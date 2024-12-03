На Кураховском направлении отражены 67 вражеских атак, оккупанты пытались продвинуться около 10 населенных пунктов, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 2 декабря 2024 года, зафиксировано 201 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 35 авиаударов, задействовал три ракеты и сбросил 53 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 141 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Александровка, Линовое Сумской области; Глушковка Харьковской области; Даченское, Курахово, Андреевка, Успеновка Донецкой области, Гуляйполе Запорожской области.

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Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1780 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 22 боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня, 3 крылатые ракеты, 60 автомобилей и 8 единиц специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

При поддержке авиации на Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло семь атак оккупантов.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг одиннадцать раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполовки и Тернов.

Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григорьевки и Часова Яра.

Девять атак совершил враг на Торецком направлении недалеко от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка. Большинство атак противник направил на Торецк.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд.

Силы обороны отбили 67 вражеских атак на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Гановка", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

В районах Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя на Времевском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар штурмовой авиацией по району населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

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Неподалеку острова Казацкий на Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника, враг успеха не имел.

Обстановка на Севере

По информации Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

"За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 14 авиационных ударов 30 управляемыми бомбами и совершил 381 артиллерийский обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня", - отмечают в Генштабе.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.