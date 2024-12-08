С начала суток на фронте 178 боевых столкновений, 52 из них произошли на Покровском направлении, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 178 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины 12 авиационных ударов, сбросив 24 КАБа. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 444 дронов-камикадзе и осуществили более двух с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза без успеха атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска, Липцев и Высокой Яруги.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил штурмы в районах Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово. Украинские защитники отразили шесть атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполовки, Надежды и Макеевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

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Боевые действия на востоке

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательные действия россиян вблизи населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали силы обороны у Торецка, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки, сейчас идет одно боестолкновение.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 53 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Чумацкое. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении были обезврежены 329 оккупантов, 142 из них - безвозвратно. Кроме этого, уничтожена одна боевая бронированная машина, две единицы автомобильной техники и миномет.

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На Кураховском направлении враг 40 раз атаковал наши позиции вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки. Тридцать шесть наступательных действий противника остановлено Силами обороны, четыре атаки продолжаются до сих пор. С начала суток на этом направлении обезврежены 97 оккупантов, 51 из них - безвозвратно, также уничтожены три боевые бронированные машины и один автомобиль.

Обстановка на юге

На Времевском направлении захватчики совершили 19 наступательных действий неподалеку Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили один вражеский штурм вблизи Нестерянки. Также противник сбросил десять авиабомб на районы населенных пунктов Новоандреевка и Малая Токмачка.

Четыре раза на Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.

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На Гуляйпольском и Северском направлениях враг активных действий не проводил.

Сегодня стоит отметить воинов 31-й отдельной механизированной бригады, 124-й отдельной бригады территориальной обороны, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 71-й отдельной егерской бригады и 425-го отдельного штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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