Криминалисты идентифицировали тела людей, погибших вследствие российского авиаудара по Запорожью

В Запорожье криминалисты идентифицировали тела людей, погибших вследствие российского авиаудара 6 декабря.

Об этом сообщила полиция Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что процесс опознания семерых граждан, убитых оккупантами, полицейские провели с помощью ДНК-исследования через сопоставление с биологическими образцами, взятыми у родных людей.

Поскольку по визуальным признакам идентифицировать тела было невозможно, специалисты-криминалисты применили в работе криминалистическую лабораторию.

С помощью генетического анализатора ANDE по изъятым биологическим образцам удалось установить личности семерых погибших граждан.

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Удар РФ по Запорожью

Напомним, что 6 декабря РФ атаковала Запорожье. Как сообщалось, среди раненых в Запорожье - 4-месячная девочка. Разрушено СТО.

В результате российской атаки 10 человек погибли, 27 получили ранения.

Как сообщалось, 7 декабря в Запорожской области День траура.

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