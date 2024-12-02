ВСУ ликвидировали 200 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаба
Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 193 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 25 авиационных ударов, применив одну управляемую ракету и 36 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для ударов 717 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении наши войска отражали 6 атак противника в районах Волчанска и Старицы - четыре атаки отражены, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Нескучное и Казачья Лопань, применив восемь КАБ.
На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой. Украинские защитники отразили шесть атак, еще одно боестолкновение пока продолжается.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Грековка, Чернещина, Копанки, Ямполовка и Терны.
Боевые действия на востоке
На Северском направлении в течение дня враг совершил один штурм позиций наших защитников в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении пока зафиксировано четыре боевых столкновения вблизи Григорьевки и Часова Яра, которые успешно отразили наши защитники.
На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка. В настоящее время продолжается три боевых столкновения.
С начала этих суток, при поддержке бомбардировочной авиации на Покровском направлении, россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено более 411 оккупантов, 200 из них - безвозвратно. Также уничтожен один автомобиль и миномет противника.
На Кураховском направлении враг 67 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Катериновка, Антоновка и Гановка, два боестолкновения продолжаются. По уточненной информации обезврежены 100 оккупантов, 45 из них - безвозвратно, к тому же уничтожены два мотоцикла и две переносные станции радиоэлектронной борьбы врага.
Обстановка на юге
На Времевском направлении захватчики осуществили 40 наступательных действий неподалеку от Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационный удар одной управляемой бомбой в районе Андреевки.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар, задействовав штурмовую авиацию по району населенного пункта Гуляй Поле.
На Приднепровском направлении наши войска отразили две атаки противника неподалеку Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
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