задавати отому зеленому патякалу (Максиму Ткаченко) що воно розповідало про те "що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, до 70 тисяч - у тимчасово окупований Маріуполь"?
людинацифра - є проблема, нема людиницифри - нема проблеми.
"Офіційних даних, скільки людей повернулися на окуповані території, немає і бути не може, - Верещук"
звучить як
"Я ніфіга не робила, не роблю й робити не збираюсь. А за що мені скажені гроші виплачуються- то не ваше діло!- Верещук".
Чудова ілюстрація ЗЕрового рівня відповідальності та "проєвропейського курсу" влади. І текст лише підсилює це враження.