ЗСУ ліквідували 200 окупантів на Покровському напрямку, - Генштабу

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Загалом від початку цієї доби відбулося 193 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Російські загарбники завдали по території України один ракетний та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну керовану ракету та 36 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 717 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку наші війська відбивали 6 атак противника в районах Вовчанська та Стариці – чотири атаки відбито, два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Нескучне та Козача Лопань, застосувавши вісім КАБ.

На Куп’янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової. Українські захисники відбили шість атак, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Греківка, Чернещина, Копанки, Ямполівка та Терни.

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Бойові дії на Сході

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив один штурм позицій наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано чотири бойових зіткнення поблизу Григорівки та Часового Яру, які успішно відбили наші захисники.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка. На даний час продовжується три бойових зіткнення.

Від початку цієї доби, за підтримки бомбардувальної авіації на Покровському напрямку, росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. Дотепер триває одне боєзіткнення.

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Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 411 окупантів, 200 з них - безповоротно. Також знищено один автомобіль та міномет противника.

На Курахівському напрямку ворог 67 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка, два боєзіткнення - продовжуються. За уточненою інформацією знешкоджено 100 окупантів, 45 з них - безповоротно, до того ж знищено два мотоцикли та дві переносні станції радіоелектронної боротьби ворога.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку загарбники здійснили 40 наступальних дій неподалік Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя. П’ять боєзіткнень продовжуються до цього часу. Ворог завдав авіаційного удару однією керованою бомбою в районі Андріївки.

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На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаудару, задіявшт штурмову авіацію по району населеного пункту Гуляй Поле.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника неподалік Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.