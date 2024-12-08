Криминалисты идентифицировали тела людей, погибших вследствие российского авиаудара по Запорожью
В Запорожье криминалисты идентифицировали тела людей, погибших вследствие российского авиаудара 6 декабря.
Об этом сообщила полиция Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что процесс опознания семерых граждан, убитых оккупантами, полицейские провели с помощью ДНК-исследования через сопоставление с биологическими образцами, взятыми у родных людей.
Поскольку по визуальным признакам идентифицировать тела было невозможно, специалисты-криминалисты применили в работе криминалистическую лабораторию.
С помощью генетического анализатора ANDE по изъятым биологическим образцам удалось установить личности семерых погибших граждан.
Удар РФ по Запорожью
Напомним, что 6 декабря РФ атаковала Запорожье. Как сообщалось, среди раненых в Запорожье - 4-месячная девочка. Разрушено СТО.
В результате российской атаки 10 человек погибли, 27 получили ранения.
Как сообщалось, 7 декабря в Запорожской области День траура.
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