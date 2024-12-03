Задержаны малолетние агенты РФ, которые взорвали взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух малолетних агентов РФ, которых российские спецслужбы втянули в террористическую деятельность. 28 ноября этого года фигуранты совершили теракт в Вышгородском районе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по заданию российских спецслужб злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство вблизи здания местного райотдела полиции. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным Департамента внутренней безопасности Нацполиции, событие произошло 28 ноября в селе Иванков напротив отделения полиции.

Читайте также: Подожгли локомотив и "Укрпочту": СБУ разоблачила поджигателей на Кировоградщине и Винницкой области. ФОТОрепортаж















Оба террориста были разоблачены "по горячим следам". Злоумышленниками оказались двое 14-летних жителей громады, которых оккупанты дистанционно завербовали через Телеграм-каналы по поиску быстрых заработков.

Для совершения преступления юноши использовали взрывчатку, которая была замаскирована под термос и лежала в тайнике на Киевщине.

По инструкции оккупантов для увеличения поражающего действия взрыва фигуранты начинили взрывное устройство гайками и болтами.

Рядом с админзданием, где должен был состояться подрыв, злоумышленники скрыто установили мобильный телефон, чтобы транслировать взрыв в режиме реального времени.

Для совершения дистанционного подрыва фигуранты использовали еще один мобильный телефон со специальной программой, которую они получили от оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержана вражеская агентка, которая навела ракеты на Чернигов и пыталась установить "видеоловушки", - СБУ. ФОТО

Кто руководил действиями подрывников?

Всеми действиями террористов руководил представитель спецслужб РФ, который маскировался под аккаунтом девушки и обещал деньги в случае выполнения вражеского задания. Впрочем, "гарантированных" средств из России фигуранты не дождались.

Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны и другие доказательства подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Что им грозит?

Несмотря на юный возраст фигурантов, им грозит до 12 лет лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.