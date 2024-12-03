Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Трампа ЗСУ не отримували, - керівник ЦПД Коваленко

Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Дональда Трампа, щоб "її потім обміняти" військові ЗСУ не отримували. Дана інформація, яка крутиться в ЗМІ, не відповідає дійсності.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"На Курщині Сили оборони виконують конкретні бойові задачі, які напряму пов'язані із загальною картиною фронту. І від цих задач в тому числі залежить обстановка на кількох інших напрямках, зокрема і кількість росіян на них. Нема сенсу окремо розповідати, що подібні накази в принципі не можуть звучати в армії.", - зазначив Коваленко.

Раніше з'явилась інформація про те, що українські військові повинні утримувати території у Курській області до 20 січня 2025 року – дати, коли президентом США стане Дональд Трамп. Росіяни ж хочуть витіснити ЗСУ звідти – і теж зробити це до 20 січня.

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