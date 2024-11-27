Зеленський та Рютте обговорили посилення ППО України: Тиск на РФ слід підтримувати та збільшувати

Президент України Володимир Зеленський 27 листопада провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулася зустріч Ради Україна – НАТО через застосування Росією нової балістичної ракети. Ми обговорили з Марком наявні можливості реагування – необхідного посилення ППО України. Я назвав конкретні системи ППО, які потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є в партнерів", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо ППО й щодо іншого постачання для фронту досі не реалізовані повністю.

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Ми очікуємо цього, і це значно впливає на мотивацію, на моральний стан наших людей. Нещодавній дозвіл щодо далекобійних ударів по військових обʼєктах у Росії допоміг. Але тиск на Росію треба підтримувати й збільшувати на різних рівнях", - наголосив президент.

Крім того, сторони обговорили контакти з партнерами – з Америкою та іншими, – нашу скоординовану роботу з ними заради виконання того, про що ми вже домовлялись, і заради потрібного додаткового посилення – і військового, і політичного. Зокрема, заради запрошення України в НАТО, додав Зеленський.

Він подякував Рютте за допомогу та брифінг щодо його комунікації й переговорів з партнерами.

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