Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 6 грудня: у лікарнях залишаються семеро людей, ліквідація наслідків обстрілу триває

Станом на вечір неділі, 8 грудня, у лікарнях залишаються семеро людей, які постраждали внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу 6 грудня.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"6 грудня окупанти завдали удару балістикою і по нашому місту. Постраждали 17 людей, 7 з них у лікарні, ще троє загинули", - розповів він.

За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару пошкоджено 12 будинків, 12 приватних будинків, заклад освіти, адмінбудівлі, Палац культури, автівки.

Ліквідація наслідків обстрілу досі триває. Задіяно всі необхідні служби, бригади комунальників.

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Зазначається, що людям, чиї квартири постраждали, буде надано, як і після попередніх обстрілів, матеріальну допомогу від міста.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі в понеділок, 9 грудня, буде оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару в п'ятницю, 6 грудня.

Нагадаємо, що 6 грудня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Є загиблі та поранені.

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