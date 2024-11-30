Наразі неможливо навіть частково відкрити авіапростір над Україною, - Шмигаль

Наразі частково відкрити повітряний простір над Україною неможливо, зважаючи на безпекову ситуацію.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час Міжнародного транспортного форуму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору. Ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації. Саме тому нам важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт", - сказав глава уряду.

Шмигаль також зазначив, що під час російських атак пошкоджень зазнала авіаційна інфраструктура, постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.

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Крім того, він нагадав, що за останні три місяці ворог здійснив майже 60 атак на портову інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджено або знищено майже 300 об’єктів і 22 цивільні судна, постраждали десятки людей.

"Попри постійні спроби агресора завдати ще більших руйнувань завдяки Силам оборони ми змогли забезпечити стабільну роботу українського морського коридору. Сьогодні ним скористались понад 2800 суден, які перевезли більш як 75 млн тонн вантажів для понад 40 країн світу, з яких понад 50 млн тонн - агропродукція", - підкреслив прем'єр-міністр.

Він наголосив, що це "вкотре підтверджує, що Україна залишається гарантом продовольчої безпеки, незважаючи на регулярні обстріли портової інфраструктури ворогом".

Відновлення польотів в Україні

Раніше повідомлялося, що Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається гарантування безпеки пасажирів.

Перед тим Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану, яку у Польщі представило учасникам глобального авіаційного ринку.

Своєю чергою старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявляв, що один з українських аеропортів відновить обслуговування міжнародних авіарейсів до кінця січня 2025 року, наразі обговорюється аеропорт "Львів" або "Бориспіль".

До того джерело в уряді також повідомило, що авіасполучення буде відновлено до кінця зими 2025 року, і наразі влада шукає ефективні страхові механізми.

Водночас президент Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль наполягають на "Борисполі", оскільки побоюються, що якщо першим буде запущено "Львів", аеропорт "Бориспіль" до завершення дії воєнного стану запустити вже не вдасться.