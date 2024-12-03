Задержаны малолетние агенты РФ, которые взорвали взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух малолетних агентов РФ, которых российские спецслужбы втянули в террористическую деятельность. 28 ноября этого года фигуранты совершили теракт в Вышгородском районе Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, по заданию российских спецслужб злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство вблизи здания местного райотдела полиции. В результате происшествия никто не пострадал.
По данным Департамента внутренней безопасности Нацполиции, событие произошло 28 ноября в селе Иванков напротив отделения полиции.
Оба террориста были разоблачены "по горячим следам". Злоумышленниками оказались двое 14-летних жителей громады, которых оккупанты дистанционно завербовали через Телеграм-каналы по поиску быстрых заработков.
Для совершения преступления юноши использовали взрывчатку, которая была замаскирована под термос и лежала в тайнике на Киевщине.
По инструкции оккупантов для увеличения поражающего действия взрыва фигуранты начинили взрывное устройство гайками и болтами.
Рядом с админзданием, где должен был состояться подрыв, злоумышленники скрыто установили мобильный телефон, чтобы транслировать взрыв в режиме реального времени.
Для совершения дистанционного подрыва фигуранты использовали еще один мобильный телефон со специальной программой, которую они получили от оккупантов.
Кто руководил действиями подрывников?
Всеми действиями террористов руководил представитель спецслужб РФ, который маскировался под аккаунтом девушки и обещал деньги в случае выполнения вражеского задания. Впрочем, "гарантированных" средств из России фигуранты не дождались.
Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны и другие доказательства подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Что им грозит?
Несмотря на юный возраст фигурантов, им грозит до 12 лет лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.
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Україну
1. Закрийте Телеграм, де промивають залишки мізкам тим бройлерам, яких головний ухилянт України зберігає як генофонд холопської нації на замовлення єврейських орендарів.
2. І мобілізуйте усіх з 18 років! Але УСІХ, без винятків. Бо кожен немоболізований у 18 років повинен розглядатися нацією як недоторкана кладка ЧУЖОГО, з яких потім знову виросте покоління ХИЖАКІВ, ордендарів України.
3. Якщо всіх мобілізують, то виживуть у цій війні НАЙКРАЩІ, а не ті, хто сховався в київських генделиках....
Може тоді... Все покину і полину... І скажу СЛАВА УКРАЇНІ! Яка очистилася від гівна у владі і на прапорі!
Застосування до неповнолітнього покарання у виді позбавлення волію - «Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, може бути призначене на строк від шести місяців до десяти років» (стаття 102 КК України).
Бідна Україна...
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