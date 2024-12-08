Місія ООН з прав людини про російський удар авіабомбами по Запоріжжю: такі дії є неприпустимими
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) заявила, що здійснена російськими загарбниками атака на Запоріжжя 6 грудня із застосуванням планерних авіабомб демонструє небезпеку використання цієї зброї для цивільних осіб у густонаселених районах, що викликає занепокоєння з погляду міжнародного гуманітарного права.
Про це йдеться у заяві моніторингової місії, опублікованої 7 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
"Учорашня атака на Запоріжжя наочно показує, чому використання зброї з великою кількістю вибухівки у населених районах є неприпустимим… Такі дії неминуче призводять до втрат серед цивільного населення та масштабних руйнувань цивільної інфраструктури", - заявляє глава місії Даніель Белль.
Зазначається, що планерні авіабомби зазвичай містять велику кількість вибухових речовин, що робить їх дуже руйнівними.
Удар РФ по Запоріжжю
Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.
Внаслідок російської атаки 10 осіб загинули, 27 зазнали поранень.
Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.
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як в свій час ліга націй - апендіцит не винаний
а для військових така небезпека має бути нормальною з точки зору *********** ООН