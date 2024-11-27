Зеленский и Рютте обсудили усиление ПВО Украины: Давление на РФ следует поддерживать и увеличивать

Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера состоялась встреча Совета Украина - НАТО из-за применения Россией новой баллистической ракеты. Мы обсудили с Марком имеющиеся возможности реагирования - необходимого усиления ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров", - отметил он.

Зеленский отметил, что решение саммита НАТО в Вашингтоне по ПВО и по другим поставкам для фронта до сих пор не реализованы полностью.

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Мы ожидаем этого, и это значительно влияет на мотивацию, на моральное состояние наших людей. Недавнее разрешение по дальнобойным ударам по военным объектам в России помогло. Но давление на Россию надо поддерживать и увеличивать на разных уровнях", - подчеркнул президент.

Кроме того, стороны обсудили контакты с партнерами - с Америкой и другими, - нашу скоординированную работу с ними ради выполнения того, о чем мы уже договаривались, и ради нужного дополнительного усиления - и военного, и политического. В частности, ради приглашения Украины в НАТО, добавил Зеленский.

Он поблагодарил Рютте за помощь и брифинг относительно его коммуникации и переговоров с партнерами.

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