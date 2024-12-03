Затримано малолітніх агентів РФ, які підірвали вибухівку біля райвідділу поліції на Київщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох малолітніх агентів РФ, яких російські спецслужби втягнули у терористичну діяльність. 28 листопада цього року фігуранти здійснили теракт у Вишгородському районі на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за завданням російських спецслужб зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції. Внаслідок події ніхто не постраждав.

За даними Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, подія трапилася 28 листопада у селі Іванків навпроти відділення поліції.

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Обох терористів було викрито "по гарячих слідах". Зловмисниками виявилися двоє 14-річних жителів громади, яких окупанти дистанційно завербували через Телеграм-канали з пошуку швидких заробітків.

Для вчинення злочину юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у сховку на Київщині.

За інструкцією окупантів для збільшення вражаючої дії вибуху фігуранти начинили вибуховий пристрій гайками та болтами.

Поруч із адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, зловмисники приховано встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу.

Для вчинення дистанційного підриву фігуранти використали ще один мобільний телефон із спеціальною програмою, яку вони отримали від окупантів.

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Хто керував діями підривників?

Усіма діями терористів керував представник спецслужб РФ, що маскувався під акаунтом дівчини і обіцяв гроші у разі виконання ворожого завдання. Втім, "гарантованих" коштів з Росії фігуранти не дочекалися.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони та інші докази підривної діяльності на користь країни-агресора.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Що їм загрожує?

Незважаючи на юний вік фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину.