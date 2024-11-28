"Что это за празднование только в Москве и игнорирование вообще роли Украины во Второй мировой войне?" - МИД о намерении Фицо поехать на парад 9 мая.
МИД Украины призывает корректно относиться к участию и вкладу Украины в победу над нацизмом.
Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий, комментируя заявление премьера Словакии Роберта Фицо о его заинтересованности в участии в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что агрессией против Украины Кремль, по сути, растоптал память о совместной борьбе с нацизмом во Второй мировой войне и потерял моральное право вообще претендовать на наследие победы над нацизмом.
"Это факт, который следует осознавать. Кроме того, стоит напомнить, что Украина принимала активное участие в борьбе против нацизма, и ее заслуги в этой победе нельзя преуменьшать", - сказал Тихий.
Он констатировал, что Россия много лет пыталась монополизировать эту победу, что является оскорблением для миллионов украинцев и сотен тысяч семей, потерявших своих близких в этой страшной войне. И напомнил, что во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 млн украинцев, то есть почти четверть тогдашнего населения Украины, а в 1944 году каждый третий военнослужащий Красной армии был выходцем из Украины.
"Поэтому у нас вопрос: что это за празднование только в Москве и игнорирование вообще роли Украины во Второй мировой войне? Может, перед Москвой стоит заехать в Херсон, Запорожье, Харьков, Киев и в те города, по которым фронты Второй мировой прокатились сначала с запада на восток, а затем с востока на запад? Мы просто напоминаем эти факты и просим корректно относиться к участию и вкладу Украины в победу над нацизмом", - резюмировал спикер.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что принял приглашение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву на парад 9 мая.
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Словацька республіка була визнана Нацистською Німеччиною, а також Японською імперією та її державами-сателітами - Маньчжурською державою, Менцзяном, Тимчасовим урядом Китаю, Італією, Хорватією, Угорщиною, Румунією, Іспанією, Литвою, Естонією, Швейцарією, Сальвадором, Ватиканом та Радянським Союзом. Існування Першої Словацької республіки було анульоване результатами Другої cвітової війни через анулювання Мюнхенської угоди і всіх її наслідків.
Я теж "їх розумію" як і мільйон разів оббріхану, дивізію СС Галичина.
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У своїй зовнішній політиці Перша Словацька республіка орієнтувалася на гітлерівську Німеччину. Вона, зокрема, стала однією з перших учасниць Другої світової війни, виступивши на боці Рейху при нападі на Польщу 1 вересня 1939 року. Згодом словацькі регулярні військові частини брали участь у війні проти СРСР, а сам Йозеф Тисо 3 листопада1941 року, уже в статусі президента, відвідав окупований німцями Київ.
Словакія як держава, що існувала з 14 березня 1939 до 8 травня 1945 як член Осі, союзник і вірний пес Гітлера, їде святкувати перемогу над собою
прямо в логово свого ворога, в рашку