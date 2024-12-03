На Курахівському напрямку відбито 67 ворожих атак, окупанти намагалися просунутися біля 10 населених пунктів, - Генштаб

Загалом, упродовж минулої доби, 2 грудня 2024 року, зафіксовано 201 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні та 35 авіаударів, задіяв три ракети та скинув 53 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 141 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександрівка, Линове Сумської області; Глушківка Харківської області; Даченське, Курахове, Андріївка, Успенівка Донецької області, Гуляйполе Запорізької області.

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Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Нагадується також, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1780 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 22 бойових броньованих машини, 23 артилерійських системи, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 60 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, минулої доби ворог одинадцять разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Чернещини, Копанки, Ямполівки та Тернів.

Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Григорівки та Часового Яру.

Дев’ять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд.

Сили оборони відбили 67 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

В районах Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя на Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовою авіацією по району населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

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Неподалік острова Козацький на Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника, ворог успіху не мав.

Обстановка на Півночі

За інформацією Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

"Минулої доби на Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 14 авіаційних ударів 30 керованими бомбами та вчинив 381 артилерійський обстріл, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню", - наголошують у Генштабі.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.