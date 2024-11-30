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Пока невозможно даже частично открыть авиапространство над Украиной, - Шмыгаль

Аеропорт Бориспіль

Сейчас частично открыть воздушное пространство над Украиной невозможно, учитывая ситуацию с безопасностью.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время Международного транспортного форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства. Ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации. Именно поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещения пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте", - сказал глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что во время российских атак повреждения получила авиационная инфраструктура, пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госагентство восстановления объяснило, почему Украине сложнее восстановить авиасообщение: "По Израилю не запускают "Калибры"

Кроме того, он напомнил, что за последние три месяца враг совершил почти 60 атак на портовую инфраструктуру, в результате чего повреждены или уничтожены почти 300 объектов и 22 гражданских судна, пострадали десятки людей.

"Несмотря на постоянные попытки агрессора нанести еще большие разрушения благодаря Силам обороны мы смогли обеспечить стабильную работу украинского морского коридора. Сегодня им воспользовались более 2800 судов, которые перевезли более 75 млн тонн грузов для более 40 стран мира, из которых более 50 млн тонн - агропродукция", - подчеркнул премьер-министр.

Он подчеркнул, что это "в очередной раз подтверждает, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности, несмотря на регулярные обстрелы портовой инфраструктуры врагом".

Возобновление полетов в Украине

Ранее сообщалось, что Авиационная служба Украины готова возобновить полеты на 95%, но ключевым фактором для этого остается обеспечение безопасности пассажиров.

Перед тем Министерство развития громад и территорий при поддержке посольства США разработало "дорожную карту" открытия воздушного пространства Украины в условиях военного положения, которую в Польше представило участникам глобального авиационного рынка.

В свою очередь старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявлял, что один из украинских аэропортов возобновит обслуживание международных авиарейсов до конца января 2025 года, сейчас обсуждается аэропорт "Львов" или "Борисполь".

До того источник в правительстве также сообщил, что авиасообщение будет восстановлено до конца зимы 2025 года, и сейчас власти ищут эффективные страховые механизмы.

В то же время президент Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль настаивают на "Борисполе", поскольку опасаются, что если первым будет запущен "Львов", аэропорт "Борисполь" до завершения действия военного положения запустить уже не удастся.

Автор: 

авиация (2821) авиасообщение (793) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+14
Мабуть, хлопці-зенітчики попередили, що "екстрений" виліт "Блазня" з "блазенятами", з України, у разі реалізації створеної ними катастрофи в Україні, обернеться "авіакатастрофою в небі України"... Бо ракети "Петріота" літають швидше за будь-який літак...
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30.11.2024 09:56
+7
Идиоты.
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30.11.2024 09:51
+7
Шоо, втеча зелених відміняється? 😟
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30.11.2024 09:54
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Идиоты.
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30.11.2024 09:51 Ответить
Це влучно, тіко казали шо маємо відкрити, а зара ****,цельна комісія вирішила шо не можна.
От ***** тримати зе державний кошт оті комісії які вирішують чи потрібно/непотрібно відкривати аеропорти? Невже і так не зрозуміло?
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30.11.2024 10:03 Ответить
Шоо, втеча зелених відміняється? 😟
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30.11.2024 09:54 Ответить
Ви з "алєньямі" для початку розберіться,а то лиш констатуєте завантаження ракетами Ту95х,а потім лапаєте ракети вже в Україні(Добре,що хоч не пасажирським літаком((
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30.11.2024 09:54 Ответить
Між іншим...чіста русскій варіант...
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30.11.2024 09:56 Ответить
Мабуть, хлопці-зенітчики попередили, що "екстрений" виліт "Блазня" з "блазенятами", з України, у разі реалізації створеної ними катастрофи в Україні, обернеться "авіакатастрофою в небі України"... Бо ракети "Петріота" літають швидше за будь-який літак...
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30.11.2024 09:56 Ответить
Про що тоді другий рік ************ усілякі говорячі голови?
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30.11.2024 09:58 Ответить
На оленях, на оленях спробуй, в новорічну ніч... Хто про що, а Шмигаль ніяк авіапростір собі не може відкрити, це ппц
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30.11.2024 10:02 Ответить
Та ладно,а як же заяви пафосні?
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30.11.2024 10:08 Ответить
то думки в голос.
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30.11.2024 10:24 Ответить
Шмигаль коли мочить то розумнішим виглядає
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30.11.2024 11:35 Ответить
Для кого? Для чого той авіапростір для України, коли наші війська на Донбасі заливаються кровю, а уряд, через своїх призначенців підігнав їм залізяччя, маючого сходство з мінами, але не є мінами і витратили як бюджетних, так і заходнії допомоги коштів на 25 мільярдів? Що стомилися зелені переворотні їздити машинами і потягами до Європи на відпочинок?
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30.11.2024 10:13 Ответить
от НАЩО?
людей не вистачає на виробництві, в комунальній сфері та перевезенні вантажів, а вони хочуть відкрити аеропорт? Хто його буде обслуговувати, хто буде обслуговувати літаки?
Скільки на цьому хочуть вкрасти? Як на "трирівневому захисті енергооб'єктів" $4млрд? Чи ще більше?
Довбодятли смарагдові!
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30.11.2024 10:16 Ответить
Отже, золото, брюлікі, валюту кешем, різні ніштякі "слугам народу" і співчуваючим, прийдеться караванами везти до кордону?
Маладєц!
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30.11.2024 10:19 Ответить
Хто же ці "невідомі герої", що постійно вимагають відкрити польоти?
Хто же ці, потужні незламні бізнесмени/дипломати якім потрібно кожного дня літати у Дубай?
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30.11.2024 10:20 Ответить
Орєшнік мозги вправив?
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30.11.2024 10:23 Ответить
Коли якась зе-макака знову п**дить про відкриття авіасполучення з Борисполя, шукайте, де і хто з зе-бабуїнів напередодні щось вкрав.
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30.11.2024 10:23 Ответить
навпаки, шукають джерела вкрасти.
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30.11.2024 10:25 Ответить
Втекти невдастся.
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30.11.2024 10:35 Ответить
А погундіти ж можливо
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30.11.2024 11:01 Ответить
Всім, хто всерйоз вважає, що ця популістична уйня була вкинута заради втечі ЗЄрмаків з України, нагадаю:

Гелікоптери МВС та МНС літають зараз аж бігом.

То скоріше була локшина на вуха простого наріда типу "кави у Ялті". Дивно, що не почали квитки дебілам продавати заздалегідь. 😁
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30.11.2024 11:30 Ответить
Треба розробити План Авіасполучності...
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30.11.2024 11:43 Ответить
Зелені у розпачі, бо по суходолу з країни тікати довше і небезпечніше !
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30.11.2024 11:55 Ответить
"Ніхто не втече з Титаніка, усі підуть на дно з нами!" - сигнал для зеленого монозброду від верхівки.
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30.11.2024 13:21 Ответить
Так шо пистец силенай плесени, не успеет. 🤣🤣🤣
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30.11.2024 14:14 Ответить
Так окреме вас ніхто це питання не піднімає. Даже вам це дійшло що війна іде
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30.11.2024 14:34 Ответить
А как же ермак с клоуном и зешоблой будут убегать из Украины после выборов?
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30.11.2024 15:08 Ответить
Гвинтокрилом , або літачком в Італію з летовища МВС , МВД .
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30.11.2024 22:14 Ответить
хтось мені може пояснити, чому досі в росії працюють всі аеропорти???
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30.11.2024 19:28 Ответить
 
 