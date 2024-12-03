Министерство национального единства создается путем реорганизации Минреинтеграции, - Чернышев

Количество министерств в Украине не будет увеличено, поскольку Министерство национального единства создается путем реорганизации Минреинтеграции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Алексей Чернышов во время выступления в Верховной Раде.

"Что касается увеличения численности министерств, этого не происходит и не произойдет, потому что министерство образуется путем реорганизации существующего Министерства реинтеграции, и никаких дополнительных министерств не будет образовано", - сказал Чернышов.

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Напомним, сегодня, 3 декабря 2024 года, Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.

Ранее о создании Министерства единства сообщал президент Владимир Зеленский. По его словам, новая институция должна обеспечить единство граждан Украины, которые находятся за рубежом.