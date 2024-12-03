Міністерство національної єдності створюється шляхом реорганізації Мінреінтеграції, - Чернишов

Кількість міністерств в Україні не буде збільшено, оскільки Міністерство національної єдності створюють шляхом реорганізації Мінреінтеграції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Олексій Чернишов під час виступу у Верховній Раді.

"Що стосується збільшення чисельності міністерств, цього не відбувається і не відбудеться, тому що міністерство утворюється шляхом реорганізації наявного Міністерства реінтеграції, і жодних додаткових міністерств не буде утворено", - сказав Чернишов.

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Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня 2024 року, Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра національної єдності України.

Раніше про створення Міністерства єдності повідомляв президент Володимир Зеленський. За його словами, нова інституція має забезпечити єдність громадян України, які перебувають за кордоном.