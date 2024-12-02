Боголюбов объявлен в международный розыск - Офис Генпрокурора готовит запрос на его экстрадицию
Бизнесмен Геннадий Боголюбов постановлением следователя объявлен в международный розыск. Офис Генпрокурора готовится направить запрос в компетентные органы иностранных государств на его выдачу Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант украинский, об этом говорится в ответе ОГП на запрос, опубликованном на портале "Доступ к правде".
"Материалы досудебного расследования по подозрению Б. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. З ст. 357, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, выделены в уголовное производство No 62024000000001046 постановлением прокурора от 22.11.2024 из материалов досудебного расследования уголовного производства No 62022000000000619 от 17.08.2022.
Постановлением следователя от 10.07.2024 подозреваемый Б. объявлен в международный розыск. В настоящее время решается вопрос о подготовке и направлении в компетентные органы иностранных государств запроса о выдаче лица (экстрадиции) Б.
Досудебное расследование в уголовном производстве No 62024000000001046 от 22.11.2024 продолжается, решение о приостановлении досудебного расследования в связи с объявлением подозреваемого в розыск не принималось", - сообщили в ОГП.
Побег Боголюбова
Напомним, 9 июля ГБР сообщило о подозрении экс-совладельцу "Приватбанка" и бизнесмену Геннадию Боголюбову, который незаконно выехал из Украины.
По данным следствия, олигарх в сопровождении своего родственника выехал из страны 24 июня 2024 года поездом "Киев - Хелм", хотя согласно базам данных Украины границу не пересекал. Правоохранители установили, что Боголюбов выехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины, который физически находится в Украине и страну не покидал. По данным следствия, пересечь границу ему помог начальник одной из групп инспекторов пограничной службы.
В пресс-службе Боголюбова тогда подтвердили, что бизнесмен выехал из Украины, однако заверили, что он сделал это на законных основаниях.
В сентябре Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего совладельца "Приватбанка".
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А стосовно статті 332 КК «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» то це взагалі якийсь юридичний абсурд. Боголюбов нікого не переправляв, а переправився особисто сам. В Україні перетин кордону особою в будь-який спосіб не є кримінально караним діянням. Бо логічно виникає питання, чому правоохоронні органи України не порушили кримінальні справи на сотні тисяч осіб, які за останні роки в різний спосіб поза межами пропускних пунктів покинули Україну? Чим випадок з Боголюбовим є унікальним та відрізняється від інших.
І чи відбудеться екстрадиція особи, яка підозрюється по таким статтям КК, це дуже велике питання.