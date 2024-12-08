Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 6 декабря: в больницах остаются семь человек, ликвидация последствий обстрела продолжается
По состоянию на вечер воскресенья, 8 декабря, в больницах остаются семь человек, пострадавших вследствие ракетного удара РФ по Кривому Рогу 6 декабря.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
"6 декабря оккупанты нанесли удар баллистикой и по нашему городу. Пострадали 17 человек, 7 из них в больнице, еще трое погибли", - рассказал он.
По уточненной информации, в результате вражеского удара повреждены 12 домов, 12 частных домов, учебное заведение, админздания, Дворец культуры, автомобили.
Ликвидация последствий обстрела до сих пор продолжается. Задействованы все необходимые службы, бригады коммунальщиков.
Отмечается, что людям, чьи квартиры пострадали, будет предоставлена, как и после предыдущих обстрелов, материальная помощь от города.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в понедельник, 9 декабря, будет объявлен День траура по погибшим в результате российского ракетного удара в пятницу, 6 декабря.
Напомним, что 6 декабря российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Есть погибшие и раненые.
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