Криміналісти ідентифікували тіла людей, загиблих внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю

У Запоріжжі криміналісти ідентифікували тіла людей, які загинули внаслідок російського авіаудару 6 грудня.

Про це повідомила поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що процес упізнання сімох громадян, вбитих окупантами, поліцейські провели за допомогою ДНК-дослідження через співставлення з біологічними зразками, взятими в рідних людей.

Оскільки за візуальними ознаками ідентифікувати тіла було неможливо, спеціалісти-криміналісти застосували у роботі криміналістичну лабораторію.

За допомогою генетичного аналізатора ANDE за вилученими біологічними зразками вдалося встановили особи сімох загиблих громадян.

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Удар РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.

Внаслідок російської атаки 10 осіб загинули, 27 зазнали поранень.

Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.

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