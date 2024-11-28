"Что это за празднование только в Москве и игнорирование вообще роли Украины во Второй мировой войне?" - МИД о намерении Фицо поехать на парад 9 мая.

МИД Украины призывает корректно относиться к участию и вкладу Украины в победу над нацизмом.

Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий, комментируя заявление премьера Словакии Роберта Фицо о его заинтересованности в участии в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что агрессией против Украины Кремль, по сути, растоптал память о совместной борьбе с нацизмом во Второй мировой войне и потерял моральное право вообще претендовать на наследие победы над нацизмом.

"Это факт, который следует осознавать. Кроме того, стоит напомнить, что Украина принимала активное участие в борьбе против нацизма, и ее заслуги в этой победе нельзя преуменьшать", - сказал Тихий.

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Он констатировал, что Россия много лет пыталась монополизировать эту победу, что является оскорблением для миллионов украинцев и сотен тысяч семей, потерявших своих близких в этой страшной войне. И напомнил, что во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 млн украинцев, то есть почти четверть тогдашнего населения Украины, а в 1944 году каждый третий военнослужащий Красной армии был выходцем из Украины.

"Поэтому у нас вопрос: что это за празднование только в Москве и игнорирование вообще роли Украины во Второй мировой войне? Может, перед Москвой стоит заехать в Херсон, Запорожье, Харьков, Киев и в те города, по которым фронты Второй мировой прокатились сначала с запада на восток, а затем с востока на запад? Мы просто напоминаем эти факты и просим корректно относиться к участию и вкладу Украины в победу над нацизмом", - резюмировал спикер.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что принял приглашение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву на парад 9 мая.

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