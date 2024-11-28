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"Что это за празднование только в Москве и игнорирование вообще роли Украины во Второй мировой войне?" - МИД о намерении Фицо поехать на парад 9 мая.

Роберт Фіцо

МИД Украины призывает корректно относиться к участию и вкладу Украины в победу над нацизмом.

Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий, комментируя заявление премьера Словакии Роберта Фицо о его заинтересованности в участии в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что агрессией против Украины Кремль, по сути, растоптал память о совместной борьбе с нацизмом во Второй мировой войне и потерял моральное право вообще претендовать на наследие победы над нацизмом.

"Это факт, который следует осознавать. Кроме того, стоит напомнить, что Украина принимала активное участие в борьбе против нацизма, и ее заслуги в этой победе нельзя преуменьшать", - сказал Тихий.

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Он констатировал, что Россия много лет пыталась монополизировать эту победу, что является оскорблением для миллионов украинцев и сотен тысяч семей, потерявших своих близких в этой страшной войне. И напомнил, что во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 млн украинцев, то есть почти четверть тогдашнего населения Украины, а в 1944 году каждый третий военнослужащий Красной армии был выходцем из Украины.

"Поэтому у нас вопрос: что это за празднование только в Москве и игнорирование вообще роли Украины во Второй мировой войне? Может, перед Москвой стоит заехать в Херсон, Запорожье, Харьков, Киев и в те города, по которым фронты Второй мировой прокатились сначала с запада на восток, а затем с востока на запад? Мы просто напоминаем эти факты и просим корректно относиться к участию и вкладу Украины в победу над нацизмом", - резюмировал спикер.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что принял приглашение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву на парад 9 мая.

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Автор: 

МИД (6934) россия (95352) Фицо (179)


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Топ комментарии
+16
Так Фіцо все правильно робить, Словаччина була на боці нацистів у Другій світовій, а кацапи сьогодні і є нацисти та ришисти 21 століття. Ще не буде вистачати мадярів.
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28.11.2024 18:51
+13
Над ким він там перемогу святкувати буде? Киньте йому в мармизу підручник з історії.
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28.11.2024 18:54
+13
Мадяри підтягнуться...
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28.11.2024 18:57
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ФІЦО це не про 2 світову, ФІЦО це про ОПГ в РФ. ОПГ під КГБ хоча по факту це одне і те ж і Фіцо там замішаний - от і все.
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28.11.2024 18:50 Ответить
поїде разом з котлєбою?
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28.11.2024 18:50 Ответить
Так Фіцо все правильно робить, Словаччина була на боці нацистів у Другій світовій, а кацапи сьогодні і є нацисти та ришисти 21 століття. Ще не буде вистачати мадярів.
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28.11.2024 18:51 Ответить
Мадяри підтягнуться...
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28.11.2024 18:57 Ответить
Так для Фіцо це - "поминальний траурний день"?
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28.11.2024 19:20 Ответить
Ну хоче фіцо - поцо поїхати зробити ***** анілінгус. Він про це все життя мріяв. Мрія може збутися!
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28.11.2024 18:52 Ответить
Над ким він там перемогу святкувати буде? Киньте йому в мармизу підручник з історії.
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28.11.2024 18:54 Ответить
сербы, славаки, венгры ни чего не напоминает, история повторяется ..
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28.11.2024 19:04 Ответить
А серби "яким боком"? Вони якраз, із усіх народів Югославії, найбільше воювали проти німців...
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28.11.2024 19:22 Ответить
Це, здається, якраз те виключення яке тільки підтвержує правило.
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28.11.2024 19:25 Ответить
Яке "правило"? Навчись не говорить "загадками"! Я не Мессінг, щоб твої думки вгадувать...
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28.11.2024 19:45 Ответить
Це всього лише загальновідомий мовний вираз, тільки, пардон не "виключення" а "виняток".
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28.11.2024 19:51 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B8
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28.11.2024 19:32 Ответить
Ну?... Що таке "Вікіпедія", мені відомо... Сказать ти мені цим що хочеш?
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28.11.2024 19:42 Ответить
Фашисти всіх країн об'єднуйтеся, вот він і їде до рашистів, своє свято відзначати. І чого це вас так турбує, навіщо цього прихвостня запрошувати, хай ху...ло бабло витрачає
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28.11.2024 19:05 Ответить
Після Першої світової війни та розпаду Австро-Угорської імперії була створена держава Чехословаччина, що була єдиною країною в Центральній та Східній Європі, яка залишалася демократією у міжвоєнний період. Тим не менш, місцеві фашистські партії поступово прийшли до влади на словацьких землях, і перша Словацька республіка існувала під час Другої світової війни як частково визнана держава-клієнт нацистської Німеччини.

Словацька республіка була визнана Нацистською Німеччиною, а також Японською імперією та її державами-сателітами - Маньчжурською державою, Менцзяном, Тимчасовим урядом Китаю, Італією, Хорватією, Угорщиною, Румунією, Іспанією, Литвою, Естонією, Швейцарією, Сальвадором, Ватиканом та Радянським Союзом. Існування Першої Словацької республіки було анульоване результатами Другої cвітової війни через анулювання Мюнхенської угоди і всіх її наслідків.
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28.11.2024 19:07 Ответить
Взагалі-то, словаки пішли на той союз із Німеччиною, вимушено... Бо у тій "демократичній" Чехословаччині вони були "народом другого сорту"... Чехи їх зневажали та принижували, називаючи "селюками" та "дикунами"... Будь-хто образиться... І хоч незалежність свою, за результатами ІІ Світової, вони втратили, однак, в наші дні свого добилися...
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28.11.2024 19:30 Ответить
Кацапи теж свій рашизм виправдовують тим, що їх всє вакруг абижают.
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28.11.2024 19:53 Ответить
А МИ чим і що "виправдовуємо"? Бо словаки у довоєнній Чехословаччмні відігравали роль "хахлов" у Росії...
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28.11.2024 20:11 Ответить
Нас реально абижают (напали). Чехи словакам спокійно дали відділитися.
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28.11.2024 20:16 Ответить
Коли дали "відділиться"? Словаки до війни лише просили автономії... А їм з Праги "хєром в морду тикали"... От словаки і спробували якось по-іншому отримать свободу... З об"єктивної точки зору я їх розумію...
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28.11.2024 20:20 Ответить
1 січня 1993 го року.
Я теж "їх розумію" як і мільйон разів оббріхану, дивізію СС Галичина.
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28.11.2024 20:25 Ответить
Так це словаки, щоб відділиться у 1993 році, до Гітлера їздили?
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28.11.2024 20:32 Ответить
Не зрозумів при чому тут Гітлер? Я відповів на пряме питання:"Коли дали "відділиться"?" - 1 січня 1993 го року
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28.11.2024 21:22 Ответить
Та ти взагалі нічого не зрозумів - але поліз в чужу полеміку... Читать треба навчиться краще... Я писав про становище словаків у ДОВОЄННІЙ Чехословаччині.. Тобто - до 1939 року...
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29.11.2024 00:22 Ответить
другій світовій рередувала "анексія Чех і Морави"( так звучить в чеській мові) при тому що держава була Чехословакія. ще до вторгнення Гітлера делегація з Словакії і Подкарпатской Руси їздила до Райху цілувати дупу Аді. незалежності Словакії вистачило на декілька тижнів.
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28.11.2024 20:01 Ответить
Ну і що? У 1938-му мало хто здогадувався, що собою буде представлять ьНімеччина у 1939-му і пізніше...
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28.11.2024 20:15 Ответить
Одна вдало запущена ракета зможе прикрити весь цей кремлівський гондурас назавжди.
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28.11.2024 19:07 Ответить
Не поіде! Трамп йому ібуків натикає!
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28.11.2024 19:13 Ответить
Тяжкий вибір, трамп ібуків, ху...ло валюти
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28.11.2024 19:27 Ответить
Нехай п#здує, якщо хоче, щоб його там в очко трахнули, і зняли на відео.
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28.11.2024 19:14 Ответить
Думаєш йому сподобається, відео в інтернеті сам розмістить
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28.11.2024 19:25 Ответить
Люди до людей, гівно до гівна, немає сенсу пояснювати це тої "субстанції" якої все людське ненавистно. Буде Фіце фіцеве.
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28.11.2024 19:29 Ответить
Господи ,, і кому ви це пояснюєте ?
.
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28.11.2024 19:40 Ответить
Интересно, ту пулю, на которой поскользнулся Фицо, вынули из его организма? Можа она до сих пор в нём пребывает и, наверняка, она была зачипирована где-то на лубянке.
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28.11.2024 19:46 Ответить
Цього лоха ******** узяли за хобот ще у 2009-му, на газу (привіт Юлі!). Потім його купили на 3 метри у землю - він тепер ручний..😁
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28.11.2024 20:22 Ответить
Коли згадують союзників Гітлера у Другій світовій, зазвичай найвідданішим із них вважають Угорщину. Хоча насправді єдиним союзником, який воював на боці Гітлера з 1 вересня 1939 року й до весни 1945-го, була Словаччина. Ступінь її залежності від Німеччини була значно вищою, адже навіть поява цієї держави на мапі Європи була безпосереднім наслідком політики Гітлера.

У своїй зовнішній політиці Перша Словацька республіка орієнтувалася на гітлерівську Німеччину. Вона, зокрема, стала однією з перших учасниць Другої світової війни, виступивши на боці Рейху при нападі на Польщу 1 вересня 1939 року. Згодом словацькі регулярні військові частини брали участь у війні проти СРСР, а сам Йозеф Тисо 3 листопада1941 року, уже в статусі президента, відвідав окупований німцями Київ.
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28.11.2024 20:27 Ответить
один атакмс по параду в мацкві зробив би більше добра ніж тисячу атакмсів де інде
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28.11.2024 22:34 Ответить
Тобто, ясно хто тут фашист.
Словакія як держава, що існувала з 14 березня 1939 до 8 травня 1945 як член Осі, союзник і вірний пес Гітлера, їде святкувати перемогу над собою
прямо в логово свого ворога, в рашку
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28.11.2024 23:46 Ответить
Все вірно, не треба давати кацпам монополізувати це, треба про це нагадувати. Для цього. і потрібни діпломати, а не телек всіляких які тобі відсосали потім до болгаріі послами відсилати!
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29.11.2024 12:43 Ответить
 
 