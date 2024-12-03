Корректировала удары по артиллеристам ВСУ под Часовым Яром: СБУ разоблачила предательницу. ФОТО

В Донецкой области задержана агент ГРУ РФ, которая шпионила за локациями Сил обороны и корректировала по ним авиаудары российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о 51-летней безработной из города Константиновка, которую РФ завербовала летом 2024 года.

"Агент пыталась выявить и передать рашистам локации укрепрайонов и артиллерийских позиций украинских войск, ведущих бои за Часов Яр. В дальнейшем рф планировала осуществить воздушные атаки на эти подразделения ВСУ и таким образом создать условия для прорыва обороны города", - говорится в сообщении.

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Российскую агентку контрразведка СБУ разоблачила и задержала по месту жительства. В то же время были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности соответствующих подразделений Сил обороны.

Во время обыска у задержанной изъята компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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