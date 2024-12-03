51 населений пункт на прифронтових територіях Запоріжжя залишається без електрики, близько 40 - без водопостачання, - ОВА

На прифронтових територія Запорізької області склалася важка гуманітарна ситуація, але там залишаються люди, які живуть у надскладних умовах – подекуди без світла та тепла.

Як передає Цензор.НЕТ, про прифронтові реалії на Запоріжжі розповів голова ОВА Іван Федоров.

Гуманітарна ситуація

За словами голови ОВА, ситуація у прифронтових районах дуже складна. Зокрема, як приклад він навів Оріхів, зазначивши, що до повномасштабного вторгнення там проживало 14-15 тисяч осіб, нині - лише 600-700 мешканців, які залишаються у своїх домівках у надскладних умовах.

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"51 населений пункт прифронтовий у Запорізькій області - без електрики. Трохи менше ніж 40 населених пунктів - без водопостачання. Багато населених пунктів залишаються без газу. Але у прифронтових населених пунктах залишаються проживати тисячі наших мешканців", - розповів Федоров.

Евакуація населення

Що стосується евакуації, голова ОВА зазначив, що вона відбувається, але не є масовою.

Приміром за вчорашній день евакуювали лише 4 людини з Приморського - села за 12-15 км від фронту.

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