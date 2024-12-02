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Боголюбов объявлен в международный розыск - Офис Генпрокурора готовит запрос на его экстрадицию

ОГРУ подало запит на екстрадицію Боголюбова

Бизнесмен Геннадий Боголюбов постановлением следователя объявлен в международный розыск. Офис Генпрокурора готовится направить запрос в компетентные органы иностранных государств на его выдачу Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант украинский, об этом говорится в ответе ОГП на запрос, опубликованном на портале "Доступ к правде".

"Материалы досудебного расследования по подозрению Б. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. З ст. 357, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, выделены в уголовное производство No 62024000000001046 постановлением прокурора от 22.11.2024 из материалов досудебного расследования уголовного производства No 62022000000000619 от 17.08.2022.

Постановлением следователя от 10.07.2024 подозреваемый Б. объявлен в международный розыск. В настоящее время решается вопрос о подготовке и направлении в компетентные органы иностранных государств запроса о выдаче лица (экстрадиции) Б.

Досудебное расследование в уголовном производстве No 62024000000001046 от 22.11.2024 продолжается, решение о приостановлении досудебного расследования в связи с объявлением подозреваемого в розыск не принималось", - сообщили в ОГП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заочно арестовал Боголюбова, - СМИ

Побег Боголюбова

Напомним, 9 июля ГБР сообщило о подозрении экс-совладельцу "Приватбанка" и бизнесмену Геннадию Боголюбову, который незаконно выехал из Украины.

По данным следствия, олигарх в сопровождении своего родственника выехал из страны 24 июня 2024 года поездом "Киев - Хелм", хотя согласно базам данных Украины границу не пересекал. Правоохранители установили, что Боголюбов выехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины, который физически находится в Украине и страну не покидал. По данным следствия, пересечь границу ему помог начальник одной из групп инспекторов пограничной службы.

В пресс-службе Боголюбова тогда подтвердили, что бизнесмен выехал из Украины, однако заверили, что он сделал это на законных основаниях.

В сентябре Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего совладельца "Приватбанка".

Автор: 

Боголюбов Геннадий (110) экстрадиция (566) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+4
Не по темі , вибачають :
Нагадаю усім, хто буде брати тисячу від Зе.
Умовою її отримання є повна відмова від банківської таємниці по УСІХ ваших картках на майбутнє.
Будь-хто з діючої влади чи правоохоронних органів,
чи хтось ще зможе узнати усі ваші витрати чи надходження і використати це як захоче.
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02.12.2024 15:17
+4
- Сёма, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!
- Я вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!
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02.12.2024 15:23
+4
Стандартна Зе-схема. Спочатку спокійно, коли хоче, куди хоче, виїжджає, а потім оголошується розшук. Що корупціонерам, що кацапським агентам. Вільна дорога на виїзд.
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02.12.2024 16:24
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Правила форума Совет форумчан
Не по темі , вибачають :
Нагадаю усім, хто буде брати тисячу від Зе.
Умовою її отримання є повна відмова від банківської таємниці по УСІХ ваших картках на майбутнє.
Будь-хто з діючої влади чи правоохоронних органів,
чи хтось ще зможе узнати усі ваші витрати чи надходження і використати це як захоче.
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02.12.2024 15:17 Ответить
Стадо вівців і баранів на це не відреагують, їм "какая разница" сьогодні, їм би поскоріше отримати ту криваву тисячу, бо відскутність грошей у казні, це відсутність зброї і багато смертей на фронті. Але людині, якій Україна являється місцем збагачення чхати на тих загиблих, йому потрібно прихильність і голосування за цю подачку за нього. А гроші то не Вовіни, а дали нам партнери, з яких вистачило його отченню і на підкуп наріду.
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02.12.2024 15:23 Ответить
Ты договор если открываешь в пумбе например, то каким боком он будет влиять на приват банк? По пумбу да - государство увидет, чо ты там купил презики XXL. Но по привату не увидит. ХАрош людей пугать, до всех рахункав
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02.12.2024 15:35 Ответить
А з чого це Ви взяли, що по Привату нічого не побачать, якщо договір в пумбі? Пан написав, що після дачі дозволу доступу до банківської таєхмниці, то інформація буде стосується всіх банків, тим більше державних, яким є Приватбанка.
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02.12.2024 16:31 Ответить
Сам договор не в Дії подписывается. А в Банке в котором открывается карта нацыонального кешбеку. Вот на тот счет банковская таемница и открывается, а не на счета с другими банками. Вы ж заключаете договор с конкретным банком, а не со всема остальными. ТАм есть в блогах тема от Сюмар, где она скрины из договора от привата приводит.
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02.12.2024 16:35 Ответить
Можливо я помиляюся, але коли Ви відкриваєте такі картки, або берете "тисячу-Зеліного хабаря", то автоматично дає дозвіл на використання Ваших персональних данних, в тому числі до до банківської таємниці ваших вкладень і прокуратура і суди будуть робити запити у всі банки про вклади і банки зобов'язані дати позитивну відповідь.
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02.12.2024 19:57 Ответить
Якщо коротко, то підключаючись до програми «Зроблено в Україні» та відкриваючи картку «Національний кешбек» ви надаєте доступ абсолютно до всіх ваших рахунків. Не до одного, визначеного для оплати покупок, а до всіх. Це є однією із умов цієї програми. Тобто держава отримає доступ до всіх ваших рахунків.
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02.12.2024 20:04 Ответить
Буданга, ваш вихід. Щоб довести, що вмієте не тільки з гогішвілі сношаться, фас цього мудака, втопіть його у філіжанці кави прямо у країні перебування.
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02.12.2024 15:18 Ответить
- Сёма, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!
- Я вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!
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02.12.2024 15:23 Ответить
А як зміг під час війни, коли всі кордони закриті і бусиками відловлюють простих громадян, зміг виїхати за кордон? Це комусь було дуже потрібно, а якщо враховувати, що він бізнес-партнер Бені, а Беня головний спонсор виборів Боневтіка, то все стає зрозумілим.
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02.12.2024 15:25 Ответить
Израиль вроде не выдаёт
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02.12.2024 15:30 Ответить
Якщо він дістався Ізраїлю, то ті звичайно своїх не видають, хоч вони три рази з Бенею вкрали бюджет України.
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02.12.2024 15:34 Ответить
В нього велика любов, його не можна чіпати....
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02.12.2024 15:42 Ответить
А першу заступницю міністра закордонних справ джаппарову не шукають?
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02.12.2024 15:43 Ответить
не з усіма поділився або не додав - варіянти лише такі.
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02.12.2024 15:47 Ответить
як тільки українське "кривосуддя" отримало підтвердження,що їхній клієнт, котрому під їхнім протиже,було дозволено виїзд із України пересік границю України ,буквально за пару днів "кривосуддя" подає вже давно підготовлений папір, про міжнародний ,його розшук (яким,практично хер хто буде займатися)Якщо Ви(правосуддя) в Україні не бачили довший час правопорушення цього чоловіка ( через куплені ним "чорні окуляри для Вас")" ,тоді навіщо нам його бачити???)
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02.12.2024 15:50 Ответить
Стандартна Зе-схема. Спочатку спокійно, коли хоче, куди хоче, виїжджає, а потім оголошується розшук. Що корупціонерам, що кацапським агентам. Вільна дорога на виїзд.
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02.12.2024 16:24 Ответить
.... аферисти своїх не здають.
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02.12.2024 17:26 Ответить
ч. З ст. 357 Кримінального кодексу України, яку інкримінують Боголюбову, не передбачено такий вид покарання як позбавлення волі а лише є штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.
А стосовно статті 332 КК «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» то це взагалі якийсь юридичний абсурд. Боголюбов нікого не переправляв, а переправився особисто сам. В Україні перетин кордону особою в будь-який спосіб не є кримінально караним діянням. Бо логічно виникає питання, чому правоохоронні органи України не порушили кримінальні справи на сотні тисяч осіб, які за останні роки в різний спосіб поза межами пропускних пунктів покинули Україну? Чим випадок з Боголюбовим є унікальним та відрізняється від інших.
І чи відбудеться екстрадиція особи, яка підозрюється по таким статтям КК, це дуже велике питання.
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02.12.2024 18:12 Ответить
Ну все Коломойский зели на обоюдке решил не отдавать свои активы которые уже перешли державы, ой не державы а созданному агентству которое будет им управлять ну в смысле приближенные к оп будут косить а не бюджет Украины
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03.12.2024 03:50 Ответить
 
 