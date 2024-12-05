За минувшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

По 41 штурму отражено за прошедшие сутки Силами обороны на Покровском и Кураховском направлениях. Всего на фронте зафиксировано 168 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 41 авиаудар, в частности, сбросил 55 КАБов. Кроме этого, совершил более 4,8 тысячи обстрелов, из них 152 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 2240 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Краснополье, Ветеринарное, Волчанские Хутора, Двуречная, Петропавловка, Лозовая, Константиновка, Гуляйполе, Новоандреевка.

Боевые действия на востоке

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло семь вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск, Высокая Яруга, Глубокое, к тому же противник активно привлекал бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гая и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкино и Новопустинки. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Лисовка и Пушкино.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 41 вражеский штурм. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Сонцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки.

Ситуация на юге и севере

На Времевском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций неподалеку Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях захватчики наступательных действий не проводили, однако активно применяли авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. За прошедшие сутки враг 22 раза штурмовал позиции наших защитников, нанес 335 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБов.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по трем районам сосредоточения личного состава и по одному пункту управления противника.

Вчера, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по трем районам сосредоточения личного состава и по одному пункту управления противника.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 22 боевые бронированные машины, 21 артиллерийскую систему, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники оккупантов.

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