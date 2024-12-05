Первые 2 года суд присяжных будет рассматривать дела, за которые предусмотрено пожизненное - "слуга народа" Фролов

В течение первых двух лет суд присяжных будет рассматривать дела, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Об этом заявил один из авторов законопроекта, нардеп "Слуги народа" Павел Фролов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приняты сегодня два законопроекта в первом чтении, они вводят классический суд присяжных... Этими законопроектами предусмотрено, что первые два года суд присяжных будет рассматривать (по заявлению обвиняемого, то есть должно быть согласие обвинения...) только те дела, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы", - пояснил парламентарий.

По словам Фролова, по истечении двух лет суд присяжных сможет рассматривать дела, связанные с тяжкими преступлениями, "за которые предусмотрено наказание от 10 лет".

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Какие дела не будут рассматривать присяжные?

Также нардеп отметил, что проектом закона определено, какие дела суд присяжных не может рассматривать, в частности речь идет о коррупционных преступлениях.

Состав суда присяжных

Фролов рассказал, что суд будет состоять из восьми присяжных и двух запасных на случай, "если кто-то выбывает по состоянию здоровья или в связи с какими-то важными обстоятельствами".

Решение о виновности лица будут принимать именно присяжные. Лицо признают виновным в совершении соответствующего правонарушения, если за это проголосовали семь из восьми или все восемь присяжных, пояснил он.

"Предусмотрено, что присяжные - это обязанность... За счет реестра избирателей, за счет реестра налогоплательщиков будет сформирован реестр кандидатов в присяжные, в который будут внесены... граждане старше 21 года", - отметил Фролов.

Также законопроектом предусмотрено предоставление присяжным при исполнении их обязанностей гарантий неприкосновенности, как у судей.

"Предусмотрено предоставить им финансовые гарантии на уровне судьи первой инстанции (то есть 63 тыс. грн - оплата судьи первой инстанции в месяц) в соответствии с днями, когда присяжных привлекают к исполнению обязанностей в суде", - подытожил Фролов.

Напомним, 5 декабря 2024 года Верховная Рада приняла за основу два законопроекта о создании суда присяжных в Украине.

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