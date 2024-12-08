Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 6 декабря: в больницах остаются семь человек, ликвидация последствий обстрела продолжается

По состоянию на вечер воскресенья, 8 декабря, в больницах остаются семь человек, пострадавших вследствие ракетного удара РФ по Кривому Рогу 6 декабря.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"6 декабря оккупанты нанесли удар баллистикой и по нашему городу. Пострадали 17 человек, 7 из них в больнице, еще трое погибли", - рассказал он.

По уточненной информации, в результате вражеского удара повреждены 12 домов, 12 частных домов, учебное заведение, админздания, Дворец культуры, автомобили.

Ликвидация последствий обстрела до сих пор продолжается. Задействованы все необходимые службы, бригады коммунальщиков.

Читайте также: В понедельник, 9 декабря, в Кривом Роге объявлен День траура

Отмечается, что людям, чьи квартиры пострадали, будет предоставлена, как и после предыдущих обстрелов, материальная помощь от города.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в понедельник, 9 декабря, будет объявлен День траура по погибшим в результате российского ракетного удара в пятницу, 6 декабря.

Напомним, что 6 декабря российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Есть погибшие и раненые.

Смотрите также: Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 3, спасательные работы завершены. ФОТО