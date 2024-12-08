Миссия ООН по правам человека о российском ударе авиабомбами по Запорожью: такие действия недопустимы

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) заявила, что осуществленная российскими захватчиками атака на Запорожье 6 декабря с применением планерных авиабомб демонстрирует опасность использования этого оружия для гражданских лиц в густонаселенных районах, что вызывает беспокойство с точки зрения международного гуманитарного права.

Об этом говорится в заявлении мониторинговой миссии, опубликованном 7 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчерашняя атака на Запорожье наглядно показывает, почему использование оружия с большим количеством взрывчатки в населенных районах недопустимо... Такие действия неизбежно приводят к потерям среди гражданского населения и масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры", - заявляет глава миссии Даниэль Белль.

Отмечается, что планерные авиабомбы обычно содержат большое количество взрывчатых веществ, что делает их очень разрушительными.

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Удар РФ по Запорожью

Напомним, что 6 декабря РФ атаковала Запорожье. Как сообщалось, среди раненых в Запорожье - 4-месячная девочка. Разрушено СТО.

В результате российской атаки 10 человек погибли, 27 получили ранения.

Как сообщалось, 7 декабря в Запорожской области День траура.

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