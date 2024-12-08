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Місія ООН з прав людини про російський удар авіабомбами по Запоріжжю: такі дії є неприпустимими

Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя 6 грудня

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) заявила, що здійснена російськими загарбниками атака на Запоріжжя 6 грудня із застосуванням планерних авіабомб демонструє небезпеку використання цієї зброї для цивільних осіб у густонаселених районах, що викликає занепокоєння з погляду міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться у заяві моніторингової місії, опублікованої 7 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

"Учорашня атака на Запоріжжя наочно показує, чому використання зброї з великою кількістю вибухівки у населених районах є неприпустимим… Такі дії неминуче призводять до втрат серед цивільного населення та масштабних руйнувань цивільної інфраструктури", - заявляє глава місії Даніель Белль.

Зазначається, що планерні авіабомби зазвичай містять велику кількість вибухових речовин, що робить їх дуже руйнівними.

Дивіться також: Рятувальні роботи на місці російського авіаудару у Запоріжжі завершені: 10 людей загинули, 24 травмовані, серед них троє дітей. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.

Внаслідок російської атаки 10 осіб загинули, 27 зазнали поранень. 

Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.

Читайте також: Через удар росіян по Запоріжжю 10 осіб загинуло, кількість поранених збільшилася до 27

Автор: 

Запоріжжя (2263) ООН (3344) КАБ (355)


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Топ коментарі
+11
Да ладно! По вашему генсеку и не скажешь
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08.12.2024 01:05
+8
оонь - труп...
як в свій час ліга націй - апендіцит не винаний
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08.12.2024 01:07
+8
зайвий орган..
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08.12.2024 01:09
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Да ладно! По вашему генсеку и не скажешь
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08.12.2024 01:05 Відповісти
тобто якщо будуть гинути військові від бомб руснявої державиублюдка - це нормально
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08.12.2024 01:06 Відповісти
оонь - труп...
як в свій час ліга націй - апендіцит не винаний
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08.12.2024 01:07 Відповісти
зайвий орган..
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08.12.2024 01:09 Відповісти
Вони бояться психічнохворого народу з психічнохворим лідером.
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08.12.2024 05:26 Відповісти
"небезпеку використання цієї зброї для цивільних осіб"
а для військових така небезпека має бути нормальною з точки зору *********** ООН
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08.12.2024 01:07 Відповісти
ви там в оон їбанулись? (риторичне)
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08.12.2024 01:08 Відповісти
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08.12.2024 01:24 Відповісти
Збоченность( озабоченность) ну як же так, дії неприпустимі. От як би на твою віллу впав би добрий кавалок( кусок рус) і ти з сім'єю обісрався. То був неозабоченний. А Українці, моляться на своє Військо, бо нема довіри вже нікому.
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08.12.2024 01:15 Відповісти
Тобто??? А все інше припустиме???
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08.12.2024 01:18 Відповісти
А ООН має тільки одну комісію?
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08.12.2024 07:30 Відповісти
А глава ООН обнимался с преступником путиным
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08.12.2024 03:37 Відповісти
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08.12.2024 07:47 Відповісти
Поки така бомба не спланірує на будівлю ООН - толку не буде. Ці пацюки десятиріччями жирують на кошти раши,у тому числі, звикли до ситного та безтурботного життя....занепокоєння - головна зброя та обов'язок. Бажання змін Статуту - ніяких...Жрати та ср....ти...
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08.12.2024 10:09 Відповісти
І ще так ножкую топнули
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08.12.2024 10:41 Відповісти
Есть ООМ и ООЖ, а ООН - это что за заведение, для кого ?
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08.12.2024 12:01 Відповісти
Організація озабочєних націй прокинулася. За таку зарплатню можна було ще й ніжкою топнути.
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08.12.2024 19:28 Відповісти
 
 