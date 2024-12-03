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Корректировала удары по артиллеристам ВСУ под Часовым Яром: СБУ разоблачила предательницу. ФОТО

В Донецкой области задержана агент ГРУ РФ, которая шпионила за локациями Сил обороны и корректировала по ним авиаудары российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о 51-летней безработной из города Константиновка, которую РФ завербовала летом 2024 года.

Коригувала удари по артилеристах ЗСУ під Часовим Яром: СБУ викрила зрадницю

"Агент пыталась выявить и передать рашистам локации укрепрайонов и артиллерийских позиций украинских войск, ведущих бои за Часов Яр. В дальнейшем рф планировала осуществить воздушные атаки на эти подразделения ВСУ и таким образом создать условия для прорыва обороны города", - говорится в сообщении.

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Российскую агентку контрразведка СБУ разоблачила и задержала по месту жительства. В то же время были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности соответствующих подразделений Сил обороны.

Во время обыска у задержанной изъята компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (19886) Часов Яр (324) Константиновка (1740)


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тая якого чорта цивільні знаходяться в місті яке практично зруйноване. напевно не просто так.
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03.12.2024 13:17 Ответить
Котрий раз дивуюся - ну чому немає примусового відселення з районов бойових дій - це ж просто рай для шпигунів та гемор для СБУ.
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03.12.2024 13:18 Ответить
На кол її посадить і фото тушки оприлюднить. Всім приємно буде подивитись і переляк у підарів буде.
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03.12.2024 13:43 Ответить
вішайте цих падлюк або хай літають з балконів...
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03.12.2024 13:43 Ответить
Алкашня стопудово, типова кацапка, а нора в неї це жесть. Типовий люмпен.
Їй загрожує конфіскація майна.
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03.12.2024 13:46 Ответить
Алкашні і тунеядців греблю гати. Вештаються цілими днями і ночами.теж.
Налівайками забиті всі спальні райони.
Я не розумію хто дає на це дозвіл?
Я вже не кажу про.муть яку варять.по домівках. І наріків стало дуже багато.
А ще навіть.дітвора ходить і курить якусь каламуть і смокче айкоси. Країна деградує((
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03.12.2024 15:07 Ответить
 
 