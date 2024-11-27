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Зеленский и Рютте обсудили усиление ПВО Украины: Давление на РФ следует поддерживать и увеличивать

Розмова Зеленського з генсеком НАТО Марком Рютте 27 листопада 

Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера состоялась встреча Совета Украина - НАТО из-за применения Россией новой баллистической ракеты. Мы обсудили с Марком имеющиеся возможности реагирования - необходимого усиления ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров", - отметил он.

Зеленский отметил, что решение саммита НАТО в Вашингтоне по ПВО и по другим поставкам для фронта до сих пор не реализованы полностью.

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Мы ожидаем этого, и это значительно влияет на мотивацию, на моральное состояние наших людей. Недавнее разрешение по дальнобойным ударам по военным объектам в России помогло. Но давление на Россию надо поддерживать и увеличивать на разных уровнях", - подчеркнул президент.

Кроме того, стороны обсудили контакты с партнерами - с Америкой и другими, - нашу скоординированную работу с ними ради выполнения того, о чем мы уже договаривались, и ради нужного дополнительного усиления - и военного, и политического. В частности, ради приглашения Украины в НАТО, добавил Зеленский.

Он поблагодарил Рютте за помощь и брифинг относительно его коммуникации и переговоров с партнерами.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20290) НАТО (9970) ПВО (2728) Рютте Марк (343)


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поки трапон не побачить контракт на літій він нічого не буде вважати за потрібне.все інше бла бла бла для елехторату...ну і криси типу агрохімії ларьойника тка найвеличнішого намагаються бути в долі.
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27.11.2024 20:41 Ответить
Контракти на літій чи х*їтій будуть після закінчення війни - не знайдеться дурнів вести розробки під шум "мопедів" чи "калібрів". Схоже ,в офісі Зе не тямлять, що пропонуючі наші надра американцям (хто надав таке право, до речі??), вони провокують Трампа завершити війну якнайшвидше на будь-яких умовах...
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27.11.2024 22:50 Ответить
 
 