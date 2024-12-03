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Затримано малолітніх агентів РФ, які підірвали вибухівку біля райвідділу поліції на Київщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох малолітніх агентів РФ, яких російські спецслужби втягнули у терористичну діяльність. 28 листопада цього року фігуранти здійснили теракт у Вишгородському районі на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за завданням російських спецслужб зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції. Внаслідок події ніхто не постраждав.

За даними Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, подія трапилася 28 листопада у селі Іванків навпроти відділення поліції.

Читайте також: Підпалили локомотив та "Укрпошту": СБУ викрила паліїв на Кіровоградщині та Вінниччині. ФОТОрепортаж

підривники відділку поліції у Вишгородському районі
підривники відділку поліції у Вишгородському районі
підривники відділку поліції у Вишгородському районі
підривники відділку поліції у Вишгородському районі
підривники відділку поліції у Вишгородському районі
підривники відділку поліції у Вишгородському районі
підривники відділку поліції у Вишгородському районі

Обох терористів було викрито "по гарячих слідах". Зловмисниками виявилися двоє 14-річних жителів громади, яких окупанти дистанційно завербували через Телеграм-канали з пошуку швидких заробітків.

Для вчинення злочину юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у сховку на Київщині.

За інструкцією окупантів для збільшення вражаючої дії вибуху фігуранти начинили вибуховий пристрій гайками та болтами.

Поруч із адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, зловмисники приховано встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу.

Для вчинення дистанційного підриву фігуранти використали ще один мобільний телефон із спеціальною програмою, яку вони отримали від окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано ворожу агентку, яка навела ракети на Чернігів та намагалася встановити "відеопастки", - СБУ. ФОТО

Хто керував діями підривників?

Усіма діями терористів керував представник спецслужб РФ, що маскувався під акаунтом дівчини і обіцяв гроші у разі виконання ворожого завдання. Втім, "гарантованих" коштів з Росії фігуранти не дочекалися.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони та інші докази підривної діяльності на користь країни-агресора.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Що їм загрожує?

Незважаючи на юний вік фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину.

Автор: 

вибухівка (468) Нацполіція (15138) СБУ (12783) Вишгородський район (16)


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Топ коментарі
+20
Шо б там не говорили, але все залежить від батьків. Вони слухають, що дома батьки говорять + спілкуються на вулиці з такими ж...
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03.12.2024 10:29
+15
треба показово жорстоко карати. бо за гроші завтра тих сопляків терористів будуть тисячі
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03.12.2024 10:28
+12
Треба ще і батьків посадити
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03.12.2024 10:35
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Кр-расиво дітки доросле життя починають...
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03.12.2024 10:26 Відповісти
Шо б там не говорили, але все залежить від батьків. Вони слухають, що дома батьки говорять + спілкуються на вулиці з такими ж...
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03.12.2024 10:29 Відповісти
Треба ще і батьків посадити
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03.12.2024 10:35 Відповісти
Шо їм загрожує? Колонія для неповнолітніх, а як виповниться 18 на зону відправлять досижувати
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03.12.2024 10:27 Відповісти
Слов нет….
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03.12.2024 10:27 Відповісти
треба показово жорстоко карати. бо за гроші завтра тих сопляків терористів будуть тисячі
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03.12.2024 10:28 Відповісти
батьки файні у діток...*******
Україну
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03.12.2024 10:28 Відповісти
Країна дебілів!
1. Закрийте Телеграм, де промивають залишки мізкам тим бройлерам, яких головний ухилянт України зберігає як генофонд холопської нації на замовлення єврейських орендарів.
2. І мобілізуйте усіх з 18 років! Але УСІХ, без винятків. Бо кожен немоболізований у 18 років повинен розглядатися нацією як недоторкана кладка ЧУЖОГО, з яких потім знову виросте покоління ХИЖАКІВ, ордендарів України.
3. Якщо всіх мобілізують, то виживуть у цій війні НАЙКРАЩІ, а не ті, хто сховався в київських генделиках....
Може тоді... Все покину і полину... І скажу СЛАВА УКРАЇНІ! Яка очистилася від гівна у владі і на прапорі!
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03.12.2024 10:36 Відповісти
Не зрозуміло навіщо в цій новині журналіст вводить читачів в оману стосовно можливого покарання цих малолітніх диверсантів.
Застосування до неповнолітнього покарання у виді позбавлення волію - «Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, може бути призначене на строк від шести місяців до десяти років» (стаття 102 КК України).
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03.12.2024 10:36 Відповісти
Хай сядуть на 10 років.
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03.12.2024 10:51 Відповісти
Це малоймовірно щоб вони сіли на 10 років, бо це максимально можливе покарання для них. А враховуючи щире каяття, співпрацю зі слідством, позитивні характеристики і т.д. то велика вірогідність що суд призначить їм умовний термін. Але мій допис стосувався чергової помилки та непрофесійності деяких журналістів які пишуть на кримінальну тематику і ніколи мабуть не відкривали кримінальний кодекс України.
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03.12.2024 11:10 Відповісти
Тринадцятирічного насварять і відпустять. Може батькам штраф. Чотирнадцятирічному дадуть умовне.
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03.12.2024 11:50 Відповісти
Ставлення у їх батьків до України мабть таке ж саме
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03.12.2024 10:37 Відповісти
А до того, що ці ублюдки виконували завдання рашистів. Упевнена, що вони стоять за росію, як і ви.
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03.12.2024 10:50 Відповісти
Учора на дверях під"їзду кольорова об"ява: агітують вступати до патрульної поліції. Розписують всі блага служби: безкоштовне мед. забезпечення, зарплата, надбавки. І ... БРОНЬ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ! І це на весь світ! Воювати нікому, мобілізація зірвана, сотні тисяч ухилянтів, дизертирів, "інвалідів"... А триста тисяч здоровецьких биків і кнурів броньовані від захисту Батьківщини. І тим ще й хизуються і агітують.
Бідна Україна...
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03.12.2024 10:59 Відповісти
Ярема, якщо кудись змушені набирати по оголошенням, то там не робота/служба, а Рай.
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03.12.2024 11:23 Відповісти
Оголошення на дверях під'їзду? Такі оголошення на сайтах з пошуку роботи розміщують.
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03.12.2024 11:52 Відповісти
А у мене сільрада розміщає схожу об'яву - набір в поліцію, усі блага, забезпечення, то-сьо, не служба а мед. Підрозділ "Лють" . Менти воювати не хочуть, шукають бажаючих на стороні.
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03.12.2024 14:44 Відповісти
А повнолітні агенти, спокійно плавають по кабінетах ОПи. І ніхто їх не ловить..
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03.12.2024 11:08 Відповісти
..не в тему .....в 1979 году отправляли в Афган и никто не вопил они же дети...конечно теперь жалко таких....но кацапия если захватит то мобилизирует всех в армию..........73% ви зробили усіх разом з вашим сонцеликим і смарагдовим...усі виборчі дільниці були в молодих людях з мамашами і вибрали "прастого паренька из народа"...а тепер ці мамаши з....бались за кордом з цими дітьми, чи тут ховають під юбкою...
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03.12.2024 11:22 Відповісти
досвід отримали
на розмінування
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03.12.2024 11:57 Відповісти
З таких уже толку не буде , одна користь відправити на розборку для протезування поранених дітей .
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03.12.2024 12:48 Відповісти
Підростають виховані тік-током та телеграмом, вони будуть стріляти в спину повернувшимся з війни солдатам. А наша влада і правоохоронна система будуть пальчиком робити "ай-яй", суди давати штраф або умовне.
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03.12.2024 13:14 Відповісти
Це прекрасна ілюстрація того, що відмова від мобілізації 18+ буде мати ряд негативних наслідків для нації в майбутньому.
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03.12.2024 14:47 Відповісти
Пороть плетьми , на площади. Потом вместе со свиноматкой пинка под сраку на Россию. Папашу - на строительство укреплений, до конца войны. После войны - пинка под сраку туда же
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03.12.2024 16:24 Відповісти
РОЗСТРІЛЯТИ, а батьків на фронт копати окопи. Все майно конфіскувати.
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03.12.2024 21:52 Відповісти
А ще не давати паспорт громадянина України. В кого із зрадників було громадянство - позбавляти . Видавати посвідчення "не громадянина". НеГр.
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04.12.2024 23:30 Відповісти
 
 