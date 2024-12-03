Сообщено о подозрении рашисту Попову, осуществляющему пропагандистскую "обработку" крымских школьников, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на военного преступника Андрея Попова - 54-летнего руководителя "общества содействия армии авиации и флота рф" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о преступных действиях подозреваемого?

По материалам дела, фигурант использует вражескую ячейку для боевой и идеологической подготовки местных школьников к войне против Украины.

В стенах оккупационного учреждения детей, преимущественно 14 лет, обучают действиям в составе штурмовых групп оккупантов, а также управлять ударными и разведывательными дронами страны-агрессора.

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Также на "курсах" школьники осваивают технику стрельбы из различных видов вооружений и учатся преодолевать заминированные участки.

Для тренировок российские инструкторы используют полигоны и учебные центры вооруженных сил РФ в районе Симферополя.

Еще одной составляющей учебного процесса является пропагандистская "обработка" школьников в контексте ненависти к Украинской государственности.

Сейчас Попов по директиве министра обороны рф организует еще одно отделение оккупационного учреждения на временно захваченной части территории Запорожской области.

О выполнении указаний москвы фигурант регулярно "отчитывается" в эфирах кремлевских телеканалов "Крым 24" и "Новости Крыма и Севастополя".

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По данным следствия, фигурант, проживая на территории украинского полуострова, еще в 2014 году поддержал агрессора, а впоследствии получил "должность" в оккупационной администрации РФ.

Подозрение Попову

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Попову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 438 (военные преступления);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.