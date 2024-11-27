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Зеленський та Рютте обговорили посилення ППО України: Тиск на РФ слід підтримувати та збільшувати

Розмова Зеленського з генсеком НАТО Марком Рютте 27 листопада 

Президент України Володимир Зеленський 27 листопада провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулася зустріч Ради Україна – НАТО через застосування Росією нової балістичної ракети. Ми обговорили з Марком наявні можливості реагування – необхідного посилення ППО України. Я назвав конкретні системи ППО, які потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є в партнерів", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо ППО й щодо іншого постачання для фронту досі не реалізовані повністю.

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Ми очікуємо цього, і це значно впливає на мотивацію, на моральний стан наших людей. Нещодавній дозвіл щодо далекобійних ударів по військових обʼєктах у Росії допоміг. Але тиск на Росію треба підтримувати й збільшувати на різних рівнях", - наголосив президент. 

Крім того, сторони обговорили контакти з партнерами – з Америкою та іншими, – нашу скоординовану роботу з ними заради виконання того, про що ми вже домовлялись, і заради потрібного додаткового посилення – і військового, і політичного. Зокрема, заради запрошення України в НАТО, додав Зеленський.

Він подякував Рютте за допомогу та брифінг щодо його комунікації й переговорів з партнерами.

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Автор: 

Зеленський (23653) НАТО (6395) ППО (3138) Рютте Марк (372)


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поки трапон не побачить контракт на літій він нічого не буде вважати за потрібне.все інше бла бла бла для елехторату...ну і криси типу агрохімії ларьойника тка найвеличнішого намагаються бути в долі.
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27.11.2024 20:41 Відповісти
Контракти на літій чи х*їтій будуть після закінчення війни - не знайдеться дурнів вести розробки під шум "мопедів" чи "калібрів". Схоже ,в офісі Зе не тямлять, що пропонуючі наші надра американцям (хто надав таке право, до речі??), вони провокують Трампа завершити війну якнайшвидше на будь-яких умовах...
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27.11.2024 22:50 Відповісти
 
 