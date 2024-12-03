Никаких приказов держать Курщину до инаугурации Трампа ВСУ не получали, - руководитель ЦПД Коваленко

Никаких приказов держать Курщину до инаугурации Дональда Трампа, чтобы "ее потом обменять", военные ВСУ не получали. Данная информация, которая крутится в СМИ, не соответствует действительности.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"На Курщине Силы обороны выполняют конкретные боевые задачи, которые напрямую связаны с общей картиной фронта. И от этих задач в том числе зависит обстановка на нескольких других направлениях, в том числе и количество россиян на них. Нет смысла отдельно рассказывать, что подобные приказы в принципе не могут звучать в армии.", - отметил Коваленко.

Ранее появилась информация о том, что украинские военные должны удерживать территории в Курской области до 20 января 2025 года - даты, когда президентом США станет Дональд Трамп. Россияне же хотят вытеснить ВСУ оттуда - и тоже сделать это до 20 января.

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