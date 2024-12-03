На фронте произошло 125 боевых столкновений, наиболее активно враг действует на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 враг 125 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел почти половину от всех атак.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

От российских артиллерийских обстрелов на Сумщине и Черниговщине пострадали населенные пункты Порозок, Лесковщина, Леоновка, Старая Гута и Белая Береза.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани пять раз пытались проводить наступательные действия, получили отпор. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Одноробовке, Высокой Яруге и Глубокому.

Один раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеский штурм вблизи Колесниковки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Первомайское, Новоегоровка, Грековка, Ямполовка и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили четыре из восьми вражеских атак. Бои продолжаются.

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В настоящее время на Торецком направлении произошло две вражеские атаки. Враг активен в районе Торецка. Наши защитники дают достойный отпор, одну атаку остановлено, продолжается бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 28 атак позиций наших защитников в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Новопустинки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 24 атаки противника. Четыре боестолкновения продолжаются. Враг сбросил авиабомбы на Мирноград.

Горячее всего сегодня - на Кураховском направлении, где в настоящее время насчитывается 30 боевых столкновений, захватчики активно пытаются продвинуться в районах Сонцевки, Зари, Дальнего, Курахово, Елизаветовки и Анновки. Тринадцать боестолкновений до сих пор продолжаются. Улаклы и Дачное оказались под ударами российских КАБов.

На Времевском направлении захватчики 14 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Ситуация на других направлениях

Враг проводил наступательные действия в районах Работино, Новоданиловки и Новоандреевки на Ореховском направлении, один бой пока продолжается.

На Приднепровском направлении оккупанты осуществили пять безрезультатных попыток атаковать позиции украинских войск.

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На Курщине наши защитники за сегодня отбили 17 атак захватчиков, девять боестолкновений продолжаются.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено.