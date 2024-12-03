На фронте произошло 125 боевых столкновений, наиболее активно враг действует на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб
По состоянию на 16:00 враг 125 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел почти половину от всех атак.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
От российских артиллерийских обстрелов на Сумщине и Черниговщине пострадали населенные пункты Порозок, Лесковщина, Леоновка, Старая Гута и Белая Береза.
Боевые действия на Харьковщине
Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани пять раз пытались проводить наступательные действия, получили отпор. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Одноробовке, Высокой Яруге и Глубокому.
Один раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеский штурм вблизи Колесниковки.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Первомайское, Новоегоровка, Грековка, Ямполовка и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили четыре из восьми вражеских атак. Бои продолжаются.
В настоящее время на Торецком направлении произошло две вражеские атаки. Враг активен в районе Торецка. Наши защитники дают достойный отпор, одну атаку остановлено, продолжается бой.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 28 атак позиций наших защитников в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Новопустинки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 24 атаки противника. Четыре боестолкновения продолжаются. Враг сбросил авиабомбы на Мирноград.
Горячее всего сегодня - на Кураховском направлении, где в настоящее время насчитывается 30 боевых столкновений, захватчики активно пытаются продвинуться в районах Сонцевки, Зари, Дальнего, Курахово, Елизаветовки и Анновки. Тринадцать боестолкновений до сих пор продолжаются. Улаклы и Дачное оказались под ударами российских КАБов.
На Времевском направлении захватчики 14 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.
Ситуация на других направлениях
Враг проводил наступательные действия в районах Работино, Новоданиловки и Новоандреевки на Ореховском направлении, один бой пока продолжается.
На Приднепровском направлении оккупанты осуществили пять безрезультатных попыток атаковать позиции украинских войск.
На Курщине наши защитники за сегодня отбили 17 атак захватчиков, девять боестолкновений продолжаются.
На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено.
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