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Бывшему судье Тандыру, сбившему насмерть нацгвардейца, продлили арест до 25 февраля

Тандиру продовжили арешт до 25 лютого

Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения бывшему судье, обвиняемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, во время которого погиб нацгвардеец.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения бывшему судье, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что на заседании по продлению срока действия меры пресечения, которое должно было состояться 29 ноября, обвиняемый расторг договор с адвокатом. Поэтому суд назначил бесплатного защитника, который ходатайствовал о переносе заседания из-за необходимости ознакомиться с материалами дела.

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"Уже на заседании 4 декабря обвиняемый заявил отвод судьи, который не удовлетворили. Во время судебного заседания 5 декабря он снова заявил отвод судьи, который также не был удовлетворен судом, после чего обвиняемому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - рассказали в прокуратуре.

Как напомнили в прокуратуре, судью одного из районных судов Киевской области обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). В результате смертельного ДТП, произошедшего 25 мая 2023 года, погиб нацгвардеец.

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Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD сообшил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, управлявших транспортом в пьяном виде.

27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Позже Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

Автор: 

ДТП (7671) судья (2645) Алексей Тандыр (30)


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за пачку цигарок саджають за тиждень а ця падла вже рік не сидить був бухий, збив військового - що вам ще треба?
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05.12.2024 19:56 Ответить
Смертельна аварія без кінця і краю
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05.12.2024 19:56 Ответить
цікаво, що там розслідують? Все ж на очах десятка людей трапилось
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05.12.2024 20:20 Ответить
третій рік..або признайтеся, що ви корумпована структура та випустіть офіційно, або розстріляйте вже
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05.12.2024 20:22 Ответить
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05.12.2024 20:22 Ответить
Може його легше вже по тихому придушити у камері?
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05.12.2024 20:26 Ответить
Майстри машинного доїння. Видно,високоудійна корівка поралась.
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05.12.2024 23:59 Ответить
Мабуть ще не всі ще бабки колєги витягнули з пацана.. А може він жлобиться, все віддавати не хоче. У людин горе, торгується.
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06.12.2024 09:04 Ответить
 
 