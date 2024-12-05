Бывшему судье Тандыру, сбившему насмерть нацгвардейца, продлили арест до 25 февраля
Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения бывшему судье, обвиняемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, во время которого погиб нацгвардеец.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения бывшему судье, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что на заседании по продлению срока действия меры пресечения, которое должно было состояться 29 ноября, обвиняемый расторг договор с адвокатом. Поэтому суд назначил бесплатного защитника, который ходатайствовал о переносе заседания из-за необходимости ознакомиться с материалами дела.
"Уже на заседании 4 декабря обвиняемый заявил отвод судьи, который не удовлетворили. Во время судебного заседания 5 декабря он снова заявил отвод судьи, который также не был удовлетворен судом, после чего обвиняемому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - рассказали в прокуратуре.
Как напомнили в прокуратуре, судью одного из районных судов Киевской области обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). В результате смертельного ДТП, произошедшего 25 мая 2023 года, погиб нацгвардеец.
Дело судьи Алексея Тандыра
Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.
Проект PROSUD сообшил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, управлявших транспортом в пьяном виде.
27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.
Позже Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.
В июне сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
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