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Министерство национального единства создается путем реорганизации Минреинтеграции, - Чернышев

Чернишов про Міністерство національної єдності

Количество министерств в Украине не будет увеличено, поскольку Министерство национального единства создается путем реорганизации Минреинтеграции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Алексей Чернышов во время выступления в Верховной Раде.

"Что касается увеличения численности министерств, этого не происходит и не произойдет, потому что министерство образуется путем реорганизации существующего Министерства реинтеграции, и никаких дополнительных министерств не будет образовано", - сказал Чернышов.

Также читайте: Раде предлагают назначить Чернышова министром национального единства

Напомним, сегодня, 3 декабря 2024 года, Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.

Ранее о создании Министерства единства сообщал президент Владимир Зеленский. По его словам, новая институция должна обеспечить единство граждан Украины, которые находятся за рубежом.

Автор: 

Министерство реинтеграции (278) Алексей Чернышов (150)


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"реорганізації мінреінтеграції" - це потужний кластер кейсу.
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03.12.2024 15:43 Ответить
+5!
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03.12.2024 16:11 Ответить
На часі вже створення Міністерства незламної потужності.

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03.12.2024 16:02 Ответить
А Чернишов виявляється "кандидат около всяческих наук" він всюди прохфесіонал
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03.12.2024 16:48 Ответить
А Я відчував що чогось в розвалі держави не вистачає і ось воно реорганізувалося й не вірю що появляться нові обличчя зі звірячими апетітами до грошей.
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03.12.2024 16:51 Ответить
 
 