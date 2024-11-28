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Консультации по передаче Украине польских МиГ-29 продолжаются. Надеемся, что у нас есть положительное движение, - МИД

Консультації щодо передачі Україні польських МіГ-29 тривають

Вопрос передачи Украине польских МиГ-29 сейчас находится на повестке дня, однако говорить о конкретике рано.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, о продвижении консультаций с НАТО рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Продолжаются эти консультации, и это, собственно, вопрос, в котором, опять же, мы с польской стороной имеем общий взгляд. Действительно, призываем к усиленному присутствию НАТО в польском небе и в целом на восточном фланге НАТО, что стимулировало бы высвобождение ресурсов, которые могут передать Украине", - сказал он.

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Также спикер добавил, что этот вопрос сейчас находится на повестке дня, однако говорить о конкретике рано.

"Хотим надеяться, что имеем положительное в нем движение", - сказал Тихий.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине оставшиеся свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

Автор: 

МИД (6934) НАТО (9948) Польша (8395) самолет (3588)


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From F-16 to Mig-29. Upgrade without any *****.
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28.11.2024 19:34 Ответить
Нам вже обіцяли Грипени, міражи до кінця 24 року, і все накрилось великою пи.......ою!! Дякуємо !
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28.11.2024 19:38 Ответить
А начорта вони вам треба? Дрони збивати? Авіація має працювати, зупиняти наступаючого противника, наприклад на Донбасі. Так чекали ті срані ф16 і шо з того? Де вони? Де їх робота по колонам рашистів? Краще змініть головнокомандувача і міністра оборони на українців.
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28.11.2024 20:16 Ответить
Може приїдеш і допоможеш зупиняти противника,наприклад на Донбасі ?!! Всіх міняти на українців!
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28.11.2024 20:23 Ответить
Стесняюсь спросить
А F-16 стоят в гараже?
Так в такую мокрую погоду они ржаветь начнуть
Может выкатить из гаража и куда -нибудь слетать?
А то столько о них трындели
А потом раз - и перестали
Меня это настораживает
Может - опять налево продали?
На F- 16 столько можно наварить
Почти как на яйцах
За которые так никто и не ответил
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28.11.2024 20:38 Ответить
Передача самолётиков это не сочувствие изрыгать ... ,,тут из кандачка не решить быстро ,,
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28.11.2024 22:22 Ответить
 
 