Криміналісти ідентифікували тіла людей, загиблих внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю
У Запоріжжі криміналісти ідентифікували тіла людей, які загинули внаслідок російського авіаудару 6 грудня.
Про це повідомила поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що процес упізнання сімох громадян, вбитих окупантами, поліцейські провели за допомогою ДНК-дослідження через співставлення з біологічними зразками, взятими в рідних людей.
Оскільки за візуальними ознаками ідентифікувати тіла було неможливо, спеціалісти-криміналісти застосували у роботі криміналістичну лабораторію.
За допомогою генетичного аналізатора ANDE за вилученими біологічними зразками вдалося встановили особи сімох загиблих громадян.
Удар РФ по Запоріжжю
Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.
Внаслідок російської атаки 10 осіб загинули, 27 зазнали поранень.
Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.
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