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Новости Война
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Миссия ООН по правам человека о российском ударе авиабомбами по Запорожью: такие действия недопустимы

Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя 6 грудня

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) заявила, что осуществленная российскими захватчиками атака на Запорожье 6 декабря с применением планерных авиабомб демонстрирует опасность использования этого оружия для гражданских лиц в густонаселенных районах, что вызывает беспокойство с точки зрения международного гуманитарного права.

Об этом говорится в заявлении мониторинговой миссии, опубликованном 7 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчерашняя атака на Запорожье наглядно показывает, почему использование оружия с большим количеством взрывчатки в населенных районах недопустимо... Такие действия неизбежно приводят к потерям среди гражданского населения и масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры", - заявляет глава миссии Даниэль Белль.

Отмечается, что планерные авиабомбы обычно содержат большое количество взрывчатых веществ, что делает их очень разрушительными.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасательные работы на месте российского авиаудара в Запорожье завершены: 10 человек погибли, 24 травмированы, среди них трое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Удар РФ по Запорожью

Напомним, что 6 декабря РФ атаковала Запорожье. Как сообщалось, среди раненых в Запорожье - 4-месячная девочка. Разрушено СТО.

В результате российской атаки 10 человек погибли, 27 получили ранения.

Как сообщалось, 7 декабря в Запорожской области День траура.

Читайте также: Из-за удара россиян по Запорожью 10 человек погибли, количество раненых увеличилось до 27

Автор: 

Запорожье (2651) ООН (4167) КАБ (354)


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Топ комментарии
+11
Да ладно! По вашему генсеку и не скажешь
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08.12.2024 01:05
+8
оонь - труп...
як в свій час ліга націй - апендіцит не винаний
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08.12.2024 01:07
+8
зайвий орган..
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08.12.2024 01:09
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Да ладно! По вашему генсеку и не скажешь
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08.12.2024 01:05 Ответить
тобто якщо будуть гинути військові від бомб руснявої державиублюдка - це нормально
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08.12.2024 01:06 Ответить
оонь - труп...
як в свій час ліга націй - апендіцит не винаний
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08.12.2024 01:07 Ответить
зайвий орган..
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08.12.2024 01:09 Ответить
Вони бояться психічнохворого народу з психічнохворим лідером.
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08.12.2024 05:26 Ответить
"небезпеку використання цієї зброї для цивільних осіб"
а для військових така небезпека має бути нормальною з точки зору *********** ООН
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08.12.2024 01:07 Ответить
ви там в оон їбанулись? (риторичне)
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08.12.2024 01:08 Ответить
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08.12.2024 01:24 Ответить
Збоченность( озабоченность) ну як же так, дії неприпустимі. От як би на твою віллу впав би добрий кавалок( кусок рус) і ти з сім'єю обісрався. То був неозабоченний. А Українці, моляться на своє Військо, бо нема довіри вже нікому.
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08.12.2024 01:15 Ответить
Тобто??? А все інше припустиме???
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08.12.2024 01:18 Ответить
А ООН має тільки одну комісію?
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08.12.2024 07:30 Ответить
А глава ООН обнимался с преступником путиным
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08.12.2024 03:37 Ответить
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08.12.2024 07:47 Ответить
Поки така бомба не спланірує на будівлю ООН - толку не буде. Ці пацюки десятиріччями жирують на кошти раши,у тому числі, звикли до ситного та безтурботного життя....занепокоєння - головна зброя та обов'язок. Бажання змін Статуту - ніяких...Жрати та ср....ти...
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08.12.2024 10:09 Ответить
І ще так ножкую топнули
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08.12.2024 10:41 Ответить
Есть ООМ и ООЖ, а ООН - это что за заведение, для кого ?
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08.12.2024 12:01 Ответить
Організація озабочєних націй прокинулася. За таку зарплатню можна було ще й ніжкою топнути.
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08.12.2024 19:28 Ответить
 
 