Пока невозможно даже частично открыть авиапространство над Украиной, - Шмыгаль

Сейчас частично открыть воздушное пространство над Украиной невозможно, учитывая ситуацию с безопасностью.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время Международного транспортного форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства. Ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации. Именно поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещения пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте", - сказал глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что во время российских атак повреждения получила авиационная инфраструктура, пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов.

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Кроме того, он напомнил, что за последние три месяца враг совершил почти 60 атак на портовую инфраструктуру, в результате чего повреждены или уничтожены почти 300 объектов и 22 гражданских судна, пострадали десятки людей.

"Несмотря на постоянные попытки агрессора нанести еще большие разрушения благодаря Силам обороны мы смогли обеспечить стабильную работу украинского морского коридора. Сегодня им воспользовались более 2800 судов, которые перевезли более 75 млн тонн грузов для более 40 стран мира, из которых более 50 млн тонн - агропродукция", - подчеркнул премьер-министр.

Он подчеркнул, что это "в очередной раз подтверждает, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности, несмотря на регулярные обстрелы портовой инфраструктуры врагом".

Возобновление полетов в Украине

Ранее сообщалось, что Авиационная служба Украины готова возобновить полеты на 95%, но ключевым фактором для этого остается обеспечение безопасности пассажиров.

Перед тем Министерство развития громад и территорий при поддержке посольства США разработало "дорожную карту" открытия воздушного пространства Украины в условиях военного положения, которую в Польше представило участникам глобального авиационного рынка.

В свою очередь старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявлял, что один из украинских аэропортов возобновит обслуживание международных авиарейсов до конца января 2025 года, сейчас обсуждается аэропорт "Львов" или "Борисполь".

До того источник в правительстве также сообщил, что авиасообщение будет восстановлено до конца зимы 2025 года, и сейчас власти ищут эффективные страховые механизмы.

В то же время президент Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль настаивают на "Борисполе", поскольку опасаются, что если первым будет запущен "Львов", аэропорт "Борисполь" до завершения действия военного положения запустить уже не удастся.