Коригувала удари по артилеристах ЗСУ під Часовим Яром: СБУ викрила зрадницю. ФОТО

На Донеччині затримано агентку ГРУ РФ, яка шпигувала за локаціями Сил оборони та коригувала по них авіаудари російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про 51-річну безробітну з міста Костянтинівка, яку РФ завербувала влітку 2024 року.

"Агентка намагалася виявити і передати рашистам локації укріпрайонів та артилерійських позицій українських військ, що ведуть бої за Часів Яр. У подальшому рф планувала здійснити повітряні атаки на ці підрозділи ЗСУ і таким чином створити умови для прориву оборони міста", - йдеться в повідомленні.

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Російську агентку контррозвідка СБУ викрила та затримала за місцем проживання. Водночас було проведено комплексні заходи для убезпечення відповідних підрозділів Сил оборони.

Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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