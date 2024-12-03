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Міністерство національної єдності створюється шляхом реорганізації Мінреінтеграції, - Чернишов

Чернишов про Міністерство національної єдності

Кількість міністерств в Україні не буде збільшено, оскільки Міністерство національної єдності створюють шляхом реорганізації Мінреінтеграції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Олексій Чернишов під час виступу у Верховній Раді.

"Що стосується збільшення чисельності міністерств, цього не відбувається і не відбудеться, тому що міністерство утворюється шляхом реорганізації наявного Міністерства реінтеграції, і жодних додаткових міністерств не буде утворено", - сказав Чернишов.

Також читайте: Раді пропонують призначити Чернишова міністром національної єдності

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня 2024 року, Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра національної єдності України.

Раніше про створення Міністерства єдності повідомляв президент Володимир Зеленський. За його словами, нова інституція має забезпечити єдність громадян України, які перебувають за кордоном.

Автор: 

Міністерство реінтеграції (500) Олексій Чернишов (275)


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"реорганізації мінреінтеграції" - це потужний кластер кейсу.
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03.12.2024 15:43 Відповісти
+5!
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03.12.2024 16:11 Відповісти
На часі вже створення Міністерства незламної потужності.

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03.12.2024 16:02 Відповісти
А Чернишов виявляється "кандидат около всяческих наук" він всюди прохфесіонал
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03.12.2024 16:48 Відповісти
А Я відчував що чогось в розвалі держави не вистачає і ось воно реорганізувалося й не вірю що появляться нові обличчя зі звірячими апетітами до грошей.
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03.12.2024 16:51 Відповісти
 
 