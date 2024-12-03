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Коригувала удари по артилеристах ЗСУ під Часовим Яром: СБУ викрила зрадницю. ФОТО

На Донеччині затримано агентку ГРУ РФ, яка шпигувала за локаціями Сил оборони та коригувала по них авіаудари російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про 51-річну безробітну з міста Костянтинівка, яку РФ завербувала влітку 2024 року.

Коригувала удари по артилеристах ЗСУ під Часовим Яром: СБУ викрила зрадницю

"Агентка намагалася виявити і передати рашистам локації укріпрайонів та артилерійських позицій українських військ, що ведуть бої за Часів Яр. У подальшому рф планувала здійснити повітряні атаки на ці підрозділи ЗСУ і таким чином створити умови для прориву оборони міста", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Підпалили локомотив та "Укрпошту": СБУ викрила паліїв на Кіровоградщині та Вінниччині. ФОТОрепортаж

Російську агентку контррозвідка СБУ викрила та затримала за місцем проживання. Водночас було проведено комплексні заходи для убезпечення відповідних підрозділів Сил оборони.

Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: Затримано малолітніх агентів РФ, які підірвали вибухівку біля райвідділу поліції на Київщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12783) Часів Яр (322) Костянтинівка (261)


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тая якого чорта цивільні знаходяться в місті яке практично зруйноване. напевно не просто так.
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03.12.2024 13:17 Відповісти
Котрий раз дивуюся - ну чому немає примусового відселення з районов бойових дій - це ж просто рай для шпигунів та гемор для СБУ.
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03.12.2024 13:18 Відповісти
На кол її посадить і фото тушки оприлюднить. Всім приємно буде подивитись і переляк у підарів буде.
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03.12.2024 13:43 Відповісти
вішайте цих падлюк або хай літають з балконів...
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03.12.2024 13:43 Відповісти
Алкашня стопудово, типова кацапка, а нора в неї це жесть. Типовий люмпен.
Їй загрожує конфіскація майна.
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03.12.2024 13:46 Відповісти
Алкашні і тунеядців греблю гати. Вештаються цілими днями і ночами.теж.
Налівайками забиті всі спальні райони.
Я не розумію хто дає на це дозвіл?
Я вже не кажу про.муть яку варять.по домівках. І наріків стало дуже багато.
А ще навіть.дітвора ходить і курить якусь каламуть і смокче айкоси. Країна деградує((
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03.12.2024 15:07 Відповісти
 
 