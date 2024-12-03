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Никаких приказов держать Курщину до инаугурации Трампа ВСУ не получали, - руководитель ЦПД Коваленко

Курська область

Никаких приказов держать Курщину до инаугурации Дональда Трампа, чтобы "ее потом обменять", военные ВСУ не получали. Данная информация, которая крутится в СМИ, не соответствует действительности.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"На Курщине Силы обороны выполняют конкретные боевые задачи, которые напрямую связаны с общей картиной фронта. И от этих задач в том числе зависит обстановка на нескольких других направлениях, в том числе и количество россиян на них. Нет смысла отдельно рассказывать, что подобные приказы в принципе не могут звучать в армии.", - отметил Коваленко.

Ранее появилась информация о том, что украинские военные должны удерживать территории в Курской области до 20 января 2025 года - даты, когда президентом США станет Дональд Трамп. Россияне же хотят вытеснить ВСУ оттуда - и тоже сделать это до 20 января.

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Автор: 

Центр противодействия дезинформации (130) Курск (1092) Коваленко Андрей (20)


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03.12.2024 20:05 Ответить
що з сайтом
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03.12.2024 21:15 Ответить
вже пофіксили. 99% фронтенд рукожоподевелопер чудонув і тестувальника треба трохи звільнити
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03.12.2024 21:26 Ответить
Докиздимося до того, що ніхто ніяких наказів не давав, а "то всьо папєрєднікі *************"...
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03.12.2024 21:51 Ответить
а якби й давали, то все відразу і розповіли
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03.12.2024 22:16 Ответить
Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Дональда Трампа, щоб "її потім обміняти" військові ЗСУ не отримували. Дана інформація, яка крутиться в ЗМІ, не відповідає дійсності. Джерело: https://censor.net/ua/n3523258

Цілком згоден. Такого наказу вони не отримували. Вони отримували наказ бути на курщині, аж поки їх всіх не "перемеле" кацапська артилерія.
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04.12.2024 00:20 Ответить
Який сволота придумав цю операцію на курщині? Хто відповість за загиблих та здачу донбаса?
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04.12.2024 08:55 Ответить
кусок территории Расии - аргумент на момент прекращения огня
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04.12.2024 12:30 Ответить
 
 