Миссия ООН по правам человека о российском ударе авиабомбами по Запорожью: такие действия недопустимы
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) заявила, что осуществленная российскими захватчиками атака на Запорожье 6 декабря с применением планерных авиабомб демонстрирует опасность использования этого оружия для гражданских лиц в густонаселенных районах, что вызывает беспокойство с точки зрения международного гуманитарного права.
Об этом говорится в заявлении мониторинговой миссии, опубликованном 7 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчерашняя атака на Запорожье наглядно показывает, почему использование оружия с большим количеством взрывчатки в населенных районах недопустимо... Такие действия неизбежно приводят к потерям среди гражданского населения и масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры", - заявляет глава миссии Даниэль Белль.
Отмечается, что планерные авиабомбы обычно содержат большое количество взрывчатых веществ, что делает их очень разрушительными.
Удар РФ по Запорожью
Напомним, что 6 декабря РФ атаковала Запорожье. Как сообщалось, среди раненых в Запорожье - 4-месячная девочка. Разрушено СТО.
В результате российской атаки 10 человек погибли, 27 получили ранения.
Как сообщалось, 7 декабря в Запорожской области День траура.
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як в свій час ліга націй - апендіцит не винаний
а для військових така небезпека має бути нормальною з точки зору *********** ООН