Корректировала удары по артиллеристам ВСУ под Часовым Яром: СБУ разоблачила предательницу. ФОТО
В Донецкой области задержана агент ГРУ РФ, которая шпионила за локациями Сил обороны и корректировала по ним авиаудары российских войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Речь идет о 51-летней безработной из города Константиновка, которую РФ завербовала летом 2024 года.
"Агент пыталась выявить и передать рашистам локации укрепрайонов и артиллерийских позиций украинских войск, ведущих бои за Часов Яр. В дальнейшем рф планировала осуществить воздушные атаки на эти подразделения ВСУ и таким образом создать условия для прорыва обороны города", - говорится в сообщении.
Российскую агентку контрразведка СБУ разоблачила и задержала по месту жительства. В то же время были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности соответствующих подразделений Сил обороны.
Во время обыска у задержанной изъята компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.
Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Їй загрожує конфіскація майна.
Налівайками забиті всі спальні райони.
Я не розумію хто дає на це дозвіл?
Я вже не кажу про.муть яку варять.по домівках. І наріків стало дуже багато.
А ще навіть.дітвора ходить і курить якусь каламуть і смокче айкоси. Країна деградує((