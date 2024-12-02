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Боголюбова оголошено у міжнародний розшук - Офіс Генпрокурора готує запит на його екстрадицію

ОГРУ подало запит на екстрадицію Боголюбова

Бізнесмена Геннадія Боголюбова постановою слідчого оголошено у міжнародний розшук. Офіс Генпрокурора готується скерувати запит до компетентних органів іноземних держав на його видачу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Комерсант український, про це йдеться у відповіді ОГП на запит, опублікованій на порталі "Доступ до правди".

"Матеріали досудового розслідування за підозрою Б. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 357, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, виділені у кримінальне провадження No 62024000000001046 постановою прокурора від 22.11.2024 з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження No 62022000000000619 від 17.08.2022.

Постановою слідчого від 10.07.2024 підозрюваного Б. оголошено у міжнародний розшук. На даний час вирішується питання про підготовку та скерування до компетентних органів іноземних держав запиту щодо видачі особи (екстрадиції) Б.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні No 62024000000001046 від 22.11.2024 триває, рішення про зупинення досудового розслідування у зв’язку із оголошенням підозрюваного у розшук не приймалось", – повідомили в ОГП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заочно арештував Боголюбова, – ЗМІ

Втеча Боголюбова

Нагадаємо, 9 липня ДБР повідомило про підозру ексспіввласнику "Приватбанку" та бізнесмену Геннадію Боголюбову, який незаконно виїхав з України.

За даними слідства, олігарх у супроводі свого родича виїхав з країни 24 червня 2024 року потягом "Київ – Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Правоохоронці встановили, що Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав. За даними слідства, перетнути кордон йому допоміг начальник однієї з груп інспекторів прикордонної служби.

У пресслужбі Боголюбова тоді підтвердили, що бізнесмен виїхав з України, проте запевнили, що він зробив це на законних підставах.

У вересні Державне бюро розслідувань оголосило у розшук колишнього співвласника "Приватбанку".

Автор: 

Боголюбов Геннадій (301) екстрадиція (433) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+4
Не по темі , вибачають :
Нагадаю усім, хто буде брати тисячу від Зе.
Умовою її отримання є повна відмова від банківської таємниці по УСІХ ваших картках на майбутнє.
Будь-хто з діючої влади чи правоохоронних органів,
чи хтось ще зможе узнати усі ваші витрати чи надходження і використати це як захоче.
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02.12.2024 15:17
+4
- Сёма, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!
- Я вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!
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02.12.2024 15:23
+4
Стандартна Зе-схема. Спочатку спокійно, коли хоче, куди хоче, виїжджає, а потім оголошується розшук. Що корупціонерам, що кацапським агентам. Вільна дорога на виїзд.
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02.12.2024 16:24
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Не по темі , вибачають :
Нагадаю усім, хто буде брати тисячу від Зе.
Умовою її отримання є повна відмова від банківської таємниці по УСІХ ваших картках на майбутнє.
Будь-хто з діючої влади чи правоохоронних органів,
чи хтось ще зможе узнати усі ваші витрати чи надходження і використати це як захоче.
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02.12.2024 15:17 Відповісти
Стадо вівців і баранів на це не відреагують, їм "какая разница" сьогодні, їм би поскоріше отримати ту криваву тисячу, бо відскутність грошей у казні, це відсутність зброї і багато смертей на фронті. Але людині, якій Україна являється місцем збагачення чхати на тих загиблих, йому потрібно прихильність і голосування за цю подачку за нього. А гроші то не Вовіни, а дали нам партнери, з яких вистачило його отченню і на підкуп наріду.
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02.12.2024 15:23 Відповісти
Ты договор если открываешь в пумбе например, то каким боком он будет влиять на приват банк? По пумбу да - государство увидет, чо ты там купил презики XXL. Но по привату не увидит. ХАрош людей пугать, до всех рахункав
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02.12.2024 15:35 Відповісти
А з чого це Ви взяли, що по Привату нічого не побачать, якщо договір в пумбі? Пан написав, що після дачі дозволу доступу до банківської таєхмниці, то інформація буде стосується всіх банків, тим більше державних, яким є Приватбанка.
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02.12.2024 16:31 Відповісти
Сам договор не в Дії подписывается. А в Банке в котором открывается карта нацыонального кешбеку. Вот на тот счет банковская таемница и открывается, а не на счета с другими банками. Вы ж заключаете договор с конкретным банком, а не со всема остальными. ТАм есть в блогах тема от Сюмар, где она скрины из договора от привата приводит.
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02.12.2024 16:35 Відповісти
Можливо я помиляюся, але коли Ви відкриваєте такі картки, або берете "тисячу-Зеліного хабаря", то автоматично дає дозвіл на використання Ваших персональних данних, в тому числі до до банківської таємниці ваших вкладень і прокуратура і суди будуть робити запити у всі банки про вклади і банки зобов'язані дати позитивну відповідь.
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02.12.2024 19:57 Відповісти
Якщо коротко, то підключаючись до програми «Зроблено в Україні» та відкриваючи картку «Національний кешбек» ви надаєте доступ абсолютно до всіх ваших рахунків. Не до одного, визначеного для оплати покупок, а до всіх. Це є однією із умов цієї програми. Тобто держава отримає доступ до всіх ваших рахунків.
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02.12.2024 20:04 Відповісти
Буданга, ваш вихід. Щоб довести, що вмієте не тільки з гогішвілі сношаться, фас цього мудака, втопіть його у філіжанці кави прямо у країні перебування.
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02.12.2024 15:18 Відповісти
- Сёма, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!
- Я вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!
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02.12.2024 15:23 Відповісти
А як зміг під час війни, коли всі кордони закриті і бусиками відловлюють простих громадян, зміг виїхати за кордон? Це комусь було дуже потрібно, а якщо враховувати, що він бізнес-партнер Бені, а Беня головний спонсор виборів Боневтіка, то все стає зрозумілим.
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02.12.2024 15:25 Відповісти
Израиль вроде не выдаёт
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02.12.2024 15:30 Відповісти
Якщо він дістався Ізраїлю, то ті звичайно своїх не видають, хоч вони три рази з Бенею вкрали бюджет України.
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02.12.2024 15:34 Відповісти
В нього велика любов, його не можна чіпати....
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02.12.2024 15:42 Відповісти
А першу заступницю міністра закордонних справ джаппарову не шукають?
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02.12.2024 15:43 Відповісти
не з усіма поділився або не додав - варіянти лише такі.
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02.12.2024 15:47 Відповісти
як тільки українське "кривосуддя" отримало підтвердження,що їхній клієнт, котрому під їхнім протиже,було дозволено виїзд із України пересік границю України ,буквально за пару днів "кривосуддя" подає вже давно підготовлений папір, про міжнародний ,його розшук (яким,практично хер хто буде займатися)Якщо Ви(правосуддя) в Україні не бачили довший час правопорушення цього чоловіка ( через куплені ним "чорні окуляри для Вас")" ,тоді навіщо нам його бачити???)
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02.12.2024 15:50 Відповісти
Стандартна Зе-схема. Спочатку спокійно, коли хоче, куди хоче, виїжджає, а потім оголошується розшук. Що корупціонерам, що кацапським агентам. Вільна дорога на виїзд.
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02.12.2024 16:24 Відповісти
.... аферисти своїх не здають.
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02.12.2024 17:26 Відповісти
ч. З ст. 357 Кримінального кодексу України, яку інкримінують Боголюбову, не передбачено такий вид покарання як позбавлення волі а лише є штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.
А стосовно статті 332 КК «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» то це взагалі якийсь юридичний абсурд. Боголюбов нікого не переправляв, а переправився особисто сам. В Україні перетин кордону особою в будь-який спосіб не є кримінально караним діянням. Бо логічно виникає питання, чому правоохоронні органи України не порушили кримінальні справи на сотні тисяч осіб, які за останні роки в різний спосіб поза межами пропускних пунктів покинули Україну? Чим випадок з Боголюбовим є унікальним та відрізняється від інших.
І чи відбудеться екстрадиція особи, яка підозрюється по таким статтям КК, це дуже велике питання.
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02.12.2024 18:12 Відповісти
Ну все Коломойский зели на обоюдке решил не отдавать свои активы которые уже перешли державы, ой не державы а созданному агентству которое будет им управлять ну в смысле приближенные к оп будут косить а не бюджет Украины
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03.12.2024 03:50 Відповісти
 
 