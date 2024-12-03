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Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Трампа ЗСУ не отримували, - керівник ЦПД Коваленко

Курська область

Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Дональда Трампа, щоб "її потім обміняти" військові ЗСУ не отримували. Дана інформація, яка крутиться в ЗМІ, не відповідає дійсності.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"На Курщині Сили оборони виконують конкретні бойові задачі, які напряму пов'язані із загальною картиною фронту. І від цих задач в тому числі залежить обстановка на кількох інших напрямках, зокрема і кількість росіян на них. Нема сенсу окремо розповідати, що подібні накази в принципі не можуть звучати в армії.", - зазначив Коваленко.

Раніше з'явилась інформація про те, що українські військові повинні утримувати території у Курській області до 20 січня 2025 року – дати, коли президентом США стане Дональд Трамп. Росіяни ж хочуть витіснити ЗСУ звідти – і теж зробити це до 20 січня.

Також дивіться: Сили оборони провели зачистку ворожих позицій на Курщині та виявили 30 окупантів: вцілілі поповнили обмінний фонд. ВIДЕО

Автор: 

Центр протидії дезінформації (157) Курськ (1093) Коваленко Андрій (22)


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03.12.2024 20:05 Відповісти
що з сайтом
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03.12.2024 21:15 Відповісти
вже пофіксили. 99% фронтенд рукожоподевелопер чудонув і тестувальника треба трохи звільнити
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03.12.2024 21:26 Відповісти
Докиздимося до того, що ніхто ніяких наказів не давав, а "то всьо папєрєднікі *************"...
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03.12.2024 21:51 Відповісти
а якби й давали, то все відразу і розповіли
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03.12.2024 22:16 Відповісти
Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Дональда Трампа, щоб "її потім обміняти" військові ЗСУ не отримували. Дана інформація, яка крутиться в ЗМІ, не відповідає дійсності. Джерело: https://censor.net/ua/n3523258

Цілком згоден. Такого наказу вони не отримували. Вони отримували наказ бути на курщині, аж поки їх всіх не "перемеле" кацапська артилерія.
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04.12.2024 00:20 Відповісти
Який сволота придумав цю операцію на курщині? Хто відповість за загиблих та здачу донбаса?
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04.12.2024 08:55 Відповісти
кусок территории Расии - аргумент на момент прекращения огня
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04.12.2024 12:30 Відповісти
 
 