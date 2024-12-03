51 населенный пункт на прифронтовых территориях Запорожья остается без электричества, около 40 - без водоснабжения, - ОВА

На прифронтовых территориях Запорожской области сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, но там остаются люди, которые живут в сверхсложных условиях - иногда без света и тепла.

Как передает Цензор.НЕТ, о прифронтовых реалиях в Запорожье рассказал председатель ОВА Иван Федоров.

Гуманитарная ситуация

По словам главы ОГА, ситуация в прифронтовых районах очень сложная. В частности, в качестве примера он привел Орехов, отметив, что до полномасштабного вторжения там проживало 14-15 тысяч человек, сейчас - всего 600-700 жителей, которые остаются в своих домах в сверхсложных условиях.

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"51 населенный пункт прифронтовой в Запорожской области - без электричества. Чуть меньше 40 населенных пунктов - без водоснабжения. Многие населенные пункты остаются без газа. Но в прифронтовых населенных пунктах остаются проживать тысячи наших жителей", - рассказал Федоров.

Эвакуация населения

Что касается эвакуации, глава ОВА отметил, что она происходит, но не является массовой.

К примеру за вчерашний день эвакуировали только 4 человека из Приморского - села в 12-15 км от фронта.

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