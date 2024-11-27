"Офіційних даних, скільки людей повернулися на окуповані території, немає і бути не може, - Верещук"

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук у телеефірі заявила, що статистичних даних щодо кількості людей, які повернулися на ТОТ, немає і не може бути. Вона закликала політиків не маніпулювати свідомістю наших громадян і не поширювати брехню.

Про це Ірина Верещук заявила у телеефірі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас є дані прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, РНБО - усіх тих властивих органів, які підтверджують, що офіційних даних, скільки людей переїхали на ТОТ з підконтрольної урядові території, немає і бути не може. У нас закриті кордони з Російською Федерацією, діє лише один гуманітарний коридор на в’їзд в Україну, через який люди з Росії та ТОТ можуть в’їхати в Україну, але аж ніяк не виїхати", - розповіла Верещук.

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Вона пояснила, що єдиний пункт, через який громадяни України можуть потрапити в РФ - це аеропорт "Шереметьєво".

"Люди купують квиток, який вартує великих грошей, до речі. Ми це знаємо, бо повертаємо депортованих Росією дітей і шукаємо фінанси для опікунів, які їдуть за цими дітьми. Це великі гроші, треба мати близько тисячі доларів, їхати через три країни, пройти фільтрацію, всі пункти догляду..." - сказала Верещук.

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Вона підкреслила, що саме через це інформацію про кількість громадян України, які нібито повернулися на ТОТ, назвала брехнею і хайпом і попросила не коментувати речі, які насправді не можна довести ані джерелами з офіційних органів, ані іншими джерелами.

Раніше, народний депутат "Слуги народу" Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, до 70 тисяч - у тимчасово окупований Маріуполь. Пізніше Ткаченко спростував свої слова.