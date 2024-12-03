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Задержаны малолетние агенты РФ, которые взорвали взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух малолетних агентов РФ, которых российские спецслужбы втянули в террористическую деятельность. 28 ноября этого года фигуранты совершили теракт в Вышгородском районе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по заданию российских спецслужб злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство вблизи здания местного райотдела полиции. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным Департамента внутренней безопасности Нацполиции, событие произошло 28 ноября в селе Иванков напротив отделения полиции.

Читайте также: Подожгли локомотив и "Укрпочту": СБУ разоблачила поджигателей на Кировоградщине и Винницкой области. ФОТОрепортаж

підривники відділку поліції у Вишгородському районі
підривники відділку поліції у Вишгородському районі
підривники відділку поліції у Вишгородському районі
підривники відділку поліції у Вишгородському районі
підривники відділку поліції у Вишгородському районі
підривники відділку поліції у Вишгородському районі
підривники відділку поліції у Вишгородському районі

Оба террориста были разоблачены "по горячим следам". Злоумышленниками оказались двое 14-летних жителей громады, которых оккупанты дистанционно завербовали через Телеграм-каналы по поиску быстрых заработков.

Для совершения преступления юноши использовали взрывчатку, которая была замаскирована под термос и лежала в тайнике на Киевщине.

По инструкции оккупантов для увеличения поражающего действия взрыва фигуранты начинили взрывное устройство гайками и болтами.

Рядом с админзданием, где должен был состояться подрыв, злоумышленники скрыто установили мобильный телефон, чтобы транслировать взрыв в режиме реального времени.

Для совершения дистанционного подрыва фигуранты использовали еще один мобильный телефон со специальной программой, которую они получили от оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержана вражеская агентка, которая навела ракеты на Чернигов и пыталась установить "видеоловушки", - СБУ. ФОТО

Кто руководил действиями подрывников?

Всеми действиями террористов руководил представитель спецслужб РФ, который маскировался под аккаунтом девушки и обещал деньги в случае выполнения вражеского задания. Впрочем, "гарантированных" средств из России фигуранты не дождались.

Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны и другие доказательства подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Что им грозит?

Несмотря на юный возраст фигурантов, им грозит до 12 лет лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.

Автор: 

взрывчатка (842) Нацполиция (16456) СБУ (19886) Вышгородский район (15)


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Топ комментарии
+20
Шо б там не говорили, але все залежить від батьків. Вони слухають, що дома батьки говорять + спілкуються на вулиці з такими ж...
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03.12.2024 10:29
+15
треба показово жорстоко карати. бо за гроші завтра тих сопляків терористів будуть тисячі
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03.12.2024 10:28
+12
Треба ще і батьків посадити
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03.12.2024 10:35
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Кр-расиво дітки доросле життя починають...
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03.12.2024 10:26 Ответить
Шо б там не говорили, але все залежить від батьків. Вони слухають, що дома батьки говорять + спілкуються на вулиці з такими ж...
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03.12.2024 10:29 Ответить
Треба ще і батьків посадити
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03.12.2024 10:35 Ответить
Шо їм загрожує? Колонія для неповнолітніх, а як виповниться 18 на зону відправлять досижувати
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03.12.2024 10:27 Ответить
Слов нет….
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03.12.2024 10:27 Ответить
треба показово жорстоко карати. бо за гроші завтра тих сопляків терористів будуть тисячі
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03.12.2024 10:28 Ответить
батьки файні у діток...*******
Україну
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03.12.2024 10:28 Ответить
Країна дебілів!
1. Закрийте Телеграм, де промивають залишки мізкам тим бройлерам, яких головний ухилянт України зберігає як генофонд холопської нації на замовлення єврейських орендарів.
2. І мобілізуйте усіх з 18 років! Але УСІХ, без винятків. Бо кожен немоболізований у 18 років повинен розглядатися нацією як недоторкана кладка ЧУЖОГО, з яких потім знову виросте покоління ХИЖАКІВ, ордендарів України.
3. Якщо всіх мобілізують, то виживуть у цій війні НАЙКРАЩІ, а не ті, хто сховався в київських генделиках....
Може тоді... Все покину і полину... І скажу СЛАВА УКРАЇНІ! Яка очистилася від гівна у владі і на прапорі!
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03.12.2024 10:36 Ответить
Не зрозуміло навіщо в цій новині журналіст вводить читачів в оману стосовно можливого покарання цих малолітніх диверсантів.
Застосування до неповнолітнього покарання у виді позбавлення волію - «Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, може бути призначене на строк від шести місяців до десяти років» (стаття 102 КК України).
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03.12.2024 10:36 Ответить
Хай сядуть на 10 років.
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03.12.2024 10:51 Ответить
Це малоймовірно щоб вони сіли на 10 років, бо це максимально можливе покарання для них. А враховуючи щире каяття, співпрацю зі слідством, позитивні характеристики і т.д. то велика вірогідність що суд призначить їм умовний термін. Але мій допис стосувався чергової помилки та непрофесійності деяких журналістів які пишуть на кримінальну тематику і ніколи мабуть не відкривали кримінальний кодекс України.
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03.12.2024 11:10 Ответить
Тринадцятирічного насварять і відпустять. Може батькам штраф. Чотирнадцятирічному дадуть умовне.
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03.12.2024 11:50 Ответить
Ставлення у їх батьків до України мабть таке ж саме
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03.12.2024 10:37 Ответить
А до того, що ці ублюдки виконували завдання рашистів. Упевнена, що вони стоять за росію, як і ви.
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03.12.2024 10:50 Ответить
Учора на дверях під"їзду кольорова об"ява: агітують вступати до патрульної поліції. Розписують всі блага служби: безкоштовне мед. забезпечення, зарплата, надбавки. І ... БРОНЬ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ! І це на весь світ! Воювати нікому, мобілізація зірвана, сотні тисяч ухилянтів, дизертирів, "інвалідів"... А триста тисяч здоровецьких биків і кнурів броньовані від захисту Батьківщини. І тим ще й хизуються і агітують.
Бідна Україна...
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03.12.2024 10:59 Ответить
Ярема, якщо кудись змушені набирати по оголошенням, то там не робота/служба, а Рай.
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03.12.2024 11:23 Ответить
Оголошення на дверях під'їзду? Такі оголошення на сайтах з пошуку роботи розміщують.
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03.12.2024 11:52 Ответить
А у мене сільрада розміщає схожу об'яву - набір в поліцію, усі блага, забезпечення, то-сьо, не служба а мед. Підрозділ "Лють" . Менти воювати не хочуть, шукають бажаючих на стороні.
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03.12.2024 14:44 Ответить
А повнолітні агенти, спокійно плавають по кабінетах ОПи. І ніхто їх не ловить..
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03.12.2024 11:08 Ответить
..не в тему .....в 1979 году отправляли в Афган и никто не вопил они же дети...конечно теперь жалко таких....но кацапия если захватит то мобилизирует всех в армию..........73% ви зробили усіх разом з вашим сонцеликим і смарагдовим...усі виборчі дільниці були в молодих людях з мамашами і вибрали "прастого паренька из народа"...а тепер ці мамаши з....бались за кордом з цими дітьми, чи тут ховають під юбкою...
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03.12.2024 11:22 Ответить
досвід отримали
на розмінування
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03.12.2024 11:57 Ответить
З таких уже толку не буде , одна користь відправити на розборку для протезування поранених дітей .
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03.12.2024 12:48 Ответить
Підростають виховані тік-током та телеграмом, вони будуть стріляти в спину повернувшимся з війни солдатам. А наша влада і правоохоронна система будуть пальчиком робити "ай-яй", суди давати штраф або умовне.
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03.12.2024 13:14 Ответить
Це прекрасна ілюстрація того, що відмова від мобілізації 18+ буде мати ряд негативних наслідків для нації в майбутньому.
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03.12.2024 14:47 Ответить
Пороть плетьми , на площади. Потом вместе со свиноматкой пинка под сраку на Россию. Папашу - на строительство укреплений, до конца войны. После войны - пинка под сраку туда же
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03.12.2024 16:24 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ, а батьків на фронт копати окопи. Все майно конфіскувати.
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03.12.2024 21:52 Ответить
А ще не давати паспорт громадянина України. В кого із зрадників було громадянство - позбавляти . Видавати посвідчення "не громадянина". НеГр.
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04.12.2024 23:30 Ответить
 
 