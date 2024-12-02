Боголюбова оголошено у міжнародний розшук - Офіс Генпрокурора готує запит на його екстрадицію

Бізнесмена Геннадія Боголюбова постановою слідчого оголошено у міжнародний розшук. Офіс Генпрокурора готується скерувати запит до компетентних органів іноземних держав на його видачу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Комерсант український, про це йдеться у відповіді ОГП на запит, опублікованій на порталі "Доступ до правди".

"Матеріали досудового розслідування за підозрою Б. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 357, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, виділені у кримінальне провадження No 62024000000001046 постановою прокурора від 22.11.2024 з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження No 62022000000000619 від 17.08.2022.

Постановою слідчого від 10.07.2024 підозрюваного Б. оголошено у міжнародний розшук. На даний час вирішується питання про підготовку та скерування до компетентних органів іноземних держав запиту щодо видачі особи (екстрадиції) Б.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні No 62024000000001046 від 22.11.2024 триває, рішення про зупинення досудового розслідування у зв’язку із оголошенням підозрюваного у розшук не приймалось", – повідомили в ОГП.

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Втеча Боголюбова

Нагадаємо, 9 липня ДБР повідомило про підозру ексспіввласнику "Приватбанку" та бізнесмену Геннадію Боголюбову, який незаконно виїхав з України.

За даними слідства, олігарх у супроводі свого родича виїхав з країни 24 червня 2024 року потягом "Київ – Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Правоохоронці встановили, що Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав. За даними слідства, перетнути кордон йому допоміг начальник однієї з груп інспекторів прикордонної служби.

У пресслужбі Боголюбова тоді підтвердили, що бізнесмен виїхав з України, проте запевнили, що він зробив це на законних підставах.

У вересні Державне бюро розслідувань оголосило у розшук колишнього співвласника "Приватбанку".