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Новини
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Наразі неможливо навіть частково відкрити авіапростір над Україною, - Шмигаль

Аеропорт Бориспіль

Наразі частково відкрити повітряний простір над Україною неможливо, зважаючи на безпекову ситуацію.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час Міжнародного транспортного форуму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору. Ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації. Саме тому нам важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт", - сказав глава уряду.

Шмигаль також зазначив, що під час російських атак пошкоджень зазнала авіаційна інфраструктура, постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.

Також читайте: Держагентство відновлення пояснило, чому Україні складніше відновити авіасполучення: "По Ізраїлю не запускають "Калібри"

Крім того, він нагадав, що за останні три місяці ворог здійснив майже 60 атак на портову інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджено або знищено майже 300 об’єктів і 22 цивільні судна, постраждали десятки людей.

"Попри постійні спроби агресора завдати ще більших руйнувань завдяки Силам оборони ми змогли забезпечити стабільну роботу українського морського коридору. Сьогодні ним скористались понад 2800 суден, які перевезли більш як 75 млн тонн вантажів для понад 40 країн світу, з яких понад 50 млн тонн - агропродукція", - підкреслив прем'єр-міністр.

Він наголосив, що це "вкотре підтверджує, що Україна залишається гарантом продовольчої безпеки, незважаючи на регулярні обстріли портової інфраструктури ворогом".

Відновлення польотів в Україні

Раніше повідомлялося, що Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається гарантування безпеки пасажирів.

Перед тим Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану, яку у Польщі представило учасникам глобального авіаційного ринку.

Своєю чергою старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявляв, що один з українських аеропортів відновить обслуговування міжнародних авіарейсів до кінця січня 2025 року, наразі обговорюється аеропорт "Львів" або "Бориспіль".

До того джерело в уряді також повідомило, що авіасполучення буде відновлено до кінця зими 2025 року, і наразі влада шукає ефективні страхові механізми.

Водночас президент Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль наполягають на "Борисполі", оскільки побоюються, що якщо першим буде запущено "Львів", аеропорт "Бориспіль" до завершення дії воєнного стану запустити вже не вдасться.

Автор: 

авіація (4118) авіасполучення (3068) Шмигаль Денис (4570)


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Топ коментарі
+14
Мабуть, хлопці-зенітчики попередили, що "екстрений" виліт "Блазня" з "блазенятами", з України, у разі реалізації створеної ними катастрофи в Україні, обернеться "авіакатастрофою в небі України"... Бо ракети "Петріота" літають швидше за будь-який літак...
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30.11.2024 09:56
+7
Идиоты.
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30.11.2024 09:51
+7
Шоо, втеча зелених відміняється? 😟
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30.11.2024 09:54
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Идиоты.
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30.11.2024 09:51 Відповісти
Це влучно, тіко казали шо маємо відкрити, а зара ****,цельна комісія вирішила шо не можна.
От ***** тримати зе державний кошт оті комісії які вирішують чи потрібно/непотрібно відкривати аеропорти? Невже і так не зрозуміло?
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30.11.2024 10:03 Відповісти
Шоо, втеча зелених відміняється? 😟
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30.11.2024 09:54 Відповісти
Ви з "алєньямі" для початку розберіться,а то лиш констатуєте завантаження ракетами Ту95х,а потім лапаєте ракети вже в Україні(Добре,що хоч не пасажирським літаком((
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30.11.2024 09:54 Відповісти
Між іншим...чіста русскій варіант...
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30.11.2024 09:56 Відповісти
Мабуть, хлопці-зенітчики попередили, що "екстрений" виліт "Блазня" з "блазенятами", з України, у разі реалізації створеної ними катастрофи в Україні, обернеться "авіакатастрофою в небі України"... Бо ракети "Петріота" літають швидше за будь-який літак...
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30.11.2024 09:56 Відповісти
Про що тоді другий рік ************ усілякі говорячі голови?
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30.11.2024 09:58 Відповісти
На оленях, на оленях спробуй, в новорічну ніч... Хто про що, а Шмигаль ніяк авіапростір собі не може відкрити, це ппц
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30.11.2024 10:02 Відповісти
Та ладно,а як же заяви пафосні?
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30.11.2024 10:08 Відповісти
то думки в голос.
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30.11.2024 10:24 Відповісти
Шмигаль коли мочить то розумнішим виглядає
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30.11.2024 11:35 Відповісти
Для кого? Для чого той авіапростір для України, коли наші війська на Донбасі заливаються кровю, а уряд, через своїх призначенців підігнав їм залізяччя, маючого сходство з мінами, але не є мінами і витратили як бюджетних, так і заходнії допомоги коштів на 25 мільярдів? Що стомилися зелені переворотні їздити машинами і потягами до Європи на відпочинок?
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30.11.2024 10:13 Відповісти
от НАЩО?
людей не вистачає на виробництві, в комунальній сфері та перевезенні вантажів, а вони хочуть відкрити аеропорт? Хто його буде обслуговувати, хто буде обслуговувати літаки?
Скільки на цьому хочуть вкрасти? Як на "трирівневому захисті енергооб'єктів" $4млрд? Чи ще більше?
Довбодятли смарагдові!
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30.11.2024 10:16 Відповісти
Отже, золото, брюлікі, валюту кешем, різні ніштякі "слугам народу" і співчуваючим, прийдеться караванами везти до кордону?
Маладєц!
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30.11.2024 10:19 Відповісти
Хто же ці "невідомі герої", що постійно вимагають відкрити польоти?
Хто же ці, потужні незламні бізнесмени/дипломати якім потрібно кожного дня літати у Дубай?
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30.11.2024 10:20 Відповісти
Орєшнік мозги вправив?
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30.11.2024 10:23 Відповісти
Коли якась зе-макака знову п**дить про відкриття авіасполучення з Борисполя, шукайте, де і хто з зе-бабуїнів напередодні щось вкрав.
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30.11.2024 10:23 Відповісти
навпаки, шукають джерела вкрасти.
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30.11.2024 10:25 Відповісти
Втекти невдастся.
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30.11.2024 10:35 Відповісти
А погундіти ж можливо
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30.11.2024 11:01 Відповісти
Всім, хто всерйоз вважає, що ця популістична уйня була вкинута заради втечі ЗЄрмаків з України, нагадаю:

Гелікоптери МВС та МНС літають зараз аж бігом.

То скоріше була локшина на вуха простого наріда типу "кави у Ялті". Дивно, що не почали квитки дебілам продавати заздалегідь. 😁
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30.11.2024 11:30 Відповісти
Треба розробити План Авіасполучності...
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30.11.2024 11:43 Відповісти
Зелені у розпачі, бо по суходолу з країни тікати довше і небезпечніше !
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30.11.2024 11:55 Відповісти
"Ніхто не втече з Титаніка, усі підуть на дно з нами!" - сигнал для зеленого монозброду від верхівки.
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30.11.2024 13:21 Відповісти
Так шо пистец силенай плесени, не успеет. 🤣🤣🤣
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30.11.2024 14:14 Відповісти
Так окреме вас ніхто це питання не піднімає. Даже вам це дійшло що війна іде
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30.11.2024 14:34 Відповісти
А как же ермак с клоуном и зешоблой будут убегать из Украины после выборов?
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30.11.2024 15:08 Відповісти
Гвинтокрилом , або літачком в Італію з летовища МВС , МВД .
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30.11.2024 22:14 Відповісти
хтось мені може пояснити, чому досі в росії працюють всі аеропорти???
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30.11.2024 19:28 Відповісти
 
 